100% вірна відповідь! Згодний, але вже так сталось що я спочатку подав, а потім вирішив запитати думку людей, що тепер робити? але відверто сказати краще б я і не писав тут.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:50
100% вірна відповідь! Згодний, але вже так сталось що я спочатку подав, а потім вирішив запитати думку людей, що тепер робити? але відверто сказати краще б я і не писав тут.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:14
А що, на Фейсбуці вам більше порад написали?
І взагалі чого ви хотіли, тотального одобрямсу?
Правильне питання. Хоча окрім програми треба було ще задати таке: "а чим власне не задовольняє ситація, що існує наразі, поза урахування всіляких програм і пільг"?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:24
Faceless
Хай краще отак тратяться гроші з бюджету:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42682 ... lnosti-smi
І пока будуть такі як Ви, якийх влаштовує поточне положення справ , так і будемо жити як зараз.
Я не відмовляюсь від своїх помилок. Їх не робить лише той хто взагалі нічого не робить і ще й критикує.
П/С:
Не буду відписувати на ваші пости, так як не хочу спамити в гілці теми, будете 2-і в мому спику, одному я вже не відписую. Але ще раз Вам 2-м дякую за висловлені думки.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:29
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Не краще, але біда в тому, що додаткові програми - просто збільшать всі витрати, а не витіснять такі, як ви навели.
Ну і чи ви розумієте, що реалізація подібних програм - це не 3 млн грн, і навіть не 3 млрд грн?
Я раніше наводив, що раціональніше на мою думку було б робити/змінювати.
Проаналізувати, що саме не подобається в тому, що є - це не заклик "нічого не робити", це підхід, як раціонально діяти і коректно формулювати мету
Ви надто близько сприймаєте критику.
Чого я одразу так принципово виступив проти вашої ідеї (у тому вигляді, принаймні, як ви її сформулювали) я також пояснював.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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