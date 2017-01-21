! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

В загальному за вашу петицію виступати будуть тільки популісти або неадеквати
1 Ви вважаєте що будівельники нездари і легко скомпенсують втрати в 5 % обороту ( тобто 30% свого прибутку мінімум) і при цьому не в стані підвищити свій прибуток на 30% (в чужому оці соринку помічаєте а в своєму колоди не видно ?), адже збільшення вашого доходу на 30% легко перекриє ваші витрати в 5000 на оренду і питання петиції відпаде саме собою
2 Ви вважаєте що можна з 100 000 сімей які створюються щороку вибрати 5000 які достойні отримати житло по пільгам і не можете навіть сформулювати критерії по яким ці сімї будуть відбиратись , які б влаштували не тільки 5000 обраний, але й 95000 тих хто за це сплатять підвищену ціну
3 Ви вважаєте що держава зобовязана допомагати спустошувати села шляхом переселення молоді в мегаполіси
То в чому резон для держави і тих хто не отримає пільги але їх повинен для вас оплатити?