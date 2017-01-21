! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Так хто заважає, робіть. Але самотужки, а не за рахунок інших громадян
Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ? Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі. А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні! Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай. Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ: https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy Похвально, что Вы ищете пути решения своего квартирного вопроса. Но... Почему льготные условия должны получать именно молодые семьи? Чем хуже семьи людей за 30, которые живут в арендуемых квартирах и копят на свое жилье? Льготы при покупке квартиры нужны и многодетным семьям, и участникам АТО, и инвалидам, и малообеспеченным категориям граждан, и олимпийским чемпионам, и т.д... Где взять столько квартир с льготными условиями приобретения?
Застройщики строят дома за средства инвесторов, т.е. рядовых граждан, решивших вложить свои деньги в приобретение квартиры именно в этом доме. Задача застройщика построить дом за собранные с инвесторов деньги, выплатить зарплату строителям, заплатить налоги и получить прибыль. В минус или с зависанием вложенных средств на 20 лет ни одна фирма работать не будет. Это утопия.
Получается, чтобы предоставить льготные условия одним, надо повысить цену для других
Так чем же молодые семьи лучше других категорий граждан?
Или если людям за 30, то пусть продолжают мыкаться по чужим квартирам, копя деньги на покупку жилья без льгот, а мы будем поощрять молодежь?
И ещё... У себя в ФБ Вы радостно написали, что уже собрали 2 % голосов. Посмотрела петицию. Улыбнуло. Там 60 голосов из необходимых 25'000. Это 0,24 % от необходимых. А 2 % - это 500 голосов.
От всей души желаю Вам найти способ приобрести собственное жилье! Удачи!
v_chalapchiy написав:Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ? Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.
А що тут незрозумілого? Ви хочете створити неконкурентні переваги певній групі покупців нерухомості (молодим сім'ям). В будь-яу разі за це хтось заплатить: у вашому випаду - забудовники, банки, інші покупці нерухомості. А це і означає, що заплатять інші громадяни: інші покупці, робітники забудовника, робитники і клінти банків. "Всі виграють" - це гра з ненульовою сумою, але це видапдок, коли в процесі гри збільшуєть об'єм ресурсів чи продукту, у випадку банальних пільг - цього не буде. За це прост заплатять інші.
v_chalapchiy написав:А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!
Це аж ніяк не балачки. Ваша петиція - це просто черговий популізм. Я вам не заважа. її рекламувати але вважаю за необхідне висловити свою думку с приводу цього, не в останню чергу аби на той популізм вказати.
v_chalapchiy написав:Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай. Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй
Я вище писав приклад. Об'єктивно більш справедливою буде ситуація без усіляких пільг. Хочеш придбати житло - зароби. Ось і приклад.
v_chalapchiy написав:Це найгірший сценарій, але зара бізнес так не працює, тому все це можна зробити за рахунок оптимізації розходів та зниження затрат, з допомогою державних програм, я вже вище описував варіанти.
"Ніщо нікуди не зникає і нізвідкіля не береться" - Чули? (Фразу часто приписують Ломоносову, але він до її авторства не має ніякого відношення). Все, що ви по сути пропонуєте - перекласти частину витрат на когось іншого, в даному випадку - на державу. Подібні програми і так існують, і вигляді замовлення державних структур на будівництво житла для держслужбовців/бюджетників. Ну вони для цих структур є співробітники, а забезечення їх житлом - свого роду соцпакет, то вже геть інша історія. Але чого подібні програми мають бути для третіх осіб, за рахунок платників податків?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
v_chalapchiy написав:Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй
Золоті слова, які Я, весь час тут, на різних гілках форуму намагаюсь донести! Бо критикують все і кожне, а як щось своє написати, свій варіант, а краще декілька варіантів - то нема ніц! - мовчать, як риби у воді!
п. с. ...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!
v_chalapchiy написав:Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй
Золоті слова, які Я, весь час тут, на різних гілках форуму намагаюсь донести! Бо критикують все і кожне, а як щось своє написати, свій варіант, а краще декілька варіантів - то нема ніц! - мовчать, як риби у воді!
п. с. ...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!
А нащо воно Будівельнику? Йому ЗАРОБЛЯТИ цікаво, а не будувати за свій рахунок якимось пільговикам. Ну от чим "свій варіант" - заробити й придбати, не підходить? Не жубракувати й не випрошувати пільгу чи допомогу, а заробити? Ви ж заробили? Вам дуже хочеться, щоб за ваш рахунок, важко зароблені вами кошти, фінансували житло тим, хто більш хитродупий і хоче "поїздити по світу і інвестувати капітал"? От топікстартер саме це й пропонужє, щоб умовний Долярчик, що вкалує як нєгр від сходу до заходу сонця, щоби покращити свої житлові умови, заробив ще й на пільгу тим, кому вкалувати не хочеться.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Долярчик написав:...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!
До речі слушне зауваження! От і ще одна сторона виграшна, яку "на ходу" важко роздивитись. Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику. Варіантів як додатково заробити і оптимізувати витрати МОРЕ... якщо "відкрити очі"
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ: https://petition.president.gov.ua/petition/44754
Долярчик написав:...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!
До речі слушне зауваження! От і ще одна сторона виграшна, яку "на ходу" важко роздивитись. Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику. Варіантів як додатково заробити і оптимізувати витрати МОРЕ... якщо "відкрити очі"
Реклама на стіні будинку в спальнику нікому не потрібна, немає цільової аудиторії. Інакше б вже все завішали. Крім того, на додачу до спотворення фасадів балконами-гніздами, тарілками, кондіціонерами, тільки ще й рекламу на стінах додати - ну щоб від зовнішнього вигляду будинку якнайшвидше нудота починалася й очі різало
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia