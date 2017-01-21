! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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v_chalapchiy написав:З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
Текст дійсно сформований як сказав би пан Добкін трошки по дибільному... І вся ця .... випливає з того що описано кому допомагати ,описано за рахунок кого допомагати і не описано як ті кому допомогли скомпенсують тим хто допоміг.
Тому Внесіть в текст петиції не тільки права тих кому треба допомагати і обовязки тих хто повинен допомагати . а й зобовязання тих кому допомогли перед тими хто допоміг.
Якщо це державні кошти - то зобовязуєтесь відпрацювати на поганооплачуваних держроботах на депресивних територіях Якщо кошти забудовника- то зобовязуєтесь відпрацювати на обєктах забудови по зниженим тарифам.... А так все як в класичному популізмі Нам винні всі, кому ми винні- пробачаємо.
Не згідний з відпрацювангям, так як все рівно потрібно мати кваліфікацію чи схильність до тако роботи, або і взагалі бажання...
Хоча вище я писав, що мабуть правильним буде якщо сім'я яка живе в такій квартирі додатково сплачувала якусь суму до фонду молодіжного кредитування...
А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку
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Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку
А яка застава буде? - батьківська хата? - більше варіантів і нема ....бо що може запропонувати молода сім'я в заставу? - "б. л. яху на польських номерах"?
Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку
В петиції і зазначено цей пункт, знову прошу перечитати її!!!
Там вказано, якщо не погашає сім'я, то забирати квартиру а кошти ідуть в банк на відсотки і забудовнику "за оренду".
Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку
А яка застава буде? - батьківська хата? - більше варіантів і нема ....бо що може запропонувати молода сім'я в заставу? - "б. л. яху на польських номерах"?
Сама квартира є заставою))), як в США і продаж квартири дозволити з закладною і передачею кредиту
Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку
В петиції і зазначено цей пункт, знову прошу перечитати її!!!
Там вказано, якщо не погашає сім'я, то забирати квартиру а кошти ідуть в банк на відсотки і забудовнику "за оренду".
О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали А сім'я куди піде? - на вулицю?
Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку
А яка застава буде? - батьківська хата? - більше варіантів і нема ....бо що може запропонувати молода сім'я в заставу? - "б. л. яху на польських номерах"?
Сама квартира є заставою))), як в США і продаж квартири дозволити з закладною і передачею кредиту
так, але бачите, що мені вгорі зразу задали запитання куди дітей, в дитбудинок? - сім'ю - на коврик під дерево? аяяй, так не можна!