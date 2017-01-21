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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:37

  Faceless написав:Так хто заважає, робіть. Але самотужки, а не за рахунок інших громадян


Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?
Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.
А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!
Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.
Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
Повідомлень: 33
З нами з: 01.02.17
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:42

budivelnik

Судячи по Вашому підпису Ви будівельник/забудовкник - Гілка - Будівельник завжди правий - говорить про все!

З приводу питань:
1 - як Вибрати з сімей - вирішує фонд, про який я стомився повторяти людям які не вміють читати, або читають те що їм вигідно!
2 - дивитись відповідь №1
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
Повідомлень: 33
З нами з: 01.02.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
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