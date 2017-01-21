! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Пон 21 тра, 2018 12:47

Долярчик написав: budivelnik написав: 2 Термітник/не термітник- але ціна не буде меншою більше ніж на 10-15% від нормального , при явному погіршенні житлових умов в ньому 2 Термітник/не термітник- але ціна не буде меншою більше ніж на 10-15% від нормального , при явному погіршенні житлових умов в ньому

...чому так мало? - тільки на 10-15%? ...чому так мало? - тільки на 10-15%?

Долярчик написав: budivelnik написав: 3 Вже 70 років метраж на людину збільшується. тому сьогодні будувати маленькі площі- не потрібно. 3 Вже 70 років метраж на людину збільшується. тому сьогодні будувати маленькі площі- не потрібно. ...для стандарт-класу, чи комфорт, чи еліт... - так, дійсно не потрібно..... - а от для економ-класу, якраз і треба, бо менше метражу - то більш доступнішше для молодої сім'ї житло!(а пізніше, ніхто не забороняє переселитись на більшу площу) ...для стандарт-класу, чи комфорт, чи еліт... - так, дійсно не потрібно..... - а от для економ-класу, якраз і треба, бо менше метражу - то більш доступнішше для молодої сім'ї житло!(а пізніше, ніхто не забороняє переселитись на більшу площу)

Долярчик написав: budivelnik написав: А хто заважає жити?

70% житла в країні коштує дешевше 300 доларів/м2 А хто заважає жити?70% житла в країні коштує дешевше 300 доларів/м2

"в країні")) - та нах то житло за десятки км від великих міст! Сім'ям потрібно житло там, де є РОБОТА і НОРМАЛЬНА ЛОКАЦІЯ(садочки/школи/вузи/універи/поліклініки/лікарні/супермаркети/базарчики і т. п.) - а так, то би всі жили по селах, де на цегляну хату можна заробити за ОДНЕ літо в Польщі!)) "в країні")) - та нах то житло за десятки км від великих міст! Сім'ям потрібно житло там, де є РОБОТА і НОРМАЛЬНА ЛОКАЦІЯ(садочки/школи/вузи/універи/поліклініки/лікарні/супермаркети/базарчики і т. п.) - а так, то би всі жили по селах, де на цегляну хату можна заробити за ОДНЕ літо в Польщі!))

Тому що є затрати які не зміняться (комунікації,підведення до кожної квартири води/газу/електрики і техумови, вартість робочої сили ,вартість матеріалів,амортизація техніки) , є ті які здешеляться ціна землі , є ті які виростуть-якщо земля в іпенях то туди треба буде додатково все підтягуватиВсі хочуть жити в кращому ніж мають.Всі ці стандарт/еліт це швидше розташування ніж метраж, тому будувати з малим метражом- це маразм, так як у нас вже 70% житла мають малий метраж(бо коли вони будувались то 30 м2 однокімнатна це був еліт , а стандарт-23 м2)Я щось не зрозумівУ нас прийнята програма переселення усіх в мегаполіси ?Чи може у нас програма - покращення життя для тих в кого воно погане?ТомуЯкщо за вкладений 1 млн грн можна провівши каналізацію і водопровід з газом можна покращити життя цілого села з 300 домів в яких проживає 2000 жителів, чи збудувати 3 квартири для 6-10 осіб в мегаполісі- куди в першу чергу мусять піти гроші?