! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Сер 23 тра, 2018 11:04

Faceless



Я вже Вас як і ще одного Вашого колегу по думці зрозумів. Не варто задавати мені питань, тим більше що Ви не читаєте моїх відповідей. Якщо у Вас нема що додати до петиції то:

1) дякую, можете слідкувати та пропонувати якісь ідеї, якщо вони є.

2) не заважати.



П/С: я не проти того коли гроші з бюджету тратят на дороги, хоча авто в мене нема, і взагалі велику суму з бюджету тратят не на те що цікаво для мене, я думаю що частину коштів можна знайти і на таку програму, але якщо суспільство мовчить, то ці кошти будуть тратитись на проекти які цікаві комусь іншому.

Не хочу переводити гілку в політичні обговорення.

Ще раз дякую Вам за коментарі, не заважайте.

Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html