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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:37

  Faceless написав:Так хто заважає, робіть. Але самотужки, а не за рахунок інших громадян


Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?
Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.
А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!
Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.
Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:42

budivelnik

Судячи по Вашому підпису Ви будівельник/забудовкник - Гілка - Будівельник завжди правий - говорить про все!

З приводу питань:
1 - як Вибрати з сімей - вирішує фонд, про який я стомився повторяти людям які не вміють читати, або читають те що їм вигідно!
2 - дивитись відповідь №1
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:03

v_chalapchiy
Похвально, что Вы ищете пути решения своего квартирного вопроса.
Но...
Почему льготные условия должны получать именно молодые семьи?
Чем хуже семьи людей за 30, которые живут в арендуемых квартирах и копят на свое жилье?
Льготы при покупке квартиры нужны и многодетным семьям, и участникам АТО, и инвалидам, и малообеспеченным категориям граждан, и олимпийским чемпионам, и т.д...
Где взять столько квартир с льготными условиями приобретения?

Застройщики строят дома за средства инвесторов, т.е. рядовых граждан, решивших вложить свои деньги в приобретение квартиры именно в этом доме.
Задача застройщика построить дом за собранные с инвесторов деньги, выплатить зарплату строителям, заплатить налоги и получить прибыль.
В минус или с зависанием вложенных средств на 20 лет ни одна фирма работать не будет. Это утопия.

Получается, чтобы предоставить льготные условия одним, надо повысить цену для других :!:

Так чем же молодые семьи лучше других категорий граждан?

Или если людям за 30, то пусть продолжают мыкаться по чужим квартирам, копя деньги на покупку жилья без льгот, а мы будем поощрять молодежь?

И ещё... У себя в ФБ Вы радостно написали, что уже собрали 2 % голосов.
Посмотрела петицию.
Улыбнуло. Там 60 голосов из необходимых 25'000.
Это 0,24 % от необходимых.
А 2 % - это 500 голосов. :wink:

От всей души желаю Вам найти способ приобрести собственное жилье! Удачи!
l66
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:20

  l66 написав:Получается, чтобы предоставить льготные условия одним, надо повысить цену для других :!:


Це найгірший сценарій, але зара бізнес так не працює, тому все це можна зробити за рахунок оптимізації розходів та зниження затрат, з допомогою державних програм, я вже вище описував варіанти.

В той же час в Києві є велика к-ть квартир які стоять в забудовників і не продаються, а це також замоврожені кошти. А тут з'являється можливість їх продати.

Знову повторюю - до вього потрібно підходити з "розумом" і від цього всі виграють.

По цифрах на ФБ - дякую за спостирежливість, я все чекав коли ж мене виправлять, щоб хоча б перевірити чи читають те що я пишу))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:45

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?
Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.

А що тут незрозумілого? Ви хочете створити неконкурентні переваги певній групі покупців нерухомості (молодим сім'ям). В будь-яу разі за це хтось заплатить: у вашому випаду - забудовники, банки, інші покупці нерухомості. А це і означає, що заплатять інші громадяни: інші покупці, робітники забудовника, робитники і клінти банків.
"Всі виграють" - це гра з ненульовою сумою, але це видапдок, коли в процесі гри збільшуєть об'єм ресурсів чи продукту, у випадку банальних пільг - цього не буде. За це прост заплатять інші.
  v_chalapchiy написав:А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!

Це аж ніяк не балачки. Ваша петиція - це просто черговий популізм. Я вам не заважа. її рекламувати але вважаю за необхідне висловити свою думку с приводу цього, не в останню чергу аби на той популізм вказати.
  v_chalapchiy написав:Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.
Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй

Я вище писав приклад. Об'єктивно більш справедливою буде ситуація без усіляких пільг. Хочеш придбати житло - зароби. Ось і приклад.
  v_chalapchiy написав:Це найгірший сценарій, але зара бізнес так не працює, тому все це можна зробити за рахунок оптимізації розходів та зниження затрат, з допомогою державних програм, я вже вище описував варіанти.

"Ніщо нікуди не зникає і нізвідкіля не береться" - Чули? (Фразу часто приписують Ломоносову, але він до її авторства не має ніякого відношення). Все, що ви по сути пропонуєте - перекласти частину витрат на когось іншого, в даному випадку - на державу. Подібні програми і так існують, і вигляді замовлення державних структур на будівництво житла для держслужбовців/бюджетників. Ну вони для цих структур є співробітники, а забезечення їх житлом - свого роду соцпакет, то вже геть інша історія. Але чого подібні програми мають бути для третіх осіб, за рахунок платників податків?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:03

Як забезпечити житлом молоду сім'ю, якщо всі проти???!!!))

  v_chalapchiy написав:Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй

Золоті слова, які Я, весь час тут, на різних гілках форуму намагаюсь донести!
Бо критикують все і кожне, а як щось своє написати, свій варіант, а краще декілька варіантів - то нема ніц! - мовчать, як риби у воді!

п. с.
...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:06

  Долярчик написав:
  v_chalapchiy написав:Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй

Золоті слова, які Я, весь час тут, на різних гілках форуму намагаюсь донести!
Бо критикують все і кожне, а як щось своє написати, свій варіант, а краще декілька варіантів - то нема ніц! - мовчать, як риби у воді!

п. с.
...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!

А нащо воно Будівельнику? Йому ЗАРОБЛЯТИ цікаво, а не будувати за свій рахунок якимось пільговикам.
Ну от чим "свій варіант" - заробити й придбати, не підходить? Не жубракувати й не випрошувати пільгу чи допомогу, а заробити? Ви ж заробили? Вам дуже хочеться, щоб за ваш рахунок, важко зароблені вами кошти, фінансували житло тим, хто більш хитродупий і хоче "поїздити по світу і інвестувати капітал"? От топікстартер саме це й пропонужє, щоб умовний Долярчик, що вкалує як нєгр від сходу до заходу сонця, щоби покращити свої житлові умови, заробив ще й на пільгу тим, кому вкалувати не хочеться.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:08

  Долярчик написав:...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!


До речі слушне зауваження! От і ще одна сторона виграшна, яку "на ходу" важко роздивитись. Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику.
Варіантів як додатково заробити і оптимізувати витрати МОРЕ... якщо "відкрити очі"
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:13

  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!


До речі слушне зауваження! От і ще одна сторона виграшна, яку "на ходу" важко роздивитись. Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику.
Варіантів як додатково заробити і оптимізувати витрати МОРЕ... якщо "відкрити очі"

Реклама на стіні будинку в спальнику нікому не потрібна, немає цільової аудиторії. Інакше б вже все завішали.
Крім того, на додачу до спотворення фасадів балконами-гніздами, тарілками, кондіціонерами, тільки ще й рекламу на стінах додати - ну щоб від зовнішнього вигляду будинку якнайшвидше нудота починалася й очі різало
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:13

  Faceless написав:щоб умовний Долярчик, що вкалує як нєгр від сходу до заходу сонця, щоби покращити свої житлові умови, заробив ще й на пільгу тим, кому вкалувати не хочеться.


Ви вірите в те що пишите? в нас ті хто "вкалують як негри" заробляють максимум на їжу і щось "накинути на хребет"...

А заробляють якраз ті хто має час "надути" інших включаючи велику к-сть наших чиновників і тих хто до них блище... Зараз не комунізм!
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v_chalapchiy
 
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