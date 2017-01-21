! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
budivelnik написав:2 Термітник/не термітник- але ціна не буде меншою більше ніж на 10-15% від нормального , при явному погіршенні житлових умов в ньому
...чому так мало? - тільки на 10-15%?
Тому що є затрати які не зміняться (комунікації,підведення до кожної квартири води/газу/електрики і техумови, вартість робочої сили ,вартість матеріалів,амортизація техніки) , є ті які здешеляться ціна землі , є ті які виростуть-якщо земля в іпенях то туди треба буде додатково все підтягувати
Долярчик написав:
budivelnik написав:3 Вже 70 років метраж на людину збільшується. тому сьогодні будувати маленькі площі- не потрібно.
...для стандарт-класу, чи комфорт, чи еліт... - так, дійсно не потрібно..... - а от для економ-класу, якраз і треба, бо менше метражу - то більш доступнішше для молодої сім'ї житло!(а пізніше, ніхто не забороняє переселитись на більшу площу)
Всі хочуть жити в кращому ніж мають. Всі ці стандарт/еліт це швидше розташування ніж метраж, тому будувати з малим метражом- це маразм, так як у нас вже 70% житла мають малий метраж(бо коли вони будувались то 30 м2 однокімнатна це був еліт , а стандарт-23 м2)
Долярчик написав:
budivelnik написав:А хто заважає жити? 70% житла в країні коштує дешевше 300 доларів/м2
"в країні")) - та нах то житло за десятки км від великих міст! Сім'ям потрібно житло там, де є РОБОТА і НОРМАЛЬНА ЛОКАЦІЯ(садочки/школи/вузи/універи/поліклініки/лікарні/супермаркети/базарчики і т. п.) - а так, то би всі жили по селах, де на цегляну хату можна заробити за ОДНЕ літо в Польщі!))
Я щось не зрозумів У нас прийнята програма переселення усіх в мегаполіси ? Чи може у нас програма - покращення життя для тих в кого воно погане? Тому Якщо за вкладений 1 млн грн можна провівши каналізацію і водопровід з газом можна покращити життя цілого села з 300 домів в яких проживає 2000 жителів, чи збудувати 3 квартири для 6-10 осіб в мегаполісі- куди в першу чергу мусять піти гроші?
Faceless написав:Було б підйомне кредитування - та хоча б під 15% річних на 20 і більше років - то іпотека в такому "термітнику" вартувала б стільки ж, скільки оренда там (хіба що вимагала б первинний внесок близько 30% вартості).
.... ну от, якраз це і потрібно!
budivelnik написав:просто й діти силовиків будуть включені в кваоту дітей Фондовиків.
Тепер зрозуміло до чого приведе виконання петиції ?
Навіщо погіршувати життя 95% задля покращення життя дітей держчиновників/силовиків?
...отут, можна погодитись: в нас включать всіх родичів держчиновників/силовиків в чергу на "перші" місця..... - а пересічні молоді сім'ї будуть завжди "пасти задніх" в кінці списку тої черги!
Faceless написав:Але кредитів наразі малувато. І врахуйте, якби кредити з'явились, зе відкрило б дорогу цілій купі людей, що мають достатньо доходів щоб сплачуват икредит і трошки на перший внесок, і це миттю підніме ціни - то ще невідомо, що ва врешті решт було б простіше.
....і все таки, треба довкола Львова наштампувати високих термінників, щоб вони були НАЙДЕШЕВШІ, НАЙДОСТУПНІШІ І ЗА ПІДЙОМНІ %% по кредиту! - щоб ті %% +/- дорівнювали аналогічній місячній оренді житла!
budivelnik написав:Я щось не зрозумів У нас прийнята програма переселення усіх в мегаполіси ?
...а сенс молодим сім'ям місити гумаками болото по селах?))
budivelnik написав:Чи може у нас програма - покращення життя для тих в кого воно погане?
...якраз так! - чиновників для чого вибираємо? - хіба не для покращення життя пересічних?(бо "еліта" і так проживе, без покращення!)
budivelnik написав:Якщо за вкладений 1 млн грн можна провівши каналізацію і водопровід з газом можна покращити життя цілого села з 300 домів в яких проживає 2000 жителів, чи збудувати 3 квартири для 6-10 осіб в мегаполісі- куди в першу чергу мусять піти гроші?
... знову ж таки, для чого "покращувати" села, якщо з них і так вся молодь втікає! Інша річ, якщо села об'єднувати і там створювати/будувати ту ж таки ЛОКАЦІЮ(садочки/школи/лікарні/супермаркети і т. п.) Але ж чомусь, НАВПАКИ, закривають/розформовують школи/поліклініки і т. д. - то ще раз повторю: "а сенс тоді молодим сім'ям місити гумаками болото по безперспективних селах?"))
Долярчик написав:..а сенс молодим сім'ям місити гумаками болото по селах?))
Дійсно, як тільки Ви випадете з класифікації молода сімя ( думаю після 35) так відразу гумаки і місити... А поки не потрапили - то 1 млн на халяву за чийсь рахунок і в нічні клуби мегаполісів... Я правильно зрозумів пропозицію?
Тепер по суті 1 В мегаполісах - 10 млн 2 В селах - 15 млн 3 Житло в мегаполісі від 10000 грн/м2 Житло в селі від 0 грн/м2 4 Покращення життя сільських мешканців коштує 10000 грн/особа(водопостачання/каналізація/газопостачання+ надлишок вільних м2 житла) Покращення життя міських мешканців(тобто переселення з села) коштує від 300000 грн/особа
Може краще витратити гроші так щоб 14,5 сільських мешканців стало краще, а ще 0,5 млн не потрібно було переїзжати в мегаполіс Чи все таки по примітивному - 0,5 млн покращим. а 14,5 млн нехай загинаються?
Може правильніше покращити життя 15 млн в селах за суму за яку 1 млн мешканців максимум покращить своє життя в містах
І взагалі Завдання держави допомогти сиротам +інвалідам які як правило і становлять близько 5% , а не всім підряд. Бо якщо допомагати 95% - то де знайти марсіан в яких треба кошти для цих 95% вилучити
budivelnik І ще, поки Ви тут є на гілці, чи можете роз'яснити одне питання, по Ваші професії, яке, впринципі, НІХТО тут не може розтлумачити: ....перетяну його звідси, там є і фото: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! ... зверніть увагу, що будинок йде "щаблями" - 10пов.-6пов.-10пов.-6пов. і т. д. - ЧОМУ? (я вже колись, на різних гілках це питав, але АДЕКВАТНОЇ відповіді - не отримав!) Чому їм не збудувати всі на 10пов?- це ж скільки було б ще квартир?! .... і таке, частенько трапляється по всьому місту!(наприклад, мій Лайт теж має 2 по 8м і 1 на 10пов!) Чому?
safonovstanislav написав:Сам живу семьёй в арендуемом жилье, и хотел бы, чтоб деньги, которые идут на аренду, тратились, например, на детей.
А що Ви зробили для того щоб змінилась ситуація?
Есть отличный способ выйти из данной ситуации: работать - работать - работать и работать
Даже не думаю о том, чтоб что-то отжать, поделить, кого-то чему-то обязать, принудить и т. д. Считаете, что застройщики сильно жиреют на постройке жилья? Купите землю и стройте дом сами
Дякую за коментар ) Позиція Ваша мабуть правильна, але як на мене трохи дика) типу сам в полі воїн) ну це мій погляд ... скільки людей стільки думок ) бо тут багато хто починає одразу нападати)) В загальному, Ви не за мою петицію?
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ: https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html