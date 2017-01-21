! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:43

v_chalapchiy написав: Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію! Давайте ще раз, Ви говорите загальні поняття, росли доходи, врегулювати ринок - а я запитав Вас за конкретні кроки! і давайте подамо теж петицію!

v_chalapchiy написав: Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все. Податкові пільги і так працюють для всіх а не лише для молодих сімей, поширюється на: накопичувальні пенсійні програми, лікування та інше, не згадаю все.

v_chalapchiy написав: А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите А за залучення забудовника - це якраз те про що я говорю і за ті ж самі кошти проти яких ви і кілька Ваших однодумців виступаєте, але у Вашому варіанті я розумію що держава фінансує 100% житла, а в моїй петиції мова про те що сама сімя буде виплачувати за цю квартиру!!! Самі собі суперечите

Так, я пишу досить загально, бо не маю достатньої компетенції щоб формулювати законопроекти та урахувати безліч можливих кофліктів у законодавстві. Зростання доходів населення, як результат єкономічного зростання всієї країни - то взагалі макроеконмічний рівень.По друге, вкотре напишу - Я ПРОТИ ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ПИТАНЬ ЧЕРЕЗ ПЕТИЦІЇ.Щодо врегулювання ринку оренди:- підвищити максимальні площі, що можуть здаватися в оренду для ФОП на спрощеній системі- стимулювати перехід орендодавців на легальний статус: можливістю легко оформити цю діяльність, працювати за спрощеною системою, подавати максимльно спрощену звітність, в разі добровільної реєстрації у первний перехідний період - жодних питань чи штрафів щодо попередньо отриманих доходів з оренди- створити єдиний реєстр орендодавців- можливо, на законодавчому рівні закріпити базові права і обов'язки оредодавців і орендаторів, частоту зміни орендної ставки, мінімальний період договору для довгострокової оренди- для здачі в короткострокову оренду квартир у багатоквартирному будинку - отримати дозвіл від співвласнків будинку. Можливо те саме й для довгострокової. Тут можна використати досвід інших країн.- те саме (вивчити досвід конкретних дій в інших країнах) - щодо виявлення нелегальної здачі в оренду. Ті ж "контрольні закупки". Зі значними штрафами з власника нерухомості, аж до реалізації нерухомості на торгах для виплати штрафів- те саме - штрафи і аж до реалізації майна - при здачі без дозволу у короткострокову оренду. Це доволить вирішити проблему хостелів у житлових будинках- можливо, ввести орендний дохід, як окрему категорію доходів в питанні оподаткування, щоб звичайна фізособа могла здавати в оренду кілька об'єктв, не рееструючись підприємцем, і легально платити ставку на рівні, як для спрощеної системи. Хоча дискутабельноНаразі є податкова знижка, діє вона на оплату навчання, благодійність, лікування і ще кілька. А можна піти трохи іншим шляхом, і не повертати податки з витрат,а, наприклад, давати знижки на ставку ПДФО для молодих сімей з дітьми - це краще за всіляку матдопомогу, і крім того стимулює молодь відмовлятися від сірих доходів.Ви зовсім нічого не зрозуміли з того що я писав.Я проти ПРИМУСУ забудовника щось там виділяти.Держава може:- замовляти НА РИНКОВИХ УМОВАХ (але враховуючи масштабність і можливість надати, наприклад, ділянку безкоштовно - дешевше ) будівництво житла - цим і так регулярно займаються, тут не треба нічого нового видумувати- викупати окремі квартири, знов таки на ринкових умовах, і вже робити з ними що хоче: надавати в оренду, з викупом або без, як службове житло, реалізовувати зі знижкою як соціяльне і таке інше- фінансувати повністю чи частково відсотки по кредиту, як ото в ДІУПри цьому я не пропоную "роздавати житло нахаляву".Тобто тут немає ніякого примусу забудовників чи банків, немає втручання у бізнес, на нього не вішають невластиві йому соціальні функції, об'єми таких програм легко регулюються.