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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:15

  Faceless написав:Крім того, на додачу до спотворення фасадів балконами-гніздами, тарілками, кондіціонерами, тільки ще й рекламу на стінах додати - ну щоб від зовнішнього вигляду будинку якнайшвидше нудота починалася й очі різало


Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає. Краще жити в такому але власному житлі як знімати з виглядом на Дніпро. А переїхати з часом ніхто не заважає, хоч і в приватний будинок.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:16

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Ви вірите в те що пишите? в нас ті хто "вкалують як негри" заробляють максимум на їжу і щось "накинути на хребет"...

Долярчик вище - яскравий приклад, сам заробив. Чого тут вірити чи не вірити, це факт.
  v_chalapchiy написав:А заробляють якраз ті хто має час "надути" інших включаючи велику к-сть наших чиновників і тих хто до них блище...

Дурниці й скиглення. Всі знайомі, що заробили собі на квартири, дехто й на другу (сдають) - нікого ніяк не "надували", ніякого відношення до чинуш не мають. І відносяться до різних галузей.
  v_chalapchiy написав:Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає.

Це називається - чхати на інших. Ще називають "рагулізм".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:18

  v_chalapchiy написав:Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику.

А Вы, батенька, юморист :D
После того, как дом сдан в эксплуатацию, то все стены принадлежат жильцам, ОСМД,... И жильцы не для того вкладывали свои деньги, чтобы жить в дерьме.

И если кто-то согласится на своей стене размещать рекламу, то поверьте, деньги за это получит не застройщик. :wink:
Или Вы предлагаете размещать рекламу на только что уложенных блоках, чтобы она мешала облицовывать фасад, устанавливать окна и проводить строительные работы?
l66
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:34

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

....почитавши "критикарів")) - може дійсно, це все не так просто.....

....тоді, в мене ОДИН варіант: як я вже писав, потрібно будувати на околицях і за межами міста "термітники", з мінімальною квадратурою, - щоб було чим по дешевше! - ЖОСТКИЙ ЕКОНОМ! - і все це в кредит на 20р.!- щоб було як найбільш ДОСТУПНЕ!- щоб були ті %% по кредиту "підйомні"!

Бо своє житло, це досить таки БОЛЮЧЕ питання! - бо молодій сім'ї потрібно жити ВЖЕ І ЗАРАЗ, а не колись там..... потім..... пізніше...... може.....

п. с.
.... а то понабудовують...... - он зайдіть в будь який ВП забудовника, - що там на залишках? - або дворівневі, або з великими площами квартири! - неліквід!(рідше кутові)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:37

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Долярчик написав:....тоді, в мене ОДИН варіант: як я вже писав, потрібно будувати на околицях і за межами міста "термітники", з мінімальною квадратурою, - щоб було чим по дешевше! - ЖОСТКИЙ ЕКОНОМ! - і все це в кредит на 20р.!- щоб було як найбільш ДОСТУПНЕ!- щоб були ті %% по кредиту "підйомні"!

Так будувати - будують, якраз у дупі світу, жорсткий економ, термітники по 600 квартир на одну висотку.
А от щодо кредиту все складніше. Було б підйомне кредитування - та хоча б під 15% річних на 20 і більше років - то іпотека в такому "термітнику" вартувала б стільки ж, скільки оренда там (хіба що вимагала б первинний внесок близько 30% вартості).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:20

  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!

До речі слушне зауваження! От і ще одна сторона виграшна, яку "на ходу" важко роздивитись. Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику.
Варіантів як додатково заробити і оптимізувати витрати МОРЕ... якщо "відкрити очі"
1 А навіщо мені чекати поки якийсь Фонд змусить мене оптимізовувати мої затрати? Все що я міг , я вже давно оптимізував.
Це фантазери які нічого не вміють і яким постійно щось заважає вважають що і інші такі самі безруко/безголові
2 Чомусь топікстартер не хоче розуміти цифри
А по цифрам
а - Якщо є всього 5% , то ці 5% треба розподілити
б - він пропонує щоб це робив Фонд , але у працівників Фонду є свої діти і тоді цих 5% ні він , ні мої діти точно не отримають
в - з іншого боку, якщо в забудовника забрати 5% валового прибутку ( а це 20-50%) чистого прибутку , то частина забудовників покине цей ринок(найменшефективна) , але тоді інша частина отримає можливість підняти ціни , за рахунок того що зменшиться пропозиція
г - можна звичайно пофантазувати що чиновників Фонду можна проконтролювати силовиками .але це все одно не приведе до збільшення житла в таких як топікстартер . а просто й діти силовиків будуть включені в кваоту дітей Фондовиків.

Тепер зрозуміло до чого приведе виконання петиції ?
До зменшення обємів з одночасним збільшенням ціни для 95%....
Питання на засипку
Навіщо погіршувати життя 95% задля покращення життя дітей держчиновників/силовиків?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:22

Як забезпечити житлом молоду сім'ю ВЖЕ, а не потім!))

  Faceless написав:А нащо воно Будівельнику? Йому ЗАРОБЛЯТИ цікаво, а не будувати за свій рахунок якимось пільговикам.
Ну от чим "свій варіант" - заробити й придбати, не підходить? Не жубракувати й не випрошувати пільгу чи допомогу, а заробити? Ви ж заробили? Вам дуже хочеться, щоб за ваш рахунок, важко зароблені вами кошти, фінансували житло тим, хто більш хитродупий і хоче "поїздити по світу і інвестувати капітал"? От топікстартер саме це й пропонужє, щоб умовний Долярчик, що вкалує як нєгр від сходу до заходу сонця, щоби покращити свої житлові умови, заробив ще й на пільгу тим, кому вкалувати не хочеться.

