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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:43

v_chalapchiy
Василий, может Вам стоит проанализировать предложения на рынке?
Например, от Укргаза:
https://www.ukrgasbank.com/private/credits/ipotek_credit/ipoteka_credits/

Я не анализировала, так как мне не надо.

Но ждать пока насобираете 25'000 голосов, потом пока внесут на рассмотрение петицию, пока придумают закон, внесут поправки, утвердят либо не утвердят в нескольких чтениях, пока дойдет до Вас очередь...

Может, лучше уже сейчас искать пути решения жилищного вопроса?

Вы уперто рассматриваете только новостройки.
Если у Вас есть деньги на первый взнос, ищите по своим средствам
А если нет стартового капитала...
Тогда зачем весь этот сыр-бор с петицией?
l66
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:51

l66

Ви абсолютно у всьому праві!

Я шукаю варіанти, але громадською позицією вважаю подати ідею яка на мою думку може полегшити життя молодим сім'ям)

П/С: в далекому минулому я працював в ПриватБанку і там був спеціальний фонд ідей, я подав кілька. Здача в терміналі на моб. - одна з моїх ідей яку реалізували)
Ось чому я вирішив подати петицію, а на форумі обсудити, тому що хороші ідеї не повинні пропадати, і більше того їх завжди можна покращувати!
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:54

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:ще раз повторюю, сподіваюсь в останне!
1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї.

Ну нехай будівельники не платять за свято, але чогоь ви вирішили що це мають робити анки, та й фонд -теж чимость треба наповнювати (от тільки не треба розказувати п ро відрахування сімей у Фонд. Якщо молода сім'я купує житло зв знижкою ще й на пільговіих умовах кредитування, то сукупно всі внески сім'ї менші за реальні витрати. Хтось має це компенсувати).
То хто має оплачувати свято? Чого взагалі банки мають робити якісь поступки?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:04

Faceless

Я вже Вас як і ще одного Вашого колегу по думці зрозумів. Не варто задавати мені питань, тим більше що Ви не читаєте моїх відповідей. Якщо у Вас нема що додати до петиції то:
1) дякую, можете слідкувати та пропонувати якісь ідеї, якщо вони є.
2) не заважати.

П/С: я не проти того коли гроші з бюджету тратят на дороги, хоча авто в мене нема, і взагалі велику суму з бюджету тратят не на те що цікаво для мене, я думаю що частину коштів можна знайти і на таку програму, але якщо суспільство мовчить, то ці кошти будуть тратитись на проекти які цікаві комусь іншому.
Не хочу переводити гілку в політичні обговорення.
Ще раз дякую Вам за коментарі, не заважайте.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:08

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Я вже Вас як і ще одного Вашого колегу по думці зрозумів. Не варто задавати мені питань, тим більше що Ви не читаєте моїх відповідей. Якщо у Вас нема що додати до петиції то:
1) дякую, можете слідкувати та пропонувати якісь ідеї, якщо вони є.
2) не заважати.

По-перше, то що ви створили гілку, не дає вам прав вказувати, кому і що в ній дописувати.
По-друге, я-то читаю ваші пости, але от відповідей там як не було так і немає.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:11

  Faceless написав:По-перше, то що ви створили гілку, не дає вам прав вказувати, кому і що в ній дописувати.
По-друге, я-то читаю ваші пости, але от відповідей там як не було так і немає.


Знову не читаєте що пишу)))
Я не вказую нікому, так як не маю прав, я прошу не заважати.
по друге - читайте ще раз вище, і бажано з початку гілки, всі відповіді є.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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