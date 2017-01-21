! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Сер 23 тра, 2018 13:18

v_chalapchiy написав: Долярчик написав: Так, панове! Давайте свіжі ідеї/пропозиції, а не критикуйте по стоп'ятсот раз! Не затопчуйте те, що вже і так "затоптали - далі нікуди!" Так, панове! Давайте свіжі ідеї/пропозиції, а не критикуйте по стоп'ятсот раз! Не затопчуйте те, що вже і так "затоптали - далі нікуди!" Ви взірець раціональної людини! Жалко що не всі вміють читати, а точніше читають те що їм вигідно. Ви взірець раціональної людини! Жалко що не всі вміють читати, а точніше читають те що їм вигідно.

30 років тому, коли я служив в ЗС СРСР , в мого командира частини була крилата фразаСаме ця фраза чітко пояснює алгоритм майбутнього визначення потрібності тих чи інших людей в оточенні для виконання якихось робіт/проектівТомуКоли людині пояснюють де вона помилилась , а вона слухає тільки тих хто їй подобається ( і тільки те що їй подобається) то чи є в такої людини перспектива?На мій погляд є - перспектива перетворитись в озлобленого люмпенізованого бомжа.... Бо скільки халва не кажи - а в роті солодко не стане.Тому можна слухати супер ефективні поради а-ля який ти розумний і класний.... , без привязки до розуму і ефективності - толку від цього все одно не буде.Тому ще раз по петиції1 Право на пільги мають тільки ті,хто в гіршому становищі в порівнянні з своїм оточеннямТобто в рік створюється 100000-150000 сімейПільги можуть мати тільки сімї в яких хтось загинув захищаючи Україну, сімї в яких є інваліди , або діти -інваліди , або сироти .Якраз в рік таких сімей і набереться 5% від загальної кількості2 Якщо хтось хоче отримати пільги по житлу не входячи в вищеперечислений список- він повинен запропонувати суспільству щось навзаєм...Це може бути робота в складних умовах (Чорнобиль, зона бойових дій,депресивні райони) і це питання повинно бути також стержневим у петиції.У всіх інших випадках , жебрання - це пережиток совка . який як я бачу є в головах тих хто в умовах совка(коли всі були рівно-бідні ) пробує довести нам що всі повинні бути рівно-багаті. але при цьому багатство бідних повинно формуватись не за рахунок здобутків самих бідних , а за рахунок перерозподілу від багатих....Чим швидше в головах створиться уява. що держава повинна забирати в 10% найбагатших і перерозподіляти на користь 10% найбідніших , не чіпаючи своїм впливом 80% середніх - тим швидше середній рівень статків по державі збільшиться.