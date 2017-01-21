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житлом молоду сім'ю. ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю. + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 9101112 Додано: Вів 22 тра, 2018 22:19 v_chalapchiy написав: В загальному, Ви не за мою петицію? В загальному, Ви не за мою петицію? В загальному за вашу петицію виступати будуть тільки популісти або неадеквати

1 Ви вважаєте що будівельники нездари і легко скомпенсують втрати в 5 % обороту ( тобто 30% свого прибутку мінімум) і при цьому не в стані підвищити свій прибуток на 30% (в чужому оці соринку помічаєте а в своєму колоди не видно ?), адже збільшення вашого доходу на 30% легко перекриє ваші витрати в 5000 на оренду і питання петиції відпаде саме собою

2 Ви вважаєте що можна з 100 000 сімей які створюються щороку вибрати 5000 які достойні отримати житло по пільгам і не можете навіть сформулювати критерії по яким ці сімї будуть відбиратись , які б влаштували не тільки 5000 обраний, але й 95000 тих хто за це сплатять підвищену ціну

3 Ви вважаєте що держава зобовязана допомагати спустошувати села шляхом переселення молоді в мегаполіси



То в чому резон для держави і тих хто не отримає пільги але їх повинен для вас оплатити? В загальному за вашу петицію виступати будуть тільки популісти або неадеквати1 Ви вважаєте що будівельники нездари і легко скомпенсують втрати в 5 % обороту ( тобто 30% свого прибутку мінімум) і при цьому не в стані підвищити свій прибуток на 30% (в чужому оці соринку помічаєте а в своєму колоди не видно ?), адже збільшення вашого доходу на 30% легко перекриє ваші витрати в 5000 на оренду і питання петиції відпаде саме собою2 Ви вважаєте що можна з 100 000 сімей які створюються щороку вибрати 5000 які достойні отримати житло по пільгам і не можете навіть сформулювати критерії по яким ці сімї будуть відбиратись , які б влаштували не тільки 5000 обраний, але й 95000 тих хто за це сплатять підвищену ціну3 Ви вважаєте що держава зобовязана допомагати спустошувати села шляхом переселення молоді в мегаполісиТо в чому резон для держави і тих хто не отримає пільги але їх повинен для вас оплатити? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19324 З нами з: 15.01.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1779 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 23:00 v_chalapchiy написав: Долярчик написав:

О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали А сім'я куди піде? - на вулицю? О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питалиА сім'я куди піде? - на вулицю?



Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя) Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)

Так может сразу молодые семьи в село?

Там и предоставлять бесплатные квартиры Так может сразу молодые семьи в село?Там и предоставлять бесплатные квартиры MMM++ Повідомлень: 32 З нами з: 25.05.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 08:26 budivelnik

ще раз повторюю, сподіваюсь в останне!

1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї. Але Ви як забудовник печетесь лише про свої інтереси! Як же бути таким незрозумілим щоб не зрозуміти що квартири які на сьогодні простоюють це більші збитки ніж зазнав би забудовник при покращені умов покупки по даній програмі!!



2- критерії відбору є у фонду молодіжного кредитування! Тим більше у частини сімей є квартири успадковані/подаровані/інше..



3- З чого Ви взяли що потрібно всіх з села перевезти? Частина людей і не хоче в місто!! На сьогодні в фонді кредитування молодих смей порядка 30 000 заявок! це аж ніяк не 100 000 в рік ....



П/С: задовбали мене "сліпі" люди!! Читайте спочатку!! Багато з чим я з Вами погоджуюсь, але це через те що я читаю і вникаю, прошу робити те саме! Я не сказв що петиція має бути саме в такому варіант як я написав, я за те щоб була якась ініціативна група яка зможе просувати це питання далі, задля того щоб всі виграли! А Ви "будівельник" вперлись рогом в особисто свої інтереси!

