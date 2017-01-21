! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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Но ждать пока насобираете 25'000 голосов, потом пока внесут на рассмотрение петицию, пока придумают закон, внесут поправки, утвердят либо не утвердят в нескольких чтениях, пока дойдет до Вас очередь...
Может, лучше уже сейчас искать пути решения жилищного вопроса?
Вы уперто рассматриваете только новостройки. Если у Вас есть деньги на первый взнос, ищите по своим средствам А если нет стартового капитала... Тогда зачем весь этот сыр-бор с петицией?
Я шукаю варіанти, але громадською позицією вважаю подати ідею яка на мою думку може полегшити життя молодим сім'ям)
П/С: в далекому минулому я працював в ПриватБанку і там був спеціальний фонд ідей, я подав кілька. Здача в терміналі на моб. - одна з моїх ідей яку реалізували) Ось чому я вирішив подати петицію, а на форумі обсудити, тому що хороші ідеї не повинні пропадати, і більше того їх завжди можна покращувати!
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ: https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy написав:ще раз повторюю, сподіваюсь в останне! 1 - компенсація не буде за рахунок будівельника!! А за рахунок і банку і Фонду і молодої сім'ї.
Ну нехай будівельники не платять за свято, але чогоь ви вирішили що це мають робити анки, та й фонд -теж чимость треба наповнювати (от тільки не треба розказувати п ро відрахування сімей у Фонд. Якщо молода сім'я купує житло зв знижкою ще й на пільговіих умовах кредитування, то сукупно всі внески сім'ї менші за реальні витрати. Хтось має це компенсувати). То хто має оплачувати свято? Чого взагалі банки мають робити якісь поступки?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Я вже Вас як і ще одного Вашого колегу по думці зрозумів. Не варто задавати мені питань, тим більше що Ви не читаєте моїх відповідей. Якщо у Вас нема що додати до петиції то: 1) дякую, можете слідкувати та пропонувати якісь ідеї, якщо вони є. 2) не заважати.
П/С: я не проти того коли гроші з бюджету тратят на дороги, хоча авто в мене нема, і взагалі велику суму з бюджету тратят не на те що цікаво для мене, я думаю що частину коштів можна знайти і на таку програму, але якщо суспільство мовчить, то ці кошти будуть тратитись на проекти які цікаві комусь іншому. Не хочу переводити гілку в політичні обговорення. Ще раз дякую Вам за коментарі, не заважайте.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ: https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy написав:Я вже Вас як і ще одного Вашого колегу по думці зрозумів. Не варто задавати мені питань, тим більше що Ви не читаєте моїх відповідей. Якщо у Вас нема що додати до петиції то: 1) дякую, можете слідкувати та пропонувати якісь ідеї, якщо вони є. 2) не заважати.
По-перше, то що ви створили гілку, не дає вам прав вказувати, кому і що в ній дописувати. По-друге, я-то читаю ваші пости, але от відповідей там як не було так і немає.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia