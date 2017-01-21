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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:19

  v_chalapchiy написав:В загальному, Ви не за мою петицію?
В загальному за вашу петицію виступати будуть тільки популісти або неадеквати
1 Ви вважаєте що будівельники нездари і легко скомпенсують втрати в 5 % обороту ( тобто 30% свого прибутку мінімум) і при цьому не в стані підвищити свій прибуток на 30% (в чужому оці соринку помічаєте а в своєму колоди не видно ?), адже збільшення вашого доходу на 30% легко перекриє ваші витрати в 5000 на оренду і питання петиції відпаде саме собою
2 Ви вважаєте що можна з 100 000 сімей які створюються щороку вибрати 5000 які достойні отримати житло по пільгам і не можете навіть сформулювати критерії по яким ці сімї будуть відбиратись , які б влаштували не тільки 5000 обраний, але й 95000 тих хто за це сплатять підвищену ціну
3 Ви вважаєте що держава зобовязана допомагати спустошувати села шляхом переселення молоді в мегаполіси

То в чому резон для держави і тих хто не отримає пільги але їх повинен для вас оплатити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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