Якщо не готові допомогти порадою чи ділом - до побачення!!!! Ваша думка врахована. ще раз повторюю, сподіваюсь в останне!1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї. Але Ви як забудовник печетесь лише про свої інтереси! Як же бути таким незрозумілим щоб не зрозуміти що квартири які на сьогодні простоюють це більші збитки ніж зазнав би забудовник при покращені умов покупки по даній програмі!!2- критерії відбору є у фонду молодіжного кредитування! Тим більше у частини сімей є квартири успадковані/подаровані/інше..3- З чого Ви взяли що потрібно всіх з села перевезти? Частина людей і не хоче в місто!! На сьогодні в фонді кредитування молодих смей порядка 30 000 заявок! це аж ніяк не 100 000 в рік ....П/С: задовбали мене "сліпі" люди!! Читайте спочатку!! Багато з чим я з Вами погоджуюсь, але це через те що я читаю і вникаю, прошу робити те саме! Я не сказв що петиція має бути саме в такому варіант як я написав, я за те щоб була якась ініціативна група яка зможе просувати це питання далі, задля того щоб всі виграли! А Ви "будівельник" вперлись рогом в особисто свої інтереси!Якщо не готові допомогти порадою чи ділом - до побачення!!!!Ваша думка врахована. Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html v_chalapchiy Повідомлень: 45 З нами з: 01.02.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 09:00 Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю. MMM++ написав: v_chalapchiy написав: Долярчик написав:

О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали А сім'я куди піде? - на вулицю? О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питалиА сім'я куди піде? - на вулицю?



Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя) Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)

Так может сразу молодые семьи в село?

Там и предоставлять бесплатные квартиры Так может сразу молодые семьи в село?Там и предоставлять бесплатные квартиры Так не хотят Так не хотят http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia Faceless

Модератор Повідомлень: 20842 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1073 раз. Подякували: 4620 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 09:40 v_chalapchiy написав: budivelnik

ще раз повторюю, сподіваюсь в останне!

1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї. Але Ви як забудовник печетесь лише про свої інтереси! Як же бути таким незрозумілим щоб не зрозуміти що квартири які на сьогодні простоюють це більші збитки ніж зазнав би забудовник при покращені умов покупки по даній програмі!! ще раз повторюю, сподіваюсь в останне!1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї. Але Ви як забудовник печетесь лише про свої інтереси! Як же бути таким незрозумілим щоб не зрозуміти що квартири які на сьогодні простоюють це більші збитки ніж зазнав би забудовник при покращені умов покупки по даній програмі!! 1 Мої інтереси- це інтереси виробника, який своїми податками вже фінансує існування нашої Держави.

2 Що таке простоюють? Фонд повинен купувати тільки не проданий неліквід який простоює більше якогось часу? Тоді навіщо Вам первинка- є море житла яке простоює від 5 років і більше і коштує не від 10000 грн/м2 - а від 2000 грн/м2 ( та й то це гроші не за самі метри, а за санітарний ремонт з допомогою якого ці метри можна привести в житловий стан ) тобто за ті самі гроші можна ощасливити в 5 разів більше молодих сімей.

Єдиний нюанс це житло точно не знаходиться в радіусі 20 км від мегаполісів

3 Якщо Ви краще від мене розбираєтесь в технології/економіці будівництва - то чому не користуєтесь своїми знаннями і не створюєте мені конкуренцію? Чому хапаєтесь за соломинки власних фантазій на тему як в когось забрати так , щоб Вам віддали

v_chalapchiy написав: 2- критерії відбору є у фонду молодіжного кредитування! Тим більше у частини сімей є квартири успадковані/подаровані/інше.. 2- критерії відбору є у фонду молодіжного кредитування! Тим більше у частини сімей є квартири успадковані/подаровані/інше.. 1 Якщо Фонд є , критерії є - то чого ж ви на колінах вимолюєте ще щось додаткове?

2 Прикольно

Якщо я працював і не пив як Ваші родичі і забезпечив за рахунок відсутності поїздок на відпочинок на протязі 20 років своїх дітей житлом - то чому Ви вважаєте що мої діти не мають права на халяву від держави? Вони що ліві? Чи менш молодіжні?

v_chalapchiy написав: 3- З чого Ви взяли що потрібно всіх з села перевезти? Частина людей і не хоче в місто!! На сьогодні в фонді кредитування молодих смей порядка 30 000 заявок! це аж ніяк не 100 000 в рік .... 3- З чого Ви взяли що потрібно всіх з села перевезти? Частина людей і не хоче в місто!! На сьогодні в фонді кредитування молодих смей порядка 30 000 заявок! це аж ніяк не 100 000 в рік .... 1 А скільки під ці 30000 виділяється в рік житла ?

