! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Суб 19 тра, 2018 12:11

v_chalapchiy написав: l66 написав: Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье. Во многих странах бОльшая часть населения не может себе позволить приобрести свое жилье. Я не знаю статистики, спиричатись не буду... але під лежачий камінь вода не тече. Якщо не робити кроків в напрямку покращення умов життя, нам ніхто їх не дасть ... Я не знаю статистики, спиричатись не буду... але під лежачий камінь вода не тече. Якщо не робити кроків в напрямку покращення умов життя, нам ніхто їх не дасть ...

Хочете статистику-отримуйте статистику1 Щороку в Україні будується приблизно 100 000 квартир приблизно 7 млн м2 житла2 Щороку в Україні вивільняється внаслідок смерті власників ще приблизно 5 млн м2 житла3 Щороку в Україні створюється приблизно 150 000 сімейТепер запитання до Вас1 Як вибрати 5000 сімей з 150 000(3%) які в кожному році створюються2 По яким критеріям будуть вибиратись ці 3% і чому вони взагалі повинні вибиратисьЗапитання по економіціВ будівельній галузі також працюють молоді сімї і якщо у виробника забрати 5% валового доходу, то це зменшить його прибуток мінімум на 20-30%Чому молоді сімї які працюють в будівельній галузі повинні недоотримувати до 30% в порівнянні з 3% обранихПісля всього пропозиціяМожете звернутись до свого працедавця з проханнням допомогти Вам влаштувати Ваші житлові умови, таким чином і вівці цілі і вовки ситіЯкщо Ви працедавцю необхідні і Вас ніким замінити - Вам підуть назустріч і тоді будуть нівельовані втрати фірми .адже і від Вас залежать її доходи, тому фірмі вигідніше Вас не втрачатиЯкщо ж Ви будете з легкістю заміненні- значить це і є тим критерієм Вашої потрібності на фірмі де Ви ж і працюєтеТаким чином не потрібно буде Вашу непотрібність перекривати втратами у галузі в якій Ви навіть доходів не приносите.