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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:37

  budivelnik написав:
  v_chalapchiy написав:З чого Ви взяли що за рахунок інших покупців? Прочитайте ще раз петицію! Мова йде про те щоб за рахунок 4 сторін, назвем це так, покупець-забудовник-банк-фонд була більш реальна можливість придбати житло молоді!!! Ну як ще я можу це донести? ВИ вперлись в примус, а я говорив про те щоб домовитись!!! Втомився пояснювати, можливо невірно сформований текст петиції, його завжди можна обсудити, саме тому я тут і написав!
Текст дійсно сформований як сказав би пан Добкін трошки по дибільному...
І вся ця .... випливає з того що описано кому допомагати ,описано за рахунок кого допомагати і не описано як ті кому допомогли скомпенсують тим хто допоміг.

Тому
Внесіть в текст петиції не тільки права тих кому треба допомагати і обовязки тих хто повинен допомагати . а й зобовязання тих кому допомогли перед тими хто допоміг.

Якщо це державні кошти - то зобовязуєтесь відпрацювати на поганооплачуваних держроботах на депресивних територіях
Якщо кошти забудовника- то зобовязуєтесь відпрацювати на обєктах забудови по зниженим тарифам....
А так все як в класичному популізмі
Нам винні всі, кому ми винні- пробачаємо.


Не згідний з відпрацювангям, так як все рівно потрібно мати кваліфікацію чи схильність до тако роботи, або і взагалі бажання...

Хоча вище я писав, що мабуть правильним буде якщо сім'я яка живе в такій квартирі додатково сплачувала якусь суму до фонду молодіжного кредитування...
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:41

  Долярчик написав:
  l66 написав:Долярчик
Вы предлагаете при неоплате кредита выселять семьи на улицу?
Детей отправлять в детские дома или переселять жить на коврик под деревом?

ок, можна тоді прихиляти до примусових робіт, щоб відпрацьовували(як колись туніядців) :D

Улыбнуло.
Где отрабатывать?
Работы нет даже тем, кто хочет работать.
Если отработкой погашать кредит, то жить на какие средства?

Короче. Не обязательно начинать вить семейное гнездо в новостройке. Есть жилье и попроще, пусть начинают с него.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:42

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:48

  l66 написав:Не обязательно начинать вить семейное гнездо в новостройке. Есть жилье и попроще, пусть начинают с него.


Ну так на втор ринку житло не сильно дешевше коштує аніж в новострої, а зачасту і дорожче...
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:49

А які є ще варіанти?

  Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку

А яка застава буде? - батьківська хата? :D - більше варіантів і нема :roll:....бо що може запропонувати молода сім'я в заставу? - "б. л. яху на польських номерах"? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:51

  Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку



В петиції і зазначено цей пункт, знову прошу перечитати її!!!

Там вказано, якщо не погашає сім'я, то забирати квартиру а кошти ідуть в банк на відсотки і забудовнику "за оренду".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:53

  Долярчик написав:
  Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку

А яка застава буде? - батьківська хата? :D - більше варіантів і нема :roll:....бо що може запропонувати молода сім'я в заставу? - "б. л. яху на польських номерах"? :mrgreen:


Сама квартира є заставою))), як в США і продаж квартири дозволити з закладною і передачею кредиту
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:55

Замкнуте кільце))

  v_chalapchiy написав:
  Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку



В петиції і зазначено цей пункт, знову прошу перечитати її!!!

Там вказано, якщо не погашає сім'я, то забирати квартиру а кошти ідуть в банк на відсотки і забудовнику "за оренду".

О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали :D А сім'я куди піде? - на вулицю? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:59

  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:
  Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку

А яка застава буде? - батьківська хата? :D - більше варіантів і нема :roll:....бо що може запропонувати молода сім'я в заставу? - "б. л. яху на польських номерах"? :mrgreen:


Сама квартира є заставою))), як в США і продаж квартири дозволити з закладною і передачею кредиту

так, але бачите, що мені вгорі зразу задали запитання куди дітей, в дитбудинок? - сім'ю - на коврик під дерево?
аяяй, так не можна! :mrgreen: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:08

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

v_chalapchiy написав:
  l66 написав:Не обязательно начинать вить семейное гнездо в новостройке. Есть жилье и попроще, пусть начинают с него.


Ну так на втор ринку житло не сильно дешевше коштує аніж в новострої, а зачасту і дорожче...
Вже помітно дешевше є
v_chalapchiy написав:
  Faceless написав:А чим не подобається замість всіляких петицій, соцпрограм врегулювати питання з захистом кредиторів, а головне - стягненням застави з неплатників, враховуючи тотальне здешевлення фінансових ресурсів, це відкрило б відносно дешеву іпотеку, і сім'ї самі б вирішували свої житлові проблеми без всього цього цирку



В петиції і зазначено цей пункт, знову прошу перечитати її!!!

Там вказано, якщо не погашає сім'я, то забирати квартиру а кошти ідуть в банк на відсотки і забудовнику "за оренду".
То нащо ваша петиція і ця програма взагалі, відстоюйте заклнодавче урегулювання роботи з заставою
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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