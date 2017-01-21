! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?
Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.
А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!
Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.
Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй