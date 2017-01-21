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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:54

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:А якщо так: держава створює державні фірми-забудовники, які будуть будувати ВИКЛЮЧНО соц. житло "на цілині"(малопривабливій землі довкола міста), а держбанки будуть це все утримувати, а з пересічного -
"дояти" 20р. бабло!


Нащо все це?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:59

  Долярчик написав:А якщо так: держава створює державні фірми-забудовники, які будуть будувати ВИКЛЮЧНО соц. житло "на цілині"(малопривабливій землі довкола міста), а держбанки будуть це все утримувати, а з пересічного -
"дояти" 20р. бабло!



Виключно соц. житло погана практика, адмін вище наводив приклад з США де закінчилось погано..
Держ забудовники не варіант як на мене, краще держ замовлення, але тут на вче потрібні кошти, яких ніби то нема..
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:00

Faceless
Щоб процвітали українські сім'ї! - щоб збільшувалась народжуваність/чисельність українців!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:02

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:потрібні кошти, яких ніби то нема..

... але ж весь "бенкет" буде роками сплачувати пересічний?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:10

  Долярчик написав:
  v_chalapchiy написав:потрібні кошти, яких ніби то нема..

... але ж весь "бенкет" буде роками сплачувати пересічний?


Не зовсім зрозумів )) вже голова квадратна від купи негативу ..
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:15

  v_chalapchiy написав:З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
Текст дійсно сформований як сказав би пан Добкін трошки по дибільному...
І вся ця .... випливає з того що описано кому допомагати ,описано за рахунок кого допомагати і не описано як ті кому допомогли скомпенсують тим хто допоміг.

Тому
Внесіть в текст петиції не тільки права тих кому треба допомагати і обовязки тих хто повинен допомагати . а й зобовязання тих кому допомогли перед тими хто допоміг.

Якщо це державні кошти - то зобовязуєтесь відпрацювати на поганооплачуваних держроботах на депресивних територіях
Якщо кошти забудовника- то зобовязуєтесь відпрацювати на обєктах забудови по зниженим тарифам....
А так все як в класичному популізмі
Нам винні всі, кому ми винні- пробачаємо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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