Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає. Краще жити в такому але власному житлі як знімати з виглядом на Дніпро. А переїхати з часом ніхто не заважає, хоч і в приватний будинок.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:15
Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає. Краще жити в такому але власному житлі як знімати з виглядом на Дніпро. А переїхати з часом ніхто не заважає, хоч і в приватний будинок.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:16
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Долярчик вище - яскравий приклад, сам заробив. Чого тут вірити чи не вірити, це факт.
Дурниці й скиглення. Всі знайомі, що заробили собі на квартири, дехто й на другу (сдають) - нікого ніяк не "надували", ніякого відношення до чинуш не мають. І відносяться до різних галузей.
Це називається - чхати на інших. Ще називають "рагулізм".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:18
А Вы, батенька, юморист
После того, как дом сдан в эксплуатацию, то все стены принадлежат жильцам, ОСМД,... И жильцы не для того вкладывали свои деньги, чтобы жить в дерьме.
И если кто-то согласится на своей стене размещать рекламу, то поверьте, деньги за это получит не застройщик.
Или Вы предлагаете размещать рекламу на только что уложенных блоках, чтобы она мешала облицовывать фасад, устанавливать окна и проводить строительные работы?
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:34
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
....почитавши "критикарів")) - може дійсно, це все не так просто.....
....тоді, в мене ОДИН варіант: як я вже писав, потрібно будувати на околицях і за межами міста "термітники", з мінімальною квадратурою, - щоб було чим по дешевше! - ЖОСТКИЙ ЕКОНОМ! - і все це в кредит на 20р.!- щоб було як найбільш ДОСТУПНЕ!- щоб були ті %% по кредиту "підйомні"!
Бо своє житло, це досить таки БОЛЮЧЕ питання! - бо молодій сім'ї потрібно жити ВЖЕ І ЗАРАЗ, а не колись там..... потім..... пізніше...... може.....
п. с.
.... а то понабудовують...... - он зайдіть в будь який ВП забудовника, - що там на залишках? - або дворівневі, або з великими площами квартири! - неліквід!(рідше кутові)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:37
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Так будувати - будують, якраз у дупі світу, жорсткий економ, термітники по 600 квартир на одну висотку.
А от щодо кредиту все складніше. Було б підйомне кредитування - та хоча б під 15% річних на 20 і більше років - то іпотека в такому "термітнику" вартувала б стільки ж, скільки оренда там (хіба що вимагала б первинний внесок близько 30% вартості).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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