! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

v_chalapchiy написав:
З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
Текст дійсно сформований як сказав би пан Добкін трошки по дибільному.
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І вся ця .... випливає з того що описано кому допомагати ,описано за рахунок кого допомагати і не описано як ті кому допомогли скомпенсують тим хто допоміг.
Тому
Внесіть в текст петиції не тільки права тих кому треба допомагати і обовязки тих хто повинен допомагати . а й зобовязання тих кому допомогли перед тими хто допоміг.
Якщо це державні кошти - то зобовязуєтесь відпрацювати на поганооплачуваних держроботах на депресивних територіях
Якщо кошти забудовника- то зобовязуєтесь відпрацювати на обєктах забудови по зниженим тарифам....
А так все як в класичному популізмі
Нам винні всі, кому ми винні- пробачаємо.