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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:14

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений.

Більшість з перерахованих вище пунктів ніде і ніяк не впроваджується. А легалізація ринку оренди лише декларується, при тому дієвих інструментів не запропоновано.
Полегшення податкового тягаря й обліку для орендодавців, що стимулювало б вийти з тіні, немає.
Жодного захисту співвласників житлових будинків не реалізовано
Все не може лягти на плечі орендаря, це ринок. Навантаження розподілиться іж орендарем і орендодавцем
  v_chalapchiy написав:За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?

В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище!

Ніби й читаєте, а не розумієте. Це як слухати а не чути.
В держави є соціальна функція. Звісно, вона реалізується за рахунок податків. В рамках тих податків, що й так сплачуються.
Вище я обговорюю ПРИНЦИПИ, за якими подібні соціальні програми мають проводитись, якщо вже їх проводити. При цьому об'єми цих програм можуть вар'юватись.
Я проти проти вашої пропозиції додатково когось обкласти на якісь там програми, ще й законодавчо те закріпити.
Я категорично проти того, щоб функції держави вішати на бізнес - забудовників чи банки.
Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника.
Саме тому я виступаю проти вашої петиції.
Що тут ще незрозуміло?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:21

  Faceless написав:
  v_chalapchiy написав:Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений.

Більшість з перерахованих вище пунктів ніде і ніяк не впроваджується. А легалізація ринку оренди лише декларується, при тому дієвих інструментів не запропоновано.
Полегшення податкового тягаря й обліку для орендодавців, що стимулювало б вийти з тіні, немає.
Жодного захисту співвласників житлових будинків не реалізовано
Все не може лягти на плечі орендаря, це ринок. Навантаження розподілиться іж орендарем і орендодавцем
  v_chalapchiy написав:За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?

В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище!

Ніби й читаєте, а не розумієте. Це як слухати а не чути.
В держави є соціальна функція. Звісно, вона реалізується за рахунок податків. В рамках тих податків, що й так сплачуються.
Вище я обговорюю ПРИНЦИПИ, за якими подібні соціальні програми мають проводитись, якщо вже їх проводити. При цьому об'єми цих програм можуть вар'юватись.
Я проти проти вашої пропозиції додатково когось обкласти на якісь там програми, ще й законодавчо те закріпити.
Я категорично проти того, щоб функції держави вішати на бізнес - забудовників чи банки.
Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника.
Що тут ще незрозуміло?


Не зрозуміло чому Ви проти щоб людина за рахунок банків чи забудовників здійснювали інвестиції і подорожувала світом. Хоча є одна підозра - Ви власник банку чи будівельної компанії!!!! Це очевидно!!!! Ви просто не хочете напряму поділитися з молодою сім'єю. За продукти харчування не переживайте - ними безкоштовно буде забезпечувати фермер, доки молода сім'я буде подорожувати.

До речі, Я так розумію що у топікстартера є прекрасна можливість крутити коровам хвости у Вінницькій області. Не зрозуміло, навіщо страждати у ненавистному кийові. :o
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 18 тра, 2018 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:28

  Faceless написав:Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника.


З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:33

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Первый написав:Не зрозуміло чому Ви проти щоб людина за рахунок банків чи забудовників здійснювали інвестиції і подорожувала світом.

Проти. Це деструктивна позиція. Ні забудовники, ні банки не є благодійниками, щоб якісь халявщики за їх рахунок інвестувала й подорожувала. Це шаріковщина.
  v_chalapchiy написав:Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!

Ви самі там сформулювали - я вже цитував ваші ж слова з петиції: "зобов'язати". І тих і інших. Примусити домовлятися. Навіть якщо й перефразувати ці речення, суть не змінится: ви збільшуєте навантаження на бізнес, змушуючи його фінансувати соціальні програми.
БІЗНЕС НЕ МАЄ ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:34

  v_chalapchiy написав:
  Faceless написав:Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника.


З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!

Я покупець який платить за будівництво квартири будівельнику. Якого Я повинен дослюнявлювати ще 5% щоб тобі у власність забудовник передав квартиру. Про що як покупець квартири Я повинен з тобою домовлятися? ЯКОГО? Я заплатив всі податки із свого доходу, якого Я повинен ще тобі квартиру купляти, коли ти не бездомний, і просто хочеш на зекономлені гроші побачити світ і інвестувати?
Просто жесть. Люди перестають бачити межу.

Є державний бюджет. Є гроші - допомагають НУЖДЕННИМ. Не має - не допомагає. КРАПКА.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:59

Первый "почніть з себе" (с) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:16

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Дякую Вам за відгук! Це вже краще як нічого.
Жалко лише те що в нашій ментальності кожен тягне ковдру на себе, тому ми так живемо, і не політики в цьому винуваті...

П/С: якщо сьогодні ця петиція цікава мені, то не факт що "завтра" вона зацікавить Вас, Ваших дітей чи близьких.

П/СС: Не хочу сперечатись, останнім часом у нас всі якісь злі один на одного як собаки
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:28

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

v_chalapchiy написав:Дякую Вам за відгук! Це вже краще як нічого.
Жалко лише те що в нашій ментальності кожен тягне ковдру на себе, тому ми так живемо, і не політики в цьому винуваті...

П/С: якщо сьогодні ця петиція цікава мені, то не факт що "завтра" вона зацікавить Вас, Ваших дітей чи близьких.

П/СС: Не хочу сперечатись, останнім часом у нас всі якісь злі один на одного як собаки
Я не злий, я принциповий.
Я і принципово проти роздачі халяви, неважливо за чий рахунок, але особливо - за рахунок тих, хто взагалі не має до того відношення
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:47

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Не хочу сперечатись, останнім часом у нас всі якісь злі один на одного як собаки

100% правда!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:53

Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

А якщо так: держава створює державні фірми-забудовники, які будуть будувати ВИКЛЮЧНО соц. житло "на цілині"(малопривабливій землі довкола міста), а держбанки будуть це все утримувати, а з пересічного -
"дояти" 20р. бабло!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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