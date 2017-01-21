! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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А вони що, гірші за молодші сім'ї? Чого це раптом ті, хто не скиглив, не просив подачок і пільг, а жив в орендному житлі й накопичив зрештою на власне (тут просто купа прикладів срезе знайомих) мають бути в гіршому становищі, ніж ті, хто вліз за якоюсь там пільговою програмою?
v_chalapchiy написав:Якщо Ви важаєте що Ви зараз не оплачуєте з свого кармана "хитровыдуманных избранных" то Ви сліпий.
А ви пропонуєте розширити список "хитровыдуманных избранных" своєю петицією. Ні, дякую.
v_chalapchiy написав:А що Ви зробили для того щоб змінилась ситуація?
Тут відповідь універсальна: заробив на власне житло. Щоправда, тим, хто заробив, не завжди врешті решт доцільно його купувати тут і зараз.
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Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.! Для критикування багато зусиль не потрібно. У Вас і дійсно не поганий багаж знань, напишіть як Ви бачите вирішення проблеми, я з радісттю підтримаю таку петицію. Головне з цього всього що під лежачий камінь вода не тече!!!
Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны. Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.
v_chalapchiy написав:Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.!
Я наводив:
Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб: - росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит - врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні - якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми - якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ - якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад
Не треба винаходити велосипед. Є держпрограми - розвивайте їх. Годі плодити всілякі пільги, їх навпаки треба викорінювати Не варто чіпати бізнес і намагатися повісити на нього соціальні програми. То справа держави, вона на то дере податки і з бізнесу й з населення.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб: - росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит - врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні - якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми - якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ - якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад
Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію!
Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все.
А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите
freeze написав:Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны. Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.
... щось згадалось: "краще бути багатим і здоровим, ніж хворим і бідним"!
Дякую за підтримку, бо я вже почав думати що це лише моя проблема. Можна і такий варіант, але я за громадське обговорення того як це має бути реалізовано! А не так як захочуть наші чиновники.
Так, обов'язково має все це обговорюватись громадкістю з владою....
...правда, Я вже самотужки заробив на своє "гніздечко", але ЧОГО тільки коштували оті роки мого "скирдування"(краще, все ж таки спочатку заробити на квартиру, а тоді вже створювати сім'ю...... - але, якби ж то роки стояли на місці! )
Ще парадокс виходить в тому, що якщо ВЖЕ є сім'я(діти) і орендуєте житло, то мало що можна відкласти/скирданути, якщо, взагалі, щось можна відкласти! А знову ж таки, якщо жити в тещі(як Я), то можна більше скирданути, АЛЕ(!) сім'я буде тріщати по швах(всякі незручності, сварки і т. п. від того обмеженого простору), якщо не "трісне" взагалі!
п. с. Одружені/заміжні діти, ЗАВЖДИ мають жити ОКРЕМО від батьків!!!(золоте правило)
п. с. 2 ...ось тут добудовують моє гніздечко(наступної весни, маю отримати ключі!)
v_chalapchiy написав:Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію!
Так, я пишу досить загально, бо не маю достатньої компетенції щоб формулювати законопроекти та урахувати безліч можливих кофліктів у законодавстві. Зростання доходів населення, як результат єкономічного зростання всієї країни - то взагалі макроеконмічний рівень. По друге, вкотре напишу - Я ПРОТИ ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ПИТАНЬ ЧЕРЕЗ ПЕТИЦІЇ. Щодо врегулювання ринку оренди: - підвищити максимальні площі, що можуть здаватися в оренду для ФОП на спрощеній системі - стимулювати перехід орендодавців на легальний статус: можливістю легко оформити цю діяльність, працювати за спрощеною системою, подавати максимльно спрощену звітність, в разі добровільної реєстрації у первний перехідний період - жодних питань чи штрафів щодо попередньо отриманих доходів з оренди - створити єдиний реєстр орендодавців - можливо, на законодавчому рівні закріпити базові права і обов'язки оредодавців і орендаторів, частоту зміни орендної ставки, мінімальний період договору для довгострокової оренди - для здачі в короткострокову оренду квартир у багатоквартирному будинку - отримати дозвіл від співвласнків будинку. Можливо те саме й для довгострокової. Тут можна використати досвід інших країн. - те саме (вивчити досвід конкретних дій в інших країнах) - щодо виявлення нелегальної здачі в оренду. Ті ж "контрольні закупки". Зі значними штрафами з власника нерухомості, аж до реалізації нерухомості на торгах для виплати штрафів - те саме - штрафи і аж до реалізації майна - при здачі без дозволу у короткострокову оренду. Це доволить вирішити проблему хостелів у житлових будинках - можливо, ввести орендний дохід, як окрему категорію доходів в питанні оподаткування, щоб звичайна фізособа могла здавати в оренду кілька об'єктв, не рееструючись підприємцем, і легально платити ставку на рівні, як для спрощеної системи. Хоча дискутабельно
v_chalapchiy написав:Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все.
Наразі є податкова знижка, діє вона на оплату навчання, благодійність, лікування і ще кілька. А можна піти трохи іншим шляхом, і не повертати податки з витрат,а, наприклад, давати знижки на ставку ПДФО для молодих сімей з дітьми - це краще за всіляку матдопомогу, і крім того стимулює молодь відмовлятися від сірих доходів.
v_chalapchiy написав:А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите
Ви зовсім нічого не зрозуміли з того що я писав. Я проти ПРИМУСУ забудовника щось там виділяти. Держава може: - замовляти НА РИНКОВИХ УМОВАХ (але враховуючи масштабність і можливість надати, наприклад, ділянку безкоштовно - дешевше ) будівництво житла - цим і так регулярно займаються, тут не треба нічого нового видумувати - викупати окремі квартири, знов таки на ринкових умовах, і вже робити з ними що хоче: надавати в оренду, з викупом або без, як службове житло, реалізовувати зі знижкою як соціяльне і таке інше - фінансувати повністю чи частково відсотки по кредиту, як ото в ДІУ При цьому я не пропоную "роздавати житло нахаляву". Тобто тут немає ніякого примусу забудовників чи банків, немає втручання у бізнес, на нього не вішають невластиві йому соціальні функції, об'єми таких програм легко регулюються.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений.
Faceless написав:Держава може: - замовляти НА РИНКОВИХ УМОВАХ (але враховуючи масштабність і можливість надати, наприклад, ділянку безкоштовно - дешевше ) будівництво житла - цим і так регулярно займаються, тут не треба нічого нового видумувати - викупати окремі квартири, знов таки на ринкових умовах, і вже робити з ними що хоче: надавати в оренду, з викупом або без, як службове житло, реалізовувати зі знижкою як соціяльне і таке інше - фінансувати повністю чи частково відсотки по кредиту, як ото в ДІУ При цьому я не пропоную "роздавати житло нахаляву". Тобто тут немає ніякого примусу забудовників чи банків, немає втручання у бізнес, на нього не вішають невластиві йому соціальні функції, об'єми таких програм легко регулюються.
За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?
В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище!