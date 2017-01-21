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житлом молоду сім'ю. ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю. + Додати

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#<1 ... 9101112 Додано: Вів 22 тра, 2018 22:19 v_chalapchiy написав: В загальному, Ви не за мою петицію? В загальному, Ви не за мою петицію? В загальному за вашу петицію виступати будуть тільки популісти або неадеквати

1 Ви вважаєте що будівельники нездари і легко скомпенсують втрати в 5 % обороту ( тобто 30% свого прибутку мінімум) і при цьому не в стані підвищити свій прибуток на 30% (в чужому оці соринку помічаєте а в своєму колоди не видно ?), адже збільшення вашого доходу на 30% легко перекриє ваші витрати в 5000 на оренду і питання петиції відпаде саме собою

2 Ви вважаєте що можна з 100 000 сімей які створюються щороку вибрати 5000 які достойні отримати житло по пільгам і не можете навіть сформулювати критерії по яким ці сімї будуть відбиратись , які б влаштували не тільки 5000 обраний, але й 95000 тих хто за це сплатять підвищену ціну

3 Ви вважаєте що держава зобовязана допомагати спустошувати села шляхом переселення молоді в мегаполіси



То в чому резон для держави і тих хто не отримає пільги але їх повинен для вас оплатити? В загальному за вашу петицію виступати будуть тільки популісти або неадеквати1 Ви вважаєте що будівельники нездари і легко скомпенсують втрати в 5 % обороту ( тобто 30% свого прибутку мінімум) і при цьому не в стані підвищити свій прибуток на 30% (в чужому оці соринку помічаєте а в своєму колоди не видно ?), адже збільшення вашого доходу на 30% легко перекриє ваші витрати в 5000 на оренду і питання петиції відпаде саме собою2 Ви вважаєте що можна з 100 000 сімей які створюються щороку вибрати 5000 які достойні отримати житло по пільгам і не можете навіть сформулювати критерії по яким ці сімї будуть відбиратись , які б влаштували не тільки 5000 обраний, але й 95000 тих хто за це сплатять підвищену ціну3 Ви вважаєте що держава зобовязана допомагати спустошувати села шляхом переселення молоді в мегаполісиТо в чому резон для держави і тих хто не отримає пільги але їх повинен для вас оплатити? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19323 З нами з: 15.01.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1779 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 23:00 v_chalapchiy написав: Долярчик написав:

О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали А сім'я куди піде? - на вулицю? О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питалиА сім'я куди піде? - на вулицю?



Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя) Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)

Так может сразу молодые семьи в село?

Там и предоставлять бесплатные квартиры Так может сразу молодые семьи в село?Там и предоставлять бесплатные квартиры MMM++ Повідомлень: 32 З нами з: 25.05.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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R2 » Суб 21 січ, 2017 23:14 1 1115

tigr-uu Суб 21 січ, 2017 23:14