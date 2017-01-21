|
|
|
! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:25
Долярчик написав:
О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали
А сім'я куди піде? - на вулицю?
Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)
-
v_chalapchiy
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 01.02.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:27
Faceless написав:
То нащо ваша петиція і ця програма взагалі, відстоюйте заклнодавче урегулювання роботи з заставою
Це компетенція банку, в них є і зв'язки і ресурси щоб за себе постояти! А я турбуюсь за те що блище мені і більшості людей мого віку
-
v_chalapchiy
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 01.02.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:04
v_chalapchiy написав: Faceless написав:
То нащо ваша петиція і ця програма взагалі, відстоюйте заклнодавче урегулювання роботи з заставою
Це компетенція банку, в них є і зв'язки і ресурси щоб за себе постояти! А я турбуюсь за те що блище мені і більшості людей мого віку
Правильно Вы сказали, что печетесь о своем кошельке.
Ведь получается, что тот, кто купит новостройку в кредит на 20 лет с процентами ниже уровня инфляции, очень сильно выиграет относительно тех, кто заплатит свои кровные сразу.
Если цена будет зафиксирована в гривне, то через 10-15-20 лет это будет смешная сумма относительно цен и заработков. Вы не напрягаясь ее выплатите. Но остальная часть инвесторов дома, застройщик и банк должны оплатить и подать на блюдечке с голубой каёмочкой Вам это вкусное блюдо...
Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2375
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:30
l66 написав:
Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.
Я не знаю статистики, спиричатись не буду... але під лежачий камінь вода не тече. Якщо не робити кроків в напрямку покращення умов життя, нам ніхто їх не дасть ...
-
v_chalapchiy
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 01.02.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:29
l66 написав:
Если цена будет зафиксирована в гривне, то
...то, прив'язати її до курсу $
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4031
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:46
Долярчик написав: l66 написав:
Если цена будет зафиксирована в гривне, то
...то, прив'язати її до курсу $
Наши банки и ипотечные заемщики уже через это прошли.
Вы забыли их митинги 2014-2016 годов?
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2375
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:48
l66 написав:
Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.
Откуда такие умозаключения?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2397
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:55
BIGor
Читайте статистику и аналитику по этой теме
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2375
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:51
v_chalapchiy написав: l66 написав:
Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.
Я не знаю статистики, спиричатись не буду... але під лежачий камінь вода не тече. Якщо не робити кроків в напрямку покращення умов життя, нам ніхто їх не дасть ...
Так хто заважає, робіть. Але самотужки, а не за рахунок інших громадян
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20800
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4616 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|1112
|
|