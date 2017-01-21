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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:11

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:За часту не молоді сім'ї!

А вони що, гірші за молодші сім'ї? Чого це раптом ті, хто не скиглив, не просив подачок і пільг, а жив в орендному житлі й накопичив зрештою на власне (тут просто купа прикладів срезе знайомих) мають бути в гіршому становищі, ніж ті, хто вліз за якоюсь там пільговою програмою?
  v_chalapchiy написав:Якщо Ви важаєте що Ви зараз не оплачуєте з свого кармана "хитровыдуманных избранных" то Ви сліпий.

А ви пропонуєте розширити список "хитровыдуманных избранных" своєю петицією. Ні, дякую.
  v_chalapchiy написав:А що Ви зробили для того щоб змінилась ситуація?

Тут відповідь універсальна: заробив на власне житло. Щоправда, тим, хто заробив, не завжди врешті решт доцільно його купувати тут і зараз.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:12

Faceless

Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.!
Для критикування багато зусиль не потрібно. У Вас і дійсно не поганий багаж знань, напишіть як Ви бачите вирішення проблеми, я з радісттю підтримаю таку петицію.
Головне з цього всього що під лежачий камінь вода не тече!!!
v_chalapchiy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:18

Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны.
Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:23

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.!

Я наводив:
  Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб:
- росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит
- врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні
- якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми
- якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ
- якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад

Не треба винаходити велосипед. Є держпрограми - розвивайте їх.
Годі плодити всілякі пільги, їх навпаки треба викорінювати
Не варто чіпати бізнес і намагатися повісити на нього соціальні програми. То справа держави, вона на то дере податки і з бізнесу й з населення.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:37

  Faceless написав:Я наводив:
  Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб:
- росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит
- врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні
- якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми
- якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ
- якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад


Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію!

Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все.

А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите
v_chalapchiy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:00

  freeze написав:Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны.
Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.

... щось згадалось: "краще бути багатим і здоровим, ніж хворим і бідним"! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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