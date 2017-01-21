! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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v_chalapchiy написав:Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений.
Більшість з перерахованих вище пунктів ніде і ніяк не впроваджується. А легалізація ринку оренди лише декларується, при тому дієвих інструментів не запропоновано. Полегшення податкового тягаря й обліку для орендодавців, що стимулювало б вийти з тіні, немає. Жодного захисту співвласників житлових будинків не реалізовано Все не може лягти на плечі орендаря, це ринок. Навантаження розподілиться іж орендарем і орендодавцем
v_chalapchiy написав:За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?
В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище!
Ніби й читаєте, а не розумієте. Це як слухати а не чути. В держави є соціальна функція. Звісно, вона реалізується за рахунок податків. В рамках тих податків, що й так сплачуються. Вище я обговорюю ПРИНЦИПИ, за якими подібні соціальні програми мають проводитись, якщо вже їх проводити. При цьому об'єми цих програм можуть вар'юватись. Я проти проти вашої пропозиції додатково когось обкласти на якісь там програми, ще й законодавчо те закріпити. Я категорично проти того, щоб функції держави вішати на бізнес - забудовників чи банки. Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника. Саме тому я виступаю проти вашої петиції. Що тут ще незрозуміло?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
v_chalapchiy написав:Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений.
Більшість з перерахованих вище пунктів ніде і ніяк не впроваджується. А легалізація ринку оренди лише декларується, при тому дієвих інструментів не запропоновано. Полегшення податкового тягаря й обліку для орендодавців, що стимулювало б вийти з тіні, немає. Жодного захисту співвласників житлових будинків не реалізовано Все не може лягти на плечі орендаря, це ринок. Навантаження розподілиться іж орендарем і орендодавцем
v_chalapchiy написав:За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?
В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище!
Ніби й читаєте, а не розумієте. Це як слухати а не чути. В держави є соціальна функція. Звісно, вона реалізується за рахунок податків. В рамках тих податків, що й так сплачуються. Вище я обговорюю ПРИНЦИПИ, за якими подібні соціальні програми мають проводитись, якщо вже їх проводити. При цьому об'єми цих програм можуть вар'юватись. Я проти проти вашої пропозиції додатково когось обкласти на якісь там програми, ще й законодавчо те закріпити. Я категорично проти того, щоб функції держави вішати на бізнес - забудовників чи банки. Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника. Що тут ще незрозуміло?
Не зрозуміло чому Ви проти щоб людина за рахунок банків чи забудовників здійснювали інвестиції і подорожувала світом. Хоча є одна підозра - Ви власник банку чи будівельної компанії!!!! Це очевидно!!!! Ви просто не хочете напряму поділитися з молодою сім'єю. За продукти харчування не переживайте - ними безкоштовно буде забезпечувати фермер, доки молода сім'я буде подорожувати.
До речі, Я так розумію що у топікстартера є прекрасна можливість крутити коровам хвости у Вінницькій області. Не зрозуміло, навіщо страждати у ненавистному кийові.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 18 тра, 2018 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника.
З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
Первый написав:Не зрозуміло чому Ви проти щоб людина за рахунок банків чи забудовників здійснювали інвестиції і подорожувала світом.
Проти. Це деструктивна позиція. Ні забудовники, ні банки не є благодійниками, щоб якісь халявщики за їх рахунок інвестувала й подорожувала. Це шаріковщина.
v_chalapchiy написав:Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
Ви самі там сформулювали - я вже цитував ваші ж слова з петиції: "зобов'язати". І тих і інших. Примусити домовлятися. Навіть якщо й перефразувати ці речення, суть не змінится: ви збільшуєте навантаження на бізнес, змушуючи його фінансувати соціальні програми. БІЗНЕС НЕ МАЄ ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника.
З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
Я покупець який платить за будівництво квартири будівельнику. Якого Я повинен дослюнявлювати ще 5% щоб тобі у власність забудовник передав квартиру. Про що як покупець квартири Я повинен з тобою домовлятися? ЯКОГО? Я заплатив всі податки із свого доходу, якого Я повинен ще тобі квартиру купляти, коли ти не бездомний, і просто хочеш на зекономлені гроші побачити світ і інвестувати? Просто жесть. Люди перестають бачити межу.
Є державний бюджет. Є гроші - допомагають НУЖДЕННИМ. Не має - не допомагає. КРАПКА.