! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вони що, гірші за молодші сім'ї? Чого це раптом ті, хто не скиглив, не просив подачок і пільг, а жив в орендному житлі й накопичив зрештою на власне (тут просто купа прикладів срезе знайомих) мають бути в гіршому становищі, ніж ті, хто вліз за якоюсь там пільговою програмою?
v_chalapchiy написав:Якщо Ви важаєте що Ви зараз не оплачуєте з свого кармана "хитровыдуманных избранных" то Ви сліпий.
А ви пропонуєте розширити список "хитровыдуманных избранных" своєю петицією. Ні, дякую.
v_chalapchiy написав:А що Ви зробили для того щоб змінилась ситуація?
Тут відповідь універсальна: заробив на власне житло. Щоправда, тим, хто заробив, не завжди врешті решт доцільно його купувати тут і зараз.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.! Для критикування багато зусиль не потрібно. У Вас і дійсно не поганий багаж знань, напишіть як Ви бачите вирішення проблеми, я з радісттю підтримаю таку петицію. Головне з цього всього що під лежачий камінь вода не тече!!!
Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны. Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.
v_chalapchiy написав:Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.!
Я наводив:
Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб: - росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит - врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні - якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми - якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ - якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад
Не треба винаходити велосипед. Є держпрограми - розвивайте їх. Годі плодити всілякі пільги, їх навпаки треба викорінювати Не варто чіпати бізнес і намагатися повісити на нього соціальні програми. То справа держави, вона на то дере податки і з бізнесу й з населення.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб: - росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит - врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні - якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми - якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ - якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад
Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію!
Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все.
А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите
freeze написав:Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны. Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.
... щось згадалось: "краще бути багатим і здоровим, ніж хворим і бідним"!