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житлом молоду сім'ю. ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю. + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 6789 Додано: Пон 21 тра, 2018 07:37 Faceless написав: Так хто заважає, робіть. Але самотужки, а не за рахунок інших громадян Так хто заважає, робіть. Але самотужки, а не за рахунок інших громадян



Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?

Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.

А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!

Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.

Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 v_chalapchiy Повідомлень: 34 З нами з: 01.02.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 07:42 budivelnik



Судячи по Вашому підпису Ви будівельник/забудовкник - Гілка -



З приводу питань:

1 - як Вибрати з сімей - вирішує фонд, про який я стомився повторяти людям які не вміють читати, або читають те що їм вигідно!

2 - дивитись відповідь №1 Судячи по Вашому підпису Ви будівельник/забудовкник - Гілка - Будівельник завжди правий - говорить про все!З приводу питань:1 - як Вибрати з сімей - вирішує фонд, про який я стомився повторяти людям які не вміють читати, або читають те що їм вигідно!2 - дивитись відповідь №1 Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 v_chalapchiy Повідомлень: 34 З нами з: 01.02.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 09:03 v_chalapchiy

Похвально, что Вы ищете пути решения своего квартирного вопроса.

Но...

Почему льготные условия должны получать именно молодые семьи?

Чем хуже семьи людей за 30, которые живут в арендуемых квартирах и копят на свое жилье?

Льготы при покупке квартиры нужны и многодетным семьям, и участникам АТО, и инвалидам, и малообеспеченным категориям граждан, и олимпийским чемпионам, и т.д...

Где взять столько квартир с льготными условиями приобретения?



Застройщики строят дома за средства инвесторов, т.е. рядовых граждан, решивших вложить свои деньги в приобретение квартиры именно в этом доме.

Задача застройщика построить дом за собранные с инвесторов деньги, выплатить зарплату строителям, заплатить налоги и получить прибыль.

В минус или с зависанием вложенных средств на 20 лет ни одна фирма работать не будет. Это утопия.



Получается, чтобы предоставить льготные условия одним, надо повысить цену для других



Так чем же молодые семьи лучше других категорий граждан?



Или если людям за 30, то пусть продолжают мыкаться по чужим квартирам, копя деньги на покупку жилья без льгот, а мы будем поощрять молодежь?



И ещё... У себя в ФБ Вы радостно написали, что уже собрали 2 % голосов.

Посмотрела петицию.

Улыбнуло. Там 60 голосов из необходимых 25'000.

Это 0,24 % от необходимых.

А 2 % - это 500 голосов.



От всей души желаю Вам найти способ приобрести собственное жилье! Удачи! Похвально, что Вы ищете пути решения своего квартирного вопроса.Но...Почему льготные условия должны получать именно молодые семьи?Чем хуже семьи людей за 30, которые живут в арендуемых квартирах и копят на свое жилье?Льготы при покупке квартиры нужны и многодетным семьям, и участникам АТО, и инвалидам, и малообеспеченным категориям граждан, и олимпийским чемпионам, и т.д...Где взять столько квартир с льготными условиями приобретения?Застройщики строят дома за средства инвесторов, т.е. рядовых граждан, решивших вложить свои деньги в приобретение квартиры именно в этом доме.Задача застройщика построить дом за собранные с инвесторов деньги, выплатить зарплату строителям, заплатить налоги и получить прибыль.В минус или с зависанием вложенных средств на 20 лет ни одна фирма работать не будет. Это утопия.Получается, чтобы предоставить льготные условия одним, надо повысить цену для другихТак чем же молодые семьи лучше других категорий граждан?Или если людям за 30, то пусть продолжают мыкаться по чужим квартирам, копя деньги на покупку жилья без льгот, а мы будем поощрять молодежь?И ещё... У себя в ФБ Вы радостно написали, что уже собрали 2 % голосов.Посмотрела петицию.Улыбнуло. Там 60 голосов из необходимых 25'000.Это 0,24 % от необходимых.А 2 % - это 500 голосов.От всей души желаю Вам найти способ приобрести собственное жилье! Удачи! l66

Повідомлень: 2380 З нами з: 05.01.14 Подякував: 245 раз. Подякували: 317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 тра, 2018 09:20 l66 написав: Получается, чтобы предоставить льготные условия одним, надо повысить цену для других Получается, чтобы предоставить льготные условия одним, надо повысить цену для других



Це найгірший сценарій, але зара бізнес так не працює, тому все це можна зробити за рахунок оптимізації розходів та зниження затрат, з допомогою державних програм, я вже вище описував варіанти.



В той же час в Києві є велика к-ть квартир які стоять в забудовників і не продаються, а це також замоврожені кошти. А тут з'являється можливість їх продати.



Знову повторюю - до вього потрібно підходити з "розумом" і від цього всі виграють.



По цифрах на ФБ - дякую за спостирежливість, я все чекав коли ж мене виправлять, щоб хоча б перевірити чи читають те що я пишу)) Це найгірший сценарій, але зара бізнес так не працює, тому все це можна зробити за рахунок оптимізації розходів та зниження затрат, з допомогою державних програм, я вже вище описував варіанти.В той же час в Києві є велика к-ть квартир які стоять в забудовників і не продаються, а це також замоврожені кошти. А тут з'являється можливість їх продати.Знову повторюю - до вього потрібно підходити з "розумом" і від цього всі виграють.По цифрах на ФБ - дякую за спостирежливість, я все чекав коли ж мене виправлять, щоб хоча б перевірити чи читають те що я пишу)) Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 v_chalapchiy Повідомлень: 34 З нами з: 01.02.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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R2 » Суб 21 січ, 2017 23:14 1 1114

tigr-uu Суб 21 січ, 2017 23:14