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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:11

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:За часту не молоді сім'ї!

А вони що, гірші за молодші сім'ї? Чого це раптом ті, хто не скиглив, не просив подачок і пільг, а жив в орендному житлі й накопичив зрештою на власне (тут просто купа прикладів срезе знайомих) мають бути в гіршому становищі, ніж ті, хто вліз за якоюсь там пільговою програмою?
  v_chalapchiy написав:Якщо Ви важаєте що Ви зараз не оплачуєте з свого кармана "хитровыдуманных избранных" то Ви сліпий.

А ви пропонуєте розширити список "хитровыдуманных избранных" своєю петицією. Ні, дякую.
  v_chalapchiy написав:А що Ви зробили для того щоб змінилась ситуація?

Тут відповідь універсальна: заробив на власне житло. Щоправда, тим, хто заробив, не завжди врешті решт доцільно його купувати тут і зараз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:12

Faceless

Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.!
Для критикування багато зусиль не потрібно. У Вас і дійсно не поганий багаж знань, напишіть як Ви бачите вирішення проблеми, я з радісттю підтримаю таку петицію.
Головне з цього всього що під лежачий камінь вода не тече!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:18

Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны.
Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:23

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Я вдячний за всі коментарі, але краще було б щоб не просто вказали на недоліки петиції, а і шляхи вирішення тих чи інших проблем.!

Я наводив:
  Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб:
- росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит
- врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні
- якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми
- якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ
- якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад

Не треба винаходити велосипед. Є держпрограми - розвивайте їх.
Годі плодити всілякі пільги, їх навпаки треба викорінювати
Не варто чіпати бізнес і намагатися повісити на нього соціальні програми. То справа держави, вона на то дере податки і з бізнесу й з населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:37

  Faceless написав:Я наводив:
  Faceless написав:Як на мене, краще створювати умови, щоб:
- росли доходи населення, що дозволяло б винаймати якісне жило, чи придбати своє у кредит
- врегулювати ринок оренди, захистивши як орендодавців, так і орендарів, враховуючи права і інтереси співвласників будинку, де здається житло, і вивести ринок з тіні
- якщо і вводити пільги, то - податкові пільги для молодих сімей, сімей з дітьми
- якщо і залучати банки до пільгового кредитування - то або наданням наддешевих кредитних ресурсів для цільового використання, або за компенсаторними програмами, як те ж ДІУ
- якщо і залучати забудовників, то у вигляді держзамовлень на забудову муніципального житла, наприклад


Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію!

Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все.

А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите
v_chalapchiy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:00

  freeze написав:Работайте, зарабатывайте деньги, обучайтесь, совершенствовайтесь, будьте первыми, будьте лучшими, покупайте квартиры, ездите на Мальдивы, но никаких льгот никому, достали на фиг, свободны.
Я уже смотрю в маршрутках чуть ли не половина персонала какие-то корочки водителю показывает, инвалиды, сироты, работники прокуратуры, ветераны всех войн, многодетные, депутаты, вы что смеетесь все, какое государство выдержит такой набор популизма.

... щось згадалось: "краще бути багатим і здоровим, ніж хворим і бідним"! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:32

Життя - складна штука! (с)

  v_chalapchiy написав:Долярчик

Дякую за підтримку, бо я вже почав думати що це лише моя проблема.
Можна і такий варіант, але я за громадське обговорення того як це має бути реалізовано! А не так як захочуть наші чиновники.

Так, обов'язково має все це обговорюватись громадкістю з владою....

...правда, Я вже самотужки заробив на своє "гніздечко", але ЧОГО тільки коштували оті роки мого "скирдування"(краще, все ж таки спочатку заробити на квартиру, а тоді вже створювати сім'ю...... - але, якби ж то роки стояли на місці! :D )

Ще парадокс виходить в тому, що якщо ВЖЕ є сім'я(діти) і орендуєте житло, то мало що можна відкласти/скирданути, якщо, взагалі, щось можна відкласти!
А знову ж таки, якщо жити в тещі(як Я), то можна більше скирданути, АЛЕ(!) сім'я буде тріщати по швах(всякі незручності, сварки і т. п. від того обмеженого простору), якщо не "трісне" взагалі!

п. с.
Одружені/заміжні діти, ЗАВЖДИ мають жити ОКРЕМО від батьків!!!(золоте правило)

п. с. 2
...ось тут добудовують моє гніздечко(наступної весни, маю отримати ключі!)
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:43

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію!

