! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
budivelnik написав:2 Термітник/не термітник- але ціна не буде меншою більше ніж на 10-15% від нормального , при явному погіршенні житлових умов в ньому
...чому так мало? - тільки на 10-15%?
Тому що є затрати які не зміняться (комунікації,підведення до кожної квартири води/газу/електрики і техумови, вартість робочої сили ,вартість матеріалів,амортизація техніки) , є ті які здешеляться ціна землі , є ті які виростуть-якщо земля в іпенях то туди треба буде додатково все підтягувати
Долярчик написав:
budivelnik написав:3 Вже 70 років метраж на людину збільшується. тому сьогодні будувати маленькі площі- не потрібно.
...для стандарт-класу, чи комфорт, чи еліт... - так, дійсно не потрібно..... - а от для економ-класу, якраз і треба, бо менше метражу - то більш доступнішше для молодої сім'ї житло!(а пізніше, ніхто не забороняє переселитись на більшу площу)
Всі хочуть жити в кращому ніж мають. Всі ці стандарт/еліт це швидше розташування ніж метраж, тому будувати з малим метражом- це маразм, так як у нас вже 70% житла мають малий метраж(бо коли вони будувались то 30 м2 однокімнатна це був еліт , а стандарт-23 м2)
Долярчик написав:
budivelnik написав:А хто заважає жити? 70% житла в країні коштує дешевше 300 доларів/м2
"в країні")) - та нах то житло за десятки км від великих міст! Сім'ям потрібно житло там, де є РОБОТА і НОРМАЛЬНА ЛОКАЦІЯ(садочки/школи/вузи/універи/поліклініки/лікарні/супермаркети/базарчики і т. п.) - а так, то би всі жили по селах, де на цегляну хату можна заробити за ОДНЕ літо в Польщі!))
Я щось не зрозумів У нас прийнята програма переселення усіх в мегаполіси ? Чи може у нас програма - покращення життя для тих в кого воно погане? Тому Якщо за вкладений 1 млн грн можна провівши каналізацію і водопровід з газом можна покращити життя цілого села з 300 домів в яких проживає 2000 жителів, чи збудувати 3 квартири для 6-10 осіб в мегаполісі- куди в першу чергу мусять піти гроші?
Faceless написав:Було б підйомне кредитування - та хоча б під 15% річних на 20 і більше років - то іпотека в такому "термітнику" вартувала б стільки ж, скільки оренда там (хіба що вимагала б первинний внесок близько 30% вартості).
.... ну от, якраз це і потрібно!
budivelnik написав:просто й діти силовиків будуть включені в кваоту дітей Фондовиків.
Тепер зрозуміло до чого приведе виконання петиції ?
Навіщо погіршувати життя 95% задля покращення життя дітей держчиновників/силовиків?
...отут, можна погодитись: в нас включать всіх родичів держчиновників/силовиків в чергу на "перші" місця..... - а пересічні молоді сім'ї будуть завжди "пасти задніх" в кінці списку тої черги!
Faceless написав:Але кредитів наразі малувато. І врахуйте, якби кредити з'явились, зе відкрило б дорогу цілій купі людей, що мають достатньо доходів щоб сплачуват икредит і трошки на перший внесок, і це миттю підніме ціни - то ще невідомо, що ва врешті решт було б простіше.
....і все таки, треба довкола Львова наштампувати високих термінників, щоб вони були НАЙДЕШЕВШІ, НАЙДОСТУПНІШІ І ЗА ПІДЙОМНІ %% по кредиту! - щоб ті %% +/- дорівнювали аналогічній місячній оренді житла!
budivelnik написав:Я щось не зрозумів У нас прийнята програма переселення усіх в мегаполіси ?
...а сенс молодим сім'ям місити гумаками болото по селах?))
budivelnik написав:Чи може у нас програма - покращення життя для тих в кого воно погане?
...якраз так! - чиновників для чого вибираємо? - хіба не для покращення життя пересічних?(бо "еліта" і так проживе, без покращення!)
budivelnik написав:Якщо за вкладений 1 млн грн можна провівши каналізацію і водопровід з газом можна покращити життя цілого села з 300 домів в яких проживає 2000 жителів, чи збудувати 3 квартири для 6-10 осіб в мегаполісі- куди в першу чергу мусять піти гроші?
... знову ж таки, для чого "покращувати" села, якщо з них і так вся молодь втікає! Інша річ, якщо села об'єднувати і там створювати/будувати ту ж таки ЛОКАЦІЮ(садочки/школи/лікарні/супермаркети і т. п.) Але ж чомусь, НАВПАКИ, закривають/розформовують школи/поліклініки і т. д. - то ще раз повторю: "а сенс тоді молодим сім'ям місити гумаками болото по безперспективних селах?"))