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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:15

  Faceless написав:Крім того, на додачу до спотворення фасадів балконами-гніздами, тарілками, кондіціонерами, тільки ще й рекламу на стінах додати - ну щоб від зовнішнього вигляду будинку якнайшвидше нудота починалася й очі різало


Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає. Краще жити в такому але власному житлі як знімати з виглядом на Дніпро. А переїхати з часом ніхто не заважає, хоч і в приватний будинок.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:16

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Ви вірите в те що пишите? в нас ті хто "вкалують як негри" заробляють максимум на їжу і щось "накинути на хребет"...

Долярчик вище - яскравий приклад, сам заробив. Чого тут вірити чи не вірити, це факт.
  v_chalapchiy написав:А заробляють якраз ті хто має час "надути" інших включаючи велику к-сть наших чиновників і тих хто до них блище...

Дурниці й скиглення. Всі знайомі, що заробили собі на квартири, дехто й на другу (сдають) - нікого ніяк не "надували", ніякого відношення до чинуш не мають. І відносяться до різних галузей.
  v_chalapchiy написав:Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає.

Це називається - чхати на інших. Ще називають "рагулізм".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:18

  v_chalapchiy написав:Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику.

А Вы, батенька, юморист :D
После того, как дом сдан в эксплуатацию, то все стены принадлежат жильцам, ОСМД,... И жильцы не для того вкладывали свои деньги, чтобы жить в дерьме.

И если кто-то согласится на своей стене размещать рекламу, то поверьте, деньги за это получит не застройщик. :wink:
Или Вы предлагаете размещать рекламу на только что уложенных блоках, чтобы она мешала облицовывать фасад, устанавливать окна и проводить строительные работы?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:34

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

....почитавши "критикарів")) - може дійсно, це все не так просто.....

....тоді, в мене ОДИН варіант: як я вже писав, потрібно будувати на околицях і за межами міста "термітники", з мінімальною квадратурою, - щоб було чим по дешевше! - ЖОСТКИЙ ЕКОНОМ! - і все це в кредит на 20р.!- щоб було як найбільш ДОСТУПНЕ!- щоб були ті %% по кредиту "підйомні"!

Бо своє житло, це досить таки БОЛЮЧЕ питання! - бо молодій сім'ї потрібно жити ВЖЕ І ЗАРАЗ, а не колись там..... потім..... пізніше...... може.....

п. с.
.... а то понабудовують...... - он зайдіть в будь який ВП забудовника, - що там на залишках? - або дворівневі, або з великими площами квартири! - неліквід!(рідше кутові)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:37

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Долярчик написав:....тоді, в мене ОДИН варіант: як я вже писав, потрібно будувати на околицях і за межами міста "термітники", з мінімальною квадратурою, - щоб було чим по дешевше! - ЖОСТКИЙ ЕКОНОМ! - і все це в кредит на 20р.!- щоб було як найбільш ДОСТУПНЕ!- щоб були ті %% по кредиту "підйомні"!

Так будувати - будують, якраз у дупі світу, жорсткий економ, термітники по 600 квартир на одну висотку.
А от щодо кредиту все складніше. Було б підйомне кредитування - та хоча б під 15% річних на 20 і більше років - то іпотека в такому "термітнику" вартувала б стільки ж, скільки оренда там (хіба що вимагала б первинний внесок близько 30% вартості).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 78910
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