Я про те, що і пересічний ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ сплачувати кредит! (наприклад, років 20)
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:51
Я про те, що і пересічний ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ сплачувати кредит! (наприклад, років 20)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:53
Так Я там ранішше писав, що потрібно це законодавчо врегулювати і ЖОРСТКО! - що з однієї сторони, а що з іншої!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:54
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
А вийде банальные гетто
По-перше, дуже погана практика робити "соціальні будинки" а тим паче райони - територіальну концентрація пільговиків переросте в концентрацію люмпенів.
По-друге, не вистачало ще плодиии держкомпанії, нові гнізда неефективності та корупції
По-третє, в нас і зараз вже забудовники штампують переважно соціальне житло, мурашники на 600 квартир з малими площами квартир, наставлені впритул і часто у дупі світу. А ще оті смартквартири. Куди вже соціальніше.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:56
Faceless
Ну, тут вже більше стоїть питання у ДОСТУПНОСТІ КРЕДИТУ! (щоб він був "підйомний" для сім"ї)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Ага... То ви не в курсі з шахрайствами іпотечників.
Наразі забрати заставне житло у неплатника вкрай важко. Основна причина, чого іпотека не розвивається. Якби це питання вирішили, то без всяких соцпрограм молодій сім'ї стало б в рази простіше купити житло
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:00
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:10
Я про те, що і пересічний ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ сплачувати кредит! (наприклад, років 20)[/quote]Ага... То ви не в курсі з шахрайствами іпотечників.
Наразі забрати заставне житло у неплатника вкрай важко. Основна причина, чого іпотека не розвивається. Якби це питання вирішили, то без всяких соцпрограм молодій сім'ї стало б в рази простіше купити житло[/quote]
Ото то! - треба ЖОРСТКО, на законодавчому рівні! - не сплачуєш - на вихід! - і не важливо, чи двоє є дітей, чи 5!(поблажкою може бути хіба що розтермінування, якщо надати суттєві докази у тимчасовій неплатоспроможності!) Все має бути ЧІТКО врегульовано!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:18
Долярчик
Вы предлагаете при неоплате кредита выселять семьи на улицу?
Детей отправлять в детские дома или переселять жить на коврик под деревом?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:29
ок, можна тоді прихиляти до примусових робіт, щоб відпрацьовували(як колись туніядців)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:35
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Ага... То ви не в курсі з шахрайствами іпотечників.
Наразі забрати заставне житло у неплатника вкрай важко. Основна причина, чого іпотека не розвивається. Якби це питання вирішили, то без всяких соцпрограм молодій сім'ї стало б в рази простіше купити житло[/quote]
Ото то! - треба ЖОРСТКО, на законодавчому рівні! - не сплачуєш - на вихід! - і не важливо, чи двоє є дітей, чи 5!(поблажкою може бути хіба що розтермінування, якщо надати суттєві докази у тимчасовій неплатоспроможності!) Все має бути ЧІТКО врегульовано![/quote]
Але досі з цим ніяк. Купа лазівок типу зареєструвати дитину там, і її вже не можна виселити, якщо немає іншого житла; така ж схема з пенсіонерами, інвалідами і таке інше. Щоб змінити ситуацію, треба внести зміни в цілий ряд законодавчих актів, і перебороти спротив популістів, що блокують це нібито захистом бідних іпотечників.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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