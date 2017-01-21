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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:25

  Долярчик написав:
О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали :D А сім'я куди піде? - на вулицю? :mrgreen:


Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:27

  Faceless написав:То нащо ваша петиція і ця програма взагалі, відстоюйте заклнодавче урегулювання роботи з заставою


Це компетенція банку, в них є і зв'язки і ресурси щоб за себе постояти! А я турбуюсь за те що блище мені і більшості людей мого віку
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:04

  v_chalapchiy написав:
  Faceless написав:То нащо ваша петиція і ця програма взагалі, відстоюйте заклнодавче урегулювання роботи з заставою


Це компетенція банку, в них є і зв'язки і ресурси щоб за себе постояти! А я турбуюсь за те що блище мені і більшості людей мого віку

Правильно Вы сказали, что печетесь о своем кошельке.

Ведь получается, что тот, кто купит новостройку в кредит на 20 лет с процентами ниже уровня инфляции, очень сильно выиграет относительно тех, кто заплатит свои кровные сразу.

Если цена будет зафиксирована в гривне, то через 10-15-20 лет это будет смешная сумма относительно цен и заработков. Вы не напрягаясь ее выплатите. Но остальная часть инвесторов дома, застройщик и банк должны оплатить и подать на блюдечке с голубой каёмочкой Вам это вкусное блюдо... :wink:

Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:30

  l66 написав:Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.


Я не знаю статистики, спиричатись не буду... але під лежачий камінь вода не тече. Якщо не робити кроків в напрямку покращення умов життя, нам ніхто їх не дасть ...
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:29

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  l66 написав:Если цена будет зафиксирована в гривне, то

...то, прив'язати її до курсу $
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:46

  Долярчик написав:
  l66 написав:Если цена будет зафиксирована в гривне, то

...то, прив'язати її до курсу $

Наши банки и ипотечные заемщики уже через это прошли.
Вы забыли их митинги 2014-2016 годов?
l66
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:48

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  l66 написав:Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.

Откуда такие умозаключения?
BIGor
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