1) Так Будівелинику банк буде ЗРАЗУ все оплачувати, а стягувати з молодої сім'ї буде поступово!
2) Нерозумію, яким чином, Я буду оплачувати "бенкет" пільговикам?
3) Так, заробив! - але мені б було набагато простіше, зразу вселитись в своє житло, і по-троху сплачувати "довгий", але ПІДЙОМНИЙ кредит!(щоб були підйомні %%!)
- а не "мучитись" в тещі на трьохкімнатній, де всіх разом 7 чол. стільки років!(а ще поки заселемось наступного року, то буде разом, приблизно 9 років!)

  v_chalapchiy написав:Ви вірите в те що пишите? в нас ті хто "вкалують як негри" заробляють максимум на їжу і щось "накинути на хребет"...

....Я теж колись так думав, але відкрив свій бізнес(магазин продажу певних товарів) - але дійсно, "пашу, як негер"- не так фізично, але зате, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ(шалена прив'язка, яка чим раз, тим більше дратує!), та й клієнти попадаються "кровосісі"))......
і пізніше, бавився(і бавлюсь) з депозитами...... - і отак, по-троху, по-троху і нашкріб на " котлован" в розтермінування на пів року.......

п. с.
...і не питайте, як ми харчуємось :roll:...... мабуть, як пересічні пенсіонери(хоч ми молоді)
... сумно все це :(
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 21 тра, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:28

  Долярчик написав:....почитавши "критикарів")) - може дійсно, це все не так просто.....
....тоді, в мене ОДИН варіант: як я вже писав, потрібно будувати на околицях і за межами міста "термітники", з мінімальною квадратурою, - щоб було чим по дешевше! - ЖОСТКИЙ ЕКОНОМ! - і все це в кредит на 20р.!- щоб було як найбільш ДОСТУПНЕ!- щоб були ті %% по кредиту "підйомні"!
Змішались в купу коні-люди
1 Житло в іпенях і так дешевше від житла в нормальних районах
2 Термітник/не термітник- але ціна не буде меншою більше ніж на 10-15% від нормального , при явному погіршенні житлових умов в ньому
3 Вже 70 років метраж на людину збільшується. тому сьогодні будувати маленькі площі- не потрібно.
Якщо в 1950 році було 5 м2 на людину (для окремої квартири на сімю достатньо було 15 м2)
В 1960 - 10 м2 _____30 м2
В 1990 - 17 м2 _____51 м2
В 2018 - 23 м2______69 м2
Таким чином будувати енше ніж 70 м2 не доцільно , бо квартири менших площ є в раніше збудованих будинках
Так на хвильку в рік будується менше 1% від існуючого фонду тому в нас
50% житла - менше ніж 40 м2
30% житла - між 40 і 60 м2
15% житла - між 60 і 100 м2
5% житла - більше 100 м2
Примітка це якщо ми говоримо про квартири і не включаємо деякі сараї в селах , де 100 м2 є , але в цих 100 м2 проживають разом з людьми і свині/корови+відсутнє водопостачання і каналізація.
  Долярчик написав:Бо своє житло, це досить таки БОЛЮЧЕ питання! - бо молодій сім'ї потрібно жити ВЖЕ І ЗАРАЗ, а не колись там..... потім..... пізніше...... може.....

п. с.
.... а то понабудовують...... - он зайдіть в будь який ВП забудовника, - що там на залишках? - або дворівневі, або з великими площами квартири! - неліквід!(рідше кутові)
А хто заважає жити?
70% житла в країні коштує дешевше 300 доларів/м2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:36

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Долярчик написав:2) Нерозумію, яким чином, Я буду оплачувати "бенкет" пільговикам?

"Пільгу" хтось має покрити. В першу чергу це будуть ті, хто купує в того ж забудовника без пільг
  Долярчик написав:3) Так, заробив! - але мені б було набагато простіше, зразу вселитись в своє житло, і по-троху сплачувати "довгий", але ПІДЙОМНИЙ кредит!(щоб були підйомні %%!)
- а не "мучитись" в тещі на трьохкімнатній, де всіх разом 7 чол. стільки років!(а ще поки заселемось наступного року, то буде разом, приблизно 9 років!)

Але кредитів наразі малувато. І врахуйте, якби кредити з'явились, зе відкрило б дорогу цілій купі людей, що мають достатньо доходів щоб сплачуват икредит і трошки на перший внесок, і це миттю підніме ціни - то ще невідомо, що ва врешті решт було б простіше.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:20

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  budivelnik написав:2 Термітник/не термітник- але ціна не буде меншою більше ніж на 10-15% від нормального , при явному погіршенні житлових умов в ньому

...чому так мало? - тільки на 10-15%?
  budivelnik написав:3 Вже 70 років метраж на людину збільшується. тому сьогодні будувати маленькі площі- не потрібно.

...для стандарт-класу, чи комфорт, чи еліт... - так, дійсно не потрібно..... - а от для економ-класу, якраз і треба, бо менше метражу - то більш доступнішше для молодої сім'ї житло!(а пізніше, ніхто не забороняє переселитись на більшу площу)
  budivelnik написав:А хто заважає жити?
70% житла в країні коштує дешевше 300 доларів/м2

"в країні")) - та нах то житло за десятки км від великих міст! Сім'ям потрібно житло там, де є РОБОТА і НОРМАЛЬНА ЛОКАЦІЯ(садочки/школи/вузи/універи/поліклініки/лікарні/супермаркети/базарчики і т. п.) - а так, то би всі жили по селах, де на цегляну хату можна заробити за ОДНЕ літо в Польщі!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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