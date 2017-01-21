Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:25
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:27
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:04
Правильно Вы сказали, что печетесь о своем кошельке.
Ведь получается, что тот, кто купит новостройку в кредит на 20 лет с процентами ниже уровня инфляции, очень сильно выиграет относительно тех, кто заплатит свои кровные сразу.
Если цена будет зафиксирована в гривне, то через 10-15-20 лет это будет смешная сумма относительно цен и заработков. Вы не напрягаясь ее выплатите. Но остальная часть инвесторов дома, застройщик и банк должны оплатить и подать на блюдечке с голубой каёмочкой Вам это вкусное блюдо...
Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:30
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:29
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:46
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:48
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Додано: Суб 19 тра, 2018 09:51
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Так хто заважає, робіть. Але самотужки, а не за рахунок інших громадян
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:11
Хочете статистику-отримуйте статистику
1 Щороку в Україні будується приблизно 100 000 квартир приблизно 7 млн м2 житла
2 Щороку в Україні вивільняється внаслідок смерті власників ще приблизно 5 млн м2 житла
3 Щороку в Україні створюється приблизно 150 000 сімей
Тепер запитання до Вас
1 Як вибрати 5000 сімей з 150 000(3%) які в кожному році створюються
2 По яким критеріям будуть вибиратись ці 3% і чому вони взагалі повинні вибиратись
Запитання по економіці
В будівельній галузі також працюють молоді сімї і якщо у виробника забрати 5% валового доходу, то це зменшить його прибуток мінімум на 20-30%
Чому молоді сімї які працюють в будівельній галузі повинні недоотримувати до 30% в порівнянні з 3% обраних
Після всього пропозиція
Можете звернутись до свого працедавця з проханнням допомогти Вам влаштувати Ваші житлові умови, таким чином і вівці цілі і вовки ситі
Якщо Ви працедавцю необхідні і Вас ніким замінити - Вам підуть назустріч і тоді будуть нівельовані втрати фірми .адже і від Вас залежать її доходи, тому фірмі вигідніше Вас не втрачати
Якщо ж Ви будете з легкістю заміненні- значить це і є тим критерієм Вашої потрібності на фірмі де Ви ж і працюєте
Таким чином не потрібно буде Вашу непотрібність перекривати втратами у галузі в якій Ви навіть доходів не приносите.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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