Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:25
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:27
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:04
Правильно Вы сказали, что печетесь о своем кошельке.
Ведь получается, что тот, кто купит новостройку в кредит на 20 лет с процентами ниже уровня инфляции, очень сильно выиграет относительно тех, кто заплатит свои кровные сразу.
Если цена будет зафиксирована в гривне, то через 10-15-20 лет это будет смешная сумма относительно цен и заработков. Вы не напрягаясь ее выплатите. Но остальная часть инвесторов дома, застройщик и банк должны оплатить и подать на блюдечке с голубой каёмочкой Вам это вкусное блюдо...
Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:30
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:29
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:46
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:48
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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