2 А якщо виділятись буде більше - то кількість молодих сімей які претендують збільшиться чи зменшиться ( я підкажу- збільшиться. бо нормальні розуміють що навіть ставши в чергу фонду у 90% нічого не отримаєш і по досягненню 35 років одного з членів сімї будеш виключений з черговиків

v_chalapchiy написав: П/С: задовбали мене "сліпі" люди!! Читайте спочатку!! Багато з чим я з Вами погоджуюсь, але це через те що я читаю і вникаю, прошу робити те саме! Я не сказв що петиція має бути саме в такому варіант як я написав, я за те щоб була якась ініціативна група яка зможе просувати це питання далі, задля того щоб всі виграли! А Ви "будівельник" вперлись рогом в особисто свої інтереси!

Якщо не готові допомогти порадою чи ділом - до побачення!!!! Ваша думка врахована. П/С: задовбали мене "сліпі" люди!! Читайте спочатку!! Багато з чим я з Вами погоджуюсь, але це через те що я читаю і вникаю, прошу робити те саме! Я не сказв що петиція має бути саме в такому варіант як я написав, я за те щоб була якась ініціативна група яка зможе просувати це питання далі, задля того щоб всі виграли! А Ви "будівельник" вперлись рогом в особисто свої інтереси!Якщо не готові допомогти порадою чи ділом - до побачення!!!!Ваша думка врахована. А як мене задовбали фантазери з совковим мишленням.які вважають що головне себе якось

а - обізвати ( в данному випадку молода сімя)

б - під цю кличку сльозно в когось відібрати ресурси

в - вибивши з допомогою громадської(або державної) організації ресурси- подарувати їх собі , щоб мати можливість більше плодити подібних нахлєбніків...



ПС

1 Ніщо ні звідки не береться і нікуди не зникає( і в економіці закон збереження енергії діє так само)

Тому щоб передати комусь метри- треба щоб їх

а - хтось зробив

б - хтось оплатив роботу того хто робить

2 Якщо забрати в того хто зробив і передати тому хто валявся не печі- то в наступному поколінні кількість халявщиків буде зростати , а кількість виробників спадати - що автоматично приведе до кризи , коли бажаючих отримати на халяву( і вірячих при цьому що це справедливо) буде більше ніж всього створювалось - приклад соціалістичної системи це наочно продемонстрував. Всі країни соцтабору або зникли , або змінили економічну модель на капіталістичну.



Звідси висновок

Розруха не в талетах- розруха в головах

Поки фізично сильна і розумово освічна людина буде пробувати забрати кусок в інваліда чи сироти користуючись тим що вона розумніша/сильніша і може написати петицію - до того часу країна не стане успішною.

Нормальна людина повинна

а - забезпечити себе і свою сімю

б - забезпечуючи своє благополуччя віддати у вигляді податків частину свого доходу в державу, щоб остання змогла підтримати дійсно немічних/хворих/старих/одиноких....



