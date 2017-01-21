Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає. Краще жити в такому але власному житлі як знімати з виглядом на Дніпро. А переїхати з часом ніхто не заважає, хоч і в приватний будинок.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:15
Кому заважає хай не дивиться, мені наприклад це не заважає. Краще жити в такому але власному житлі як знімати з виглядом на Дніпро. А переїхати з часом ніхто не заважає, хоч і в приватний будинок.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:16
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Долярчик вище - яскравий приклад, сам заробив. Чого тут вірити чи не вірити, це факт.
Дурниці й скиглення. Всі знайомі, що заробили собі на квартири, дехто й на другу (сдають) - нікого ніяк не "надували", ніякого відношення до чинуш не мають. І відносяться до різних галузей.
Це називається - чхати на інших. Ще називають "рагулізм".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:18
А Вы, батенька, юморист
После того, как дом сдан в эксплуатацию, то все стены принадлежат жильцам, ОСМД,... И жильцы не для того вкладывали свои деньги, чтобы жить в дерьме.
И если кто-то согласится на своей стене размещать рекламу, то поверьте, деньги за это получит не застройщик.
Или Вы предлагаете размещать рекламу на только что уложенных блоках, чтобы она мешала облицовывать фасад, устанавливать окна и проводить строительные работы?
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:34
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
....почитавши "критикарів")) - може дійсно, це все не так просто.....
....тоді, в мене ОДИН варіант: як я вже писав, потрібно будувати на околицях і за межами міста "термітники", з мінімальною квадратурою, - щоб було чим по дешевше! - ЖОСТКИЙ ЕКОНОМ! - і все це в кредит на 20р.!- щоб було як найбільш ДОСТУПНЕ!- щоб були ті %% по кредиту "підйомні"!
Бо своє житло, це досить таки БОЛЮЧЕ питання! - бо молодій сім'ї потрібно жити ВЖЕ І ЗАРАЗ, а не колись там..... потім..... пізніше...... може.....
п. с.
.... а то понабудовують...... - он зайдіть в будь який ВП забудовника, - що там на залишках? - або дворівневі, або з великими площами квартири! - неліквід!(рідше кутові)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:37
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Так будувати - будують, якраз у дупі світу, жорсткий економ, термітники по 600 квартир на одну висотку.
А от щодо кредиту все складніше. Було б підйомне кредитування - та хоча б під 15% річних на 20 і більше років - то іпотека в такому "термітнику" вартувала б стільки ж, скільки оренда там (хіба що вимагала б первинний внесок близько 30% вартості).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:20
1 А навіщо мені чекати поки якийсь Фонд змусить мене оптимізовувати мої затрати? Все що я міг , я вже давно оптимізував.
Це фантазери які нічого не вміють і яким постійно щось заважає вважають що і інші такі самі безруко/безголові
2 Чомусь топікстартер не хоче розуміти цифри
А по цифрам
а - Якщо є всього 5% , то ці 5% треба розподілити
б - він пропонує щоб це робив Фонд , але у працівників Фонду є свої діти і тоді цих 5% ні він , ні мої діти точно не отримають
в - з іншого боку, якщо в забудовника забрати 5% валового прибутку ( а це 20-50%) чистого прибутку , то частина забудовників покине цей ринок(найменшефективна) , але тоді інша частина отримає можливість підняти ціни , за рахунок того що зменшиться пропозиція
г - можна звичайно пофантазувати що чиновників Фонду можна проконтролювати силовиками .але це все одно не приведе до збільшення житла в таких як топікстартер . а просто й діти силовиків будуть включені в кваоту дітей Фондовиків.
Тепер зрозуміло до чого приведе виконання петиції ?
До зменшення обємів з одночасним збільшенням ціни для 95%....
Питання на засипку
Навіщо погіршувати життя 95% задля покращення життя дітей держчиновників/силовиків?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:22
Як забезпечити житлом молоду сім'ю ВЖЕ, а не потім!))
1) Так Будівелинику банк буде ЗРАЗУ все оплачувати, а стягувати з молодої сім'ї буде поступово!
2) Нерозумію, яким чином, Я буду оплачувати "бенкет" пільговикам?
3) Так, заробив! - але мені б було набагато простіше, зразу вселитись в своє житло, і по-троху сплачувати "довгий", але ПІДЙОМНИЙ кредит!(щоб були підйомні %%!)
- а не "мучитись" в тещі на трьохкімнатній, де всіх разом 7 чол. стільки років!(а ще поки заселемось наступного року, то буде разом, приблизно 9 років!)
....Я теж колись так думав, але відкрив свій бізнес(магазин продажу певних товарів) - але дійсно, "пашу, як негер"- не так фізично, але зате, майже, БЕЗ ВИХІДНИХ(шалена прив'язка, яка чим раз, тим більше дратує!), та й клієнти попадаються "кровосісі"))......
і пізніше, бавився(і бавлюсь) з депозитами...... - і отак, по-троху, по-троху і нашкріб на " котлован" в розтермінування на пів року.......
п. с.
...і не питайте, як ми харчуємось ...... мабуть, як пересічні пенсіонери(хоч ми молоді)
... сумно все це
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 21 тра, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:28
Змішались в купу коні-люди
1 Житло в іпенях і так дешевше від житла в нормальних районах
2 Термітник/не термітник- але ціна не буде меншою більше ніж на 10-15% від нормального , при явному погіршенні житлових умов в ньому
3 Вже 70 років метраж на людину збільшується. тому сьогодні будувати маленькі площі- не потрібно.
Якщо в 1950 році було 5 м2 на людину (для окремої квартири на сімю достатньо було 15 м2)
В 1960 - 10 м2 _____30 м2
В 1990 - 17 м2 _____51 м2
В 2018 - 23 м2______69 м2
Таким чином будувати енше ніж 70 м2 не доцільно , бо квартири менших площ є в раніше збудованих будинках
Так на хвильку в рік будується менше 1% від існуючого фонду тому в нас
50% житла - менше ніж 40 м2
30% житла - між 40 і 60 м2
15% житла - між 60 і 100 м2
5% житла - більше 100 м2
Примітка це якщо ми говоримо про квартири і не включаємо деякі сараї в селах , де 100 м2 є , але в цих 100 м2 проживають разом з людьми і свині/корови+відсутнє водопостачання і каналізація.
А хто заважає жити?
70% житла в країні коштує дешевше 300 доларів/м2
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:36
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
"Пільгу" хтось має покрити. В першу чергу це будуть ті, хто купує в того ж забудовника без пільг
Але кредитів наразі малувато. І врахуйте, якби кредити з'явились, зе відкрило б дорогу цілій купі людей, що мають достатньо доходів щоб сплачуват икредит і трошки на перший внесок, і це миттю підніме ціни - то ще невідомо, що ва врешті решт було б простіше.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:20
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
...чому так мало? - тільки на 10-15%?
...для стандарт-класу, чи комфорт, чи еліт... - так, дійсно не потрібно..... - а от для економ-класу, якраз і треба, бо менше метражу - то більш доступнішше для молодої сім'ї житло!(а пізніше, ніхто не забороняє переселитись на більшу площу)
"в країні")) - та нах то житло за десятки км від великих міст! Сім'ям потрібно житло там, де є РОБОТА і НОРМАЛЬНА ЛОКАЦІЯ(садочки/школи/вузи/універи/поліклініки/лікарні/супермаркети/базарчики і т. п.) - а так, то би всі жили по селах, де на цегляну хату можна заробити за ОДНЕ літо в Польщі!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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