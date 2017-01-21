! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Пон 21 тра, 2018 11:20

v_chalapchiy написав: Долярчик написав: ...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю! ...дивно, що і Будівельник не "за ідею", бо мав би постійно роботу, а всі ризики були б покладені на банк/фонд/молоду сім'ю!

До речі слушне зауваження! От і ще одна сторона виграшна, яку "на ходу" важко роздивитись. Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику.

Варіантів як додатково заробити і оптимізувати витрати МОРЕ... якщо "відкрити очі" До речі слушне зауваження! От і ще одна сторона виграшна, яку "на ходу" важко роздивитись. Ще як варіант - здача під рекламу стіну будинка, доходи будуть іти забудовнику.Варіантів як додатково заробити і оптимізувати витрати МОРЕ... якщо "відкрити очі"

1 А навіщо мені чекати поки якийсь Фонд змусить мене оптимізовувати мої затрати? Все що я міг , я вже давно оптимізував.Це фантазери які нічого не вміють і яким постійно щось заважає вважають що і інші такі самі безруко/безголові2 Чомусь топікстартер не хоче розуміти цифриА по цифрама - Якщо є всього 5% , то ці 5% треба розподілитиб - він пропонує щоб це робив Фонд , але у працівників Фонду є свої діти і тоді цих 5% ні він , ні мої діти точно не отримаютьв - з іншого боку, якщо в забудовника забрати 5% валового прибутку ( а це 20-50%) чистого прибутку , то частина забудовників покине цей ринок(найменшефективна) , але тоді інша частина отримає можливість підняти ціни , за рахунок того що зменшиться пропозиціяг - можна звичайно пофантазувати що чиновників Фонду можна проконтролювати силовиками .але це все одно не приведе до збільшення житла в таких як топікстартер . а просто й діти силовиків будуть включені в кваоту дітей Фондовиків.Тепер зрозуміло до чого приведе виконання петиції ?До зменшення обємів з одночасним збільшенням ціни для 95%....Питання на засипкуНавіщо погіршувати життя 95% задля покращення життя дітей держчиновників/силовиків?