А будучи в розквіті сил і можливостей вимагати для себе ще якихось пільг - верх підлості і тупості. 1 Мої інтереси- це інтереси виробника, який своїми податками вже фінансує існування нашої Держави.2 Що таке простоюють? Фонд повинен купувати тільки не проданий неліквід який простоює більше якогось часу? Тоді навіщо Вам первинка- є море житла яке простоює від 5 років і більше і коштує не від 10000 грн/м2 - а від 2000 грн/м2 ( та й то це гроші не за самі метри, а за санітарний ремонт з допомогою якого ці метри можна привести в житловий стан ) тобто за ті самі гроші можна ощасливити в 5 разів більше молодих сімей.Єдиний нюанс це житло точно не знаходиться в радіусі 20 км від мегаполісів3 Якщо Ви краще від мене розбираєтесь в технології/економіці будівництва - то чому не користуєтесь своїми знаннями і не створюєте мені конкуренцію? Чому хапаєтесь за соломинки власних фантазій на тему як в когось забрати так , щоб Вам віддали1 Якщо Фонд є , критерії є - то чого ж ви на колінах вимолюєте ще щось додаткове?2 ПрикольноЯкщо я працював і не пив як Ваші родичі і забезпечив за рахунок відсутності поїздок на відпочинок на протязі 20 років своїх дітей житлом - то чому Ви вважаєте що мої діти не мають права на халяву від держави? Вони що ліві? Чи менш молодіжні?1 А скільки під ці 30000 виділяється в рік житла ?2 А якщо виділятись буде більше - то кількість молодих сімей які претендують збільшиться чи зменшиться ( я підкажу- збільшиться. бо нормальні розуміють що навіть ставши в чергу фонду у 90% нічого не отримаєш і по досягненню 35 років одного з членів сімї будеш виключений з черговиківА як мене задовбали фантазери з совковим мишленням.які вважають що головне себе якосьа - обізвати ( в данному випадку молода сімя)б - під цю кличку сльозно в когось відібрати ресурсив - вибивши з допомогою громадської(або державної) організації ресурси- подарувати їх собі , щоб мати можливість більше плодити подібних нахлєбніків...ПС1 Ніщо ні звідки не береться і нікуди не зникає( і в економіці закон збереження енергії діє так само)Тому щоб передати комусь метри- треба щоб їха - хтось зробивб - хтось оплатив роботу того хто робить2 Якщо забрати в того хто зробив і передати тому хто валявся не печі- то в наступному поколінні кількість халявщиків буде зростати , а кількість виробників спадати - що автоматично приведе до кризи , коли бажаючих отримати на халяву( і вірячих при цьому що це справедливо) буде більше ніж всього створювалось - приклад соціалістичної системи це наочно продемонстрував. Всі країни соцтабору або зникли , або змінили економічну модель на капіталістичну.Звідси висновокРозруха не в талетах- розруха в головахПоки фізично сильна і розумово освічна людина буде пробувати забрати кусок в інваліда чи сироти користуючись тим що вона розумніша/сильніша і може написати петицію - до того часу країна не стане успішною.Нормальна людина повиннаа - забезпечити себе і свою сімюб - забезпечуючи своє благополуччя віддати у вигляді податків частину свого доходу в державу, щоб остання змогла підтримати дійсно немічних/хворих/старих/одиноких.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19324 З нами з: 15.01.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1779 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 09:48 Нам ісело - не страшне!!! —АЛЕ! Faceless написав: [quote="MMM

О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали А сім'я куди піде? - на вулицю? [quote="MMMО, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питалиА сім'я куди піде? - на вулицю?



Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)[/quote]

======

Так может сразу молодые семьи в село?

Там и предоставлять бесплатные квартиры[/quote]

======

Так не хотят[/quote]

=========



Так зрадістю, але для того потрібна ЛОКАЦІЯ!!!- ну не їздити ж 60км в садок/школу/в поліклініку/лікарню/супермаркет/роботу.... і т. д.....

ЦЕ - УТОПІЯ!!!

А була б розвинена інфраструктура(хоч на декілька "об'єднаних" сіл) - була б інша справа!!! .....молоді сім'ї самі б "розповзались" по селаз!!! Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)[/quote]======Так может сразу молодые семьи в село?Там и предоставлять бесплатные квартиры[/quote]======Так не хотят[/quote]=========Так зрадістю, але для того потрібна ЛОКАЦІЯ!!!- ну не їздити ж 60км в садок/школу/в поліклініку/лікарню/супермаркет/роботу.... і т. д.....ЦЕ - УТОПІЯ!!!А була б розвинена інфраструктура(хоч на декілька "об'єднаних" сіл) - була б інша справа!!!.....молоді сім'ї самі б "розповзались" по селаз!!!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 ...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного..... Долярчик

Повідомлень: 4075 З нами з: 19.10.15 Подякував: 137 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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R2 » Суб 21 січ, 2017 23:14 1 1115

tigr-uu Суб 21 січ, 2017 23:14