Так, я пишу досить загально, бо не маю достатньої компетенції щоб формулювати законопроекти та урахувати безліч можливих кофліктів у законодавстві. Зростання доходів населення, як результат єкономічного зростання всієї країни - то взагалі макроеконмічний рівень.
По друге, вкотре напишу - Я ПРОТИ ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ПИТАНЬ ЧЕРЕЗ ПЕТИЦІЇ.
Щодо врегулювання ринку оренди:
- підвищити максимальні площі, що можуть здаватися в оренду для ФОП на спрощеній системі
- стимулювати перехід орендодавців на легальний статус: можливістю легко оформити цю діяльність, працювати за спрощеною системою, подавати максимльно спрощену звітність, в разі добровільної реєстрації у первний перехідний період - жодних питань чи штрафів щодо попередньо отриманих доходів з оренди
- створити єдиний реєстр орендодавців
- можливо, на законодавчому рівні закріпити базові права і обов'язки оредодавців і орендаторів, частоту зміни орендної ставки, мінімальний період договору для довгострокової оренди
- для здачі в короткострокову оренду квартир у багатоквартирному будинку - отримати дозвіл від співвласнків будинку. Можливо те саме й для довгострокової. Тут можна використати досвід інших країн.
- те саме (вивчити досвід конкретних дій в інших країнах) - щодо виявлення нелегальної здачі в оренду. Ті ж "контрольні закупки". Зі значними штрафами з власника нерухомості, аж до реалізації нерухомості на торгах для виплати штрафів
- те саме - штрафи і аж до реалізації майна - при здачі без дозволу у короткострокову оренду. Це доволить вирішити проблему хостелів у житлових будинках
- можливо, ввести орендний дохід, як окрему категорію доходів в питанні оподаткування, щоб звичайна фізособа могла здавати в оренду кілька об'єктв, не рееструючись підприємцем, і легально платити ставку на рівні, як для спрощеної системи. Хоча дискутабельно
  v_chalapchiy написав:Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все.

Наразі є податкова знижка, діє вона на оплату навчання, благодійність, лікування і ще кілька. А можна піти трохи іншим шляхом, і не повертати податки з витрат,а, наприклад, давати знижки на ставку ПДФО для молодих сімей з дітьми - це краще за всіляку матдопомогу, і крім того стимулює молодь відмовлятися від сірих доходів.
  v_chalapchiy написав:А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите

Ви зовсім нічого не зрозуміли з того що я писав.
Я проти ПРИМУСУ забудовника щось там виділяти.
Держава може:
- замовляти НА РИНКОВИХ УМОВАХ (але враховуючи масштабність і можливість надати, наприклад, ділянку безкоштовно - дешевше ) будівництво житла - цим і так регулярно займаються, тут не треба нічого нового видумувати
- викупати окремі квартири, знов таки на ринкових умовах, і вже робити з ними що хоче: надавати в оренду, з викупом або без, як службове житло, реалізовувати зі знижкою як соціяльне і таке інше
- фінансувати повністю чи частково відсотки по кредиту, як ото в ДІУ
При цьому я не пропоную "роздавати житло нахаляву".
Тобто тут немає ніякого примусу забудовників чи банків, немає втручання у бізнес, на нього не вішають невластиві йому соціальні функції, об'єми таких програм легко регулюються.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:54

Долярчик

Молодець! Мої вітання ))
Щодо життя окремо згоден) Я теж з дружиною живу окремо і це чудово, з урахуванням того що наші батьки в селах, і то в різних кінцях Вінницька та окупована територія...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:01

  Faceless написав:Щодо врегулювання ринку оренди:

Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений.

  Faceless написав:Держава може:
- замовляти НА РИНКОВИХ УМОВАХ (але враховуючи масштабність і можливість надати, наприклад, ділянку безкоштовно - дешевше ) будівництво житла - цим і так регулярно займаються, тут не треба нічого нового видумувати
- викупати окремі квартири, знов таки на ринкових умовах, і вже робити з ними що хоче: надавати в оренду, з викупом або без, як службове житло, реалізовувати зі знижкою як соціяльне і таке інше
- фінансувати повністю чи частково відсотки по кредиту, як ото в ДІУ
При цьому я не пропоную "роздавати житло нахаляву".
Тобто тут немає ніякого примусу забудовників чи банків, немає втручання у бізнес, на нього не вішають невластиві йому соціальні функції, об'єми таких програм легко регулюються.


За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?

В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище!
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