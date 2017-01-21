! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:14

v_chalapchiy написав: Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений. Зараз якразх іде цей процес, і це все ляже на плечі орендаря, в тому числі і на мене, тому що підвищать квартплату я більш ніж впевнений.

v_chalapchiy написав: За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?



В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище! За який рахунок це буде робитись? чи не з тих же податків за які Ви з однодумцями говорили?В мене складається враження що Ви самі здаєте квартиру чи нерухомість, і саме тому виступаєте проти мої петиції. Поганого тут нічого не бачу, кожен захищає те що йому блище!

Більшість з перерахованих вище пунктів ніде і ніяк не впроваджується. А легалізація ринку оренди лише декларується, при тому дієвих інструментів не запропоновано.Полегшення податкового тягаря й обліку для орендодавців, що стимулювало б вийти з тіні, немає.Жодного захисту співвласників житлових будинків не реалізованоВсе не може лягти на плечі орендаря, це ринок. Навантаження розподілиться іж орендарем і орендодавцемНіби й читаєте, а не розумієте. Це як слухати а не чути.В держави є соціальна функція. Звісно, вона реалізується за рахунок податків. В рамках тих податків, що й так сплачуються.Вище я обговорюю ПРИНЦИПИ, за якими подібні соціальні програми мають проводитись, якщо вже їх проводити. При цьому об'єми цих програм можуть вар'юватись.Я проти проти вашої пропозиції додатково когось обкласти на якісь там програми, ще й законодавчо те закріпити.Я категорично проти того, щоб функції держави вішати на бізнес - забудовників чи банки.Я категорично проти того, щоб як у вашій петиції, оплату пільгових метрів у забудовника будуть робити інші покупці того ж забудовника.Саме тому я виступаю проти вашої петиції.Що тут ще незрозуміло?