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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:19

  v_chalapchiy написав:В загальному, Ви не за мою петицію?
В загальному за вашу петицію виступати будуть тільки популісти або неадеквати
1 Ви вважаєте що будівельники нездари і легко скомпенсують втрати в 5 % обороту ( тобто 30% свого прибутку мінімум) і при цьому не в стані підвищити свій прибуток на 30% (в чужому оці соринку помічаєте а в своєму колоди не видно ?), адже збільшення вашого доходу на 30% легко перекриє ваші витрати в 5000 на оренду і питання петиції відпаде саме собою
2 Ви вважаєте що можна з 100 000 сімей які створюються щороку вибрати 5000 які достойні отримати житло по пільгам і не можете навіть сформулювати критерії по яким ці сімї будуть відбиратись , які б влаштували не тільки 5000 обраний, але й 95000 тих хто за це сплатять підвищену ціну
3 Ви вважаєте що держава зобовязана допомагати спустошувати села шляхом переселення молоді в мегаполіси

То в чому резон для держави і тих хто не отримає пільги але їх повинен для вас оплатити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:00

  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:
О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали :D А сім'я куди піде? - на вулицю? :mrgreen:


Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)

Так может сразу молодые семьи в село? :)
Там и предоставлять бесплатные квартиры
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:26

budivelnik
ще раз повторюю, сподіваюсь в останне!
1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї. Але Ви як забудовник печетесь лише про свої інтереси! Як же бути таким незрозумілим щоб не зрозуміти що квартири які на сьогодні простоюють це більші збитки ніж зазнав би забудовник при покращені умов покупки по даній програмі!!

2- критерії відбору є у фонду молодіжного кредитування! Тим більше у частини сімей є квартири успадковані/подаровані/інше..

3- З чого Ви взяли що потрібно всіх з села перевезти? Частина людей і не хоче в місто!! На сьогодні в фонді кредитування молодих смей порядка 30 000 заявок! це аж ніяк не 100 000 в рік ....

П/С: задовбали мене "сліпі" люди!! Читайте спочатку!! Багато з чим я з Вами погоджуюсь, але це через те що я читаю і вникаю, прошу робити те саме! Я не сказв що петиція має бути саме в такому варіант як я написав, я за те щоб була якась ініціативна група яка зможе просувати це питання далі, задля того щоб всі виграли! А Ви "будівельник" вперлись рогом в особисто свої інтереси!
Якщо не готові допомогти порадою чи ділом - до побачення!!!! :arrow: Ваша думка врахована.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:00

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

MMM++ написав:
  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:
О, а тепер Я Вас запитаю, те що мене вище питали :D А сім'я куди піде? - на вулицю? :mrgreen:


Самий крайній варіант сільська місцевість ! Але не повинен страждати банк і забудовник, якщо вже пішли на поступки) кожен розуміє на який ризик іде... таке життя)

Так может сразу молодые семьи в село? :)
Там и предоставлять бесплатные квартиры
Так не хотят
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:40

  v_chalapchiy написав:budivelnik
ще раз повторюю, сподіваюсь в останне!
1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї. Але Ви як забудовник печетесь лише про свої інтереси! Як же бути таким незрозумілим щоб не зрозуміти що квартири які на сьогодні простоюють це більші збитки ніж зазнав би забудовник при покращені умов покупки по даній програмі!!
1 Мої інтереси- це інтереси виробника, який своїми податками вже фінансує існування нашої Держави.
2 Що таке простоюють? Фонд повинен купувати тільки не проданий неліквід який простоює більше якогось часу? Тоді навіщо Вам первинка- є море житла яке простоює від 5 років і більше і коштує не від 10000 грн/м2 - а від 2000 грн/м2 ( та й то це гроші не за самі метри, а за санітарний ремонт з допомогою якого ці метри можна привести в житловий стан ) тобто за ті самі гроші можна ощасливити в 5 разів більше молодих сімей.
Єдиний нюанс це житло точно не знаходиться в радіусі 20 км від мегаполісів
3 Якщо Ви краще від мене розбираєтесь в технології/економіці будівництва - то чому не користуєтесь своїми знаннями і не створюєте мені конкуренцію? Чому хапаєтесь за соломинки власних фантазій на тему як в когось забрати так , щоб Вам віддали
  v_chalapchiy написав:2- критерії відбору є у фонду молодіжного кредитування! Тим більше у частини сімей є квартири успадковані/подаровані/інше..
1 Якщо Фонд є , критерії є - то чого ж ви на колінах вимолюєте ще щось додаткове?
2 Прикольно
Якщо я працював і не пив як Ваші родичі і забезпечив за рахунок відсутності поїздок на відпочинок на протязі 20 років своїх дітей житлом - то чому Ви вважаєте що мої діти не мають права на халяву від держави? Вони що ліві? Чи менш молодіжні?
  v_chalapchiy написав:3- З чого Ви взяли що потрібно всіх з села перевезти? Частина людей і не хоче в місто!! На сьогодні в фонді кредитування молодих смей порядка 30 000 заявок! це аж ніяк не 100 000 в рік ....
1 А скільки під ці 30000 виділяється в рік житла ?
2 А якщо виділятись буде більше - то кількість молодих сімей які претендують збільшиться чи зменшиться ( я підкажу- збільшиться. бо нормальні розуміють що навіть ставши в чергу фонду у 90% нічого не отримаєш і по досягненню 35 років одного з членів сімї будеш виключений з черговиків
  v_chalapchiy написав:П/С: задовбали мене "сліпі" люди!! Читайте спочатку!! Багато з чим я з Вами погоджуюсь, але це через те що я читаю і вникаю, прошу робити те саме! Я не сказв що петиція має бути саме в такому варіант як я написав, я за те щоб була якась ініціативна група яка зможе просувати це питання далі, задля того щоб всі виграли! А Ви "будівельник" вперлись рогом в особисто свої інтереси!
Якщо не готові допомогти порадою чи ділом - до побачення!!!! :arrow: Ваша думка врахована.
А як мене задовбали фантазери з совковим мишленням.які вважають що головне себе якось
а - обізвати ( в данному випадку молода сімя)
б - під цю кличку сльозно в когось відібрати ресурси
в - вибивши з допомогою громадської(або державної) організації ресурси- подарувати їх собі , щоб мати можливість більше плодити подібних нахлєбніків...

ПС
1 Ніщо ні звідки не береться і нікуди не зникає( і в економіці закон збереження енергії діє так само)
Тому щоб передати комусь метри- треба щоб їх
а - хтось зробив
б - хтось оплатив роботу того хто робить
2 Якщо забрати в того хто зробив і передати тому хто валявся не печі- то в наступному поколінні кількість халявщиків буде зростати , а кількість виробників спадати - що автоматично приведе до кризи , коли бажаючих отримати на халяву( і вірячих при цьому що це справедливо) буде більше ніж всього створювалось - приклад соціалістичної системи це наочно продемонстрував. Всі країни соцтабору або зникли , або змінили економічну модель на капіталістичну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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