100% вірна відповідь! Згодний, але вже так сталось що я спочатку подав, а потім вирішив запитати думку людей, що тепер робити? але відверто сказати краще б я і не писав тут.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:50
100% вірна відповідь! Згодний, але вже так сталось що я спочатку подав, а потім вирішив запитати думку людей, що тепер робити? але відверто сказати краще б я і не писав тут.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:14
А що, на Фейсбуці вам більше порад написали?
І взагалі чого ви хотіли, тотального одобрямсу?
Правильне питання. Хоча окрім програми треба було ще задати таке: "а чим власне не задовольняє ситація, що існує наразі, поза урахування всіляких програм і пільг"?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:24
Faceless
Хай краще отак тратяться гроші з бюджету:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42682 ... lnosti-smi
І пока будуть такі як Ви, якийх влаштовує поточне положення справ , так і будемо жити як зараз.
Я не відмовляюсь від своїх помилок. Їх не робить лише той хто взагалі нічого не робить і ще й критикує.
П/С:
Не буду відписувати на ваші пости, так як не хочу спамити в гілці теми, будете 2-і в мому спику, одному я вже не відписую. Але ще раз Вам 2-м дякую за висловлені думки.
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:29
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Не краще, але біда в тому, що додаткові програми - просто збільшать всі витрати, а не витіснять такі, як ви навели.
Ну і чи ви розумієте, що реалізація подібних програм - це не 3 млн грн, і навіть не 3 млрд грн?
Я раніше наводив, що раціональніше на мою думку було б робити/змінювати.
Проаналізувати, що саме не подобається в тому, що є - це не заклик "нічого не робити", це підхід, як раціонально діяти і коректно формулювати мету
Ви надто близько сприймаєте критику.
Чого я одразу так принципово виступив проти вашої ідеї (у тому вигляді, принаймні, як ви її сформулювали) я також пояснював.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:18
30 років тому, коли я служив в ЗС СРСР , в мого командира частини була крилата фраза
Немає такої професії- класний пацан....
Саме ця фраза чітко пояснює алгоритм майбутнього визначення потрібності тих чи інших людей в оточенні для виконання якихось робіт/проектів
Тому
Коли людині пояснюють де вона помилилась , а вона слухає тільки тих хто їй подобається ( і тільки те що їй подобається) то чи є в такої людини перспектива?
На мій погляд є - перспектива перетворитись в озлобленого люмпенізованого бомжа.... Бо скільки халва не кажи - а в роті солодко не стане.
Тому можна слухати супер ефективні поради а-ля який ти розумний і класний.... , без привязки до розуму і ефективності - толку від цього все одно не буде.
Тому ще раз по петиції
1 Право на пільги мають тільки ті,хто в гіршому становищі в порівнянні з своїм оточенням
Тобто в рік створюється 100000-150000 сімей
Пільги можуть мати тільки сімї в яких хтось загинув захищаючи Україну, сімї в яких є інваліди , або діти -інваліди , або сироти .
Якраз в рік таких сімей і набереться 5% від загальної кількості
2 Якщо хтось хоче отримати пільги по житлу не входячи в вищеперечислений список- він повинен запропонувати суспільству щось навзаєм...
Це може бути робота в складних умовах (Чорнобиль, зона бойових дій,депресивні райони) і це питання повинно бути також стержневим у петиції.
У всіх інших випадках , жебрання - це пережиток совка . який як я бачу є в головах тих хто в умовах совка(коли всі були рівно-бідні ) пробує довести нам що всі повинні бути рівно-багаті. але при цьому багатство бідних повинно формуватись не за рахунок здобутків самих бідних , а за рахунок перерозподілу від багатих....
Чим швидше в головах створиться уява. що держава повинна забирати в 10% найбагатших і перерозподіляти на користь 10% найбідніших , не чіпаючи своїм впливом 80% середніх - тим швидше середній рівень статків по державі збільшиться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:13
Держава спияє, чи перешкоджає збільшенню населення?
Faceless
....особисто мене, не влаштовують %% по кредиту на житло!
Але, тут Ви зразу скажете: треба більше заробляти!
....можливо, але на мою думку все має до чогось прив'язуватись, має бути співвідношення до чогось..... - от наприклад до середньої зарплати! .... тоді, було б так: хто має середню зарплату, йому стає підйомний кредит!
- чому саме до "середньої" зарплати? - а бо чому має молода сім'я "лізти зі шкіри", щоб заробити на то житло? Коли ж тоді жити, народжувати дітей, вчити їх, їздити у відпустку... і т. д., якщо пів(або ціле) життя вкалувати на ті бетонометри?
Хіба, держава, не має СПРИЯТИ(стимулювати) приріст населення? (ЗАДОВОЛЕНОГО ЖИТТЯМ І ДЕРЖАВОЮ!!!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:19
Faceless
я Вас прошу, не отвечайте этому бездельнику.
пусть идёт работает.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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