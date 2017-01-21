RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:51

  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:
  v_chalapchiy написав:потрібні кошти, яких ніби то нема..

... але ж весь "бенкет" буде роками сплачувати пересічний?


Не зовсім зрозумів )) вже голова квадратна від купи негативу ..

Я про те, що і пересічний ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ сплачувати кредит! (наприклад, років 20)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 19.10.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:53

  l66 написав:
  Долярчик написав:в іншому разі її "попросять" на вихід!

Семьи с детьми практически невозможно выселить...

Так Я там ранішше писав, що потрібно це законодавчо врегулювати і ЖОРСТКО! - що з однієї сторони, а що з іншої!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 19.10.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:54

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:Faceless
Щоб процвітали українські сім'ї! - щоб збільшувалась народжуваність/чисельність українців!!!
А вийде банальные гетто
По-перше, дуже погана практика робити "соціальні будинки" а тим паче райони - територіальну концентрація пільговиків переросте в концентрацію люмпенів.
По-друге, не вистачало ще плодиии держкомпанії, нові гнізда неефективності та корупції
По-третє, в нас і зараз вже забудовники штампують переважно соціальне житло, мурашники на 600 квартир з малими площами квартир, наставлені впритул і часто у дупі світу. А ще оті смартквартири. Куди вже соціальніше.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20791
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4615 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:56

Faceless
Ну, тут вже більше стоїть питання у ДОСТУПНОСТІ КРЕДИТУ! (щоб він був "підйомний" для сім"ї)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 19.10.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:
  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:... але ж весь "бенкет" буде роками сплачувати пересічний?


Не зовсім зрозумів )) вже голова квадратна від купи негативу ..

Я про те, що і пересічний ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ сплачувати кредит! (наприклад, років 20)
Ага... То ви не в курсі з шахрайствами іпотечників.
Наразі забрати заставне житло у неплатника вкрай важко. Основна причина, чого іпотека не розвивається. Якби це питання вирішили, то без всяких соцпрограм молодій сім'ї стало б в рази простіше купити житло
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20791
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4615 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:00

  Долярчик написав:чого то наші батьки, мають себе обмежувати(в м2), а не десь подорожувати, насолоджуючись життям?!

Дети на свет не просились.
А уж если завели детей, то должны подумать, как дать хотя бы минимальный старт во взрослую жизнь.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 05.01.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:10

  Faceless написав:
Долярчик написав:[quote="436831
... але ж весь "бенкет" буде роками сплачувати пересічний?


Не зовсім зрозумів )) вже голова квадратна від купи негативу ..

Я про те, що і пересічний ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ сплачувати кредит! (наприклад, років 20)[/quote]Ага... То ви не в курсі з шахрайствами іпотечників.
Наразі забрати заставне житло у неплатника вкрай важко. Основна причина, чого іпотека не розвивається. Якби це питання вирішили, то без всяких соцпрограм молодій сім'ї стало б в рази простіше купити житло[/quote]


Ото то! - треба ЖОРСТКО, на законодавчому рівні! - не сплачуєш - на вихід! - і не важливо, чи двоє є дітей, чи 5!(поблажкою може бути хіба що розтермінування, якщо надати суттєві докази у тимчасовій неплатоспроможності!) Все має бути ЧІТКО врегульовано!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 19.10.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:18

Долярчик
Вы предлагаете при неоплате кредита выселять семьи на улицу?
Детей отправлять в детские дома или переселять жить на коврик под деревом?
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 05.01.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:29

  l66 написав:Долярчик
Вы предлагаете при неоплате кредита выселять семьи на улицу?
Детей отправлять в детские дома или переселять жить на коврик под деревом?

ок, можна тоді прихиляти до примусових робіт, щоб відпрацьовували(як колись туніядців) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 19.10.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:35

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:[quote="436831
... але ж весь "бенкет" буде роками сплачувати пересічний?


Не зовсім зрозумів )) вже голова квадратна від купи негативу ..

Я про те, що і пересічний ЗОБОВ"ЯЗУЄТЬСЯ сплачувати кредит! (наприклад, років 20)
Ага... То ви не в курсі з шахрайствами іпотечників.
Наразі забрати заставне житло у неплатника вкрай важко. Основна причина, чого іпотека не розвивається. Якби це питання вирішили, то без всяких соцпрограм молодій сім'ї стало б в рази простіше купити житло[/quote]


Ото то! - треба ЖОРСТКО, на законодавчому рівні! - не сплачуєш - на вихід! - і не важливо, чи двоє є дітей, чи 5!(поблажкою може бути хіба що розтермінування, якщо надати суттєві докази у тимчасовій неплатоспроможності!) Все має бути ЧІТКО врегульовано![/quote]
Але досі з цим ніяк. Купа лазівок типу зареєструвати дитину там, і її вже не можна виселити, якщо немає іншого житла; така ж схема з пенсіонерами, інвалідами і таке інше. Щоб змінити ситуацію, треба внести зміни в цілий ряд законодавчих актів, і перебороти спротив популістів, що блокують це нібито захистом бідних іпотечників.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20791
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4615 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 4567>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Долярчик і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міста з найдорожчим житлом
R2 » Суб 21 січ, 2017 23:14
1 1110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 23:14
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.