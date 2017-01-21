! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Пон 21 тра, 2018 09:45

v_chalapchiy написав: Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?

Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі. Стомився запитувати... З чого взято що за рахунок інших громадян? є якісь дані, окрім теорії ?Ще раз повторюю, якщо все зробити по розумному і продумати то від цього лише виграють всі.

v_chalapchiy написав: А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні! А оці балачки що за рахунок іншого, нічого більше ніж балачки, багато чого менш корисного робиться за рахунок українського населення, але я не бачу Ваших протидій цьому, а тут глянь як зацепили за живе, не подобається петиція - вільні!

v_chalapchiy написав: Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.

Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй Я ж нікого не змушую, а пропоную, пока хтось сидить включивши "вселенську мудрість" краще націлити її на вирішення іншої проблеми а не ставити "палки в колеса" не подобається моя петиція вистав свою і просувай.Немає нічого простішого ніж критикувати, покажи приклад - потім критикуй

v_chalapchiy написав: Це найгірший сценарій, але зара бізнес так не працює, тому все це можна зробити за рахунок оптимізації розходів та зниження затрат, з допомогою державних програм, я вже вище описував варіанти. Це найгірший сценарій, але зара бізнес так не працює, тому все це можна зробити за рахунок оптимізації розходів та зниження затрат, з допомогою державних програм, я вже вище описував варіанти.

А що тут незрозумілого? Ви хочете створити неконкурентні переваги певній групі покупців нерухомості (молодим сім'ям). В будь-яу разі за це хтось заплатить: у вашому випаду - забудовники, банки, інші покупці нерухомості. А це і означає, що заплатять інші громадяни: інші покупці, робітники забудовника, робитники і клінти банків."Всі виграють" - це гра з ненульовою сумою, але це видапдок, коли в процесі гри збільшуєть об'єм ресурсів чи продукту, у випадку банальних пільг - цього не буде. За це прост заплатять інші.Це аж ніяк не балачки. Ваша петиція - це просто черговий популізм. Я вам не заважа. її рекламувати але вважаю за необхідне висловити свою думку с приводу цього, не в останню чергу аби на той популізм вказати.Я вище писав приклад. Об'єктивно більш справедливою буде ситуація без усіляких пільг. Хочеш придбати житло - зароби. Ось і приклад."Ніщо нікуди не зникає і нізвідкіля не береться" - Чули? (Фразу часто приписують Ломоносову, але він до її авторства не має ніякого відношення). Все, що ви по сути пропонуєте - перекласти частину витрат на когось іншого, в даному випадку - на державу. Подібні програми і так існують, і вигляді замовлення державних структур на будівництво житла для держслужбовців/бюджетників. Ну вони для цих структур є співробітники, а забезечення їх житлом - свого роду соцпакет, то вже геть інша історія. Але чого подібні програми мають бути для третіх осіб, за рахунок платників податків?