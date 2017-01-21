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житлом молоду сім'ю. ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю. + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 12131415 Додано: Сер 23 тра, 2018 14:47 l66



Знайдіть статистику де Україна по народжуваності і наші сусіди...

Ми далеко від того рівня! Це не показник... Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html v_chalapchiy Повідомлень: 59 З нами з: 01.02.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 15:09 v_chalapchiy написав: Долярчик написав: ....особисто мене, не влаштовують %% по кредиту на житло!

Але, тут Ви зразу скажете: треба більше заробляти! ....особисто мене, не влаштовують %% по кредиту на житло!Але, тут Ви зразу скажете: треба більше заробляти! Абсолютно вірно і перша і 2-а стрічка)) і в той же час будуть тратити кошти на "інші потрібні речі" на яких зароблять ті хто блище до "кормушки" тут нема чого гріха таїти, корупція у нас процвітає, а тим більше в ділені держ бюджета)) Абсолютно вірно і перша і 2-а стрічка)) і в той же час будуть тратити кошти на "інші потрібні речі" на яких зароблять ті хто блище до "кормушки" тут нема чого гріха таїти, корупція у нас процвітає, а тим більше в ділені держ бюджета)) Тобто ваша мете просто притулитись до бюджетної кормушки, відсунувши інших?

І чим ви тоді будете відрязнятись від тих кого сьогодні критикуєте? v_chalapchiy написав: Просто не хочеться переходити в плоскість політики, бо це вже інша тема. Просто не хочеться переходити в плоскість політики, бо це вже інша тема. У вас є якісь знання в галузі політики якими варто з нами поділитись? v_chalapchiy написав: А критики і далі замість того щоб щось зробити будуть критикувати, в них призвання таке - заважати іншим. А критики і далі замість того щоб щось зробити будуть критикувати, в них призвання таке - заважати іншим. Критики захищають своє право контролю за витрачанням сплачених ними до бюджетів коштів.

Тому будете платити - зможете вимагати

Поки хочете отримувати-змушені стояти на задніх лапках з виглядом обличчя-чего изволите...



Тому в мене для Вас бізнес-план на 18 років (16 років+10% на негаразди)

1 Акамулюєте 100 000 грн

2 Йдете в авто-салон і за 350 000 - 420 000 купуєте авто в кредит

3 Сідаєте і 2 роки таксуєте заробляючи чистими по 120 грн/година , з яких 80 грн/година - гасите кредит(+/-15000 грн місяць погашення . +/-8000 грн/місяць на життя))

4 Погасивши кредит за авто , йдете в той самий банк і отримуєте кредит під заставу авто/квартира на купівлю однокімнатної

а - переселяєтесь в куплену і перестаєте платити оренду

б - 4 роки виплачуєте квартиру ( паралельно все одно таксуючи)

5 Виплативши квартиру, купуєте ще одну і здаєте в оренду

5 років відправляєте гроші від оренди+10000грн/місяць від таксування (собі вже залишаєте 15000) і виплачуєте другу квартиру.

6 Купуєте третю квартиру в кредит і гасите його за оренду від здачі двох квартир+5000грн/місяць від таксування на це піде ще 4-5 років

7 По досягненню Вашими дітьми 18 років-вручаєте кожній дитині ключі від квартири з умовою що вони віддають Вам 50% орендної плати у вигляді компенсацій за квартиру(можете назвати це пенсією) і повідомляєте їх , що таким кроком Ви зекономили кожній з дітей 5 років їх життя(бо діти починають своє життя з точки яку Ви досягали 5-7 років)



Таким чином

а-забезпечуєте собі пенсію

б - створюєте усмови коли ваші діти не будуть викинути пінком під зад як викинули Вас, а значить їм не потрібно буде фантазувати про петиції...



Подібний бізнес план. я особисто пройшов, пройшов трошки іншим шляхом. але той шлях яким я йшов не був легшим від вищеописаного, і при цьому мій шлях в жодній з точок не перетинався з бюджетом/пільгами/кормушками. Тобто ваша мете просто притулитись до бюджетної кормушки, відсунувши інших?І чим ви тоді будете відрязнятись від тих кого сьогодні критикуєте?У вас є якісь знання в галузі політики якими варто з нами поділитись?Критики захищають своє право контролю за витрачанням сплачених ними до бюджетів коштів.Тому будете платити - зможете вимагатиПоки хочете отримувати-змушені стояти на задніх лапках з виглядом обличчя-Тому в мене для Вас бізнес-план на 18 років (16 років+10% на негаразди)1 Акамулюєте 100 000 грн2 Йдете в авто-салон і за 350 000 - 420 000 купуєте авто в кредит3 Сідаєте і 2 роки таксуєте заробляючи чистими по 120 грн/година , з яких 80 грн/година - гасите кредит(+/-15000 грн місяць погашення . +/-8000 грн/місяць на життя))4 Погасивши кредит за авто , йдете в той самий банк і отримуєте кредит під заставу авто/квартира на купівлю однокімнатноїа - переселяєтесь в куплену і перестаєте платити орендуб - 4 роки виплачуєте квартиру ( паралельно все одно таксуючи)5 Виплативши квартиру, купуєте ще одну і здаєте в оренду5 років відправляєте гроші від оренди+10000грн/місяць від таксування (собі вже залишаєте 15000) і виплачуєте другу квартиру.6 Купуєте третю квартиру в кредит і гасите його за оренду від здачі двох квартир+5000грн/місяць від таксування на це піде ще 4-5 років7 По досягненню Вашими дітьми 18 років-вручаєте кожній дитині ключі від квартири з умовою що вони віддають Вам 50% орендної плати у вигляді компенсацій за квартиру(можете назвати це пенсією) і повідомляєте їх , що таким кроком Ви зекономили кожній з дітей 5 років їх життя(бо діти починають своє життя з точки яку Ви досягали 5-7 років)Таким чинома-забезпечуєте собі пенсіюб - створюєте усмови коли ваші діти не будуть викинути пінком під зад як викинули Вас, а значить їм не потрібно буде фантазувати про петиції...Подібний бізнес план. я особисто пройшов, пройшов трошки іншим шляхом. але той шлях яким я йшов не був легшим від вищеописаного, і при цьому мій шлях в жодній з точок не перетинався з бюджетом/пільгами/кормушками. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1779 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 15:25 v_chalapchiy написав: l66



Знайдіть статистику де Україна по народжуваності і наші сусіди...

Ми далеко від того рівня! Це не показник... Знайдіть статистику де Україна по народжуваності і наші сусіди...Ми далеко від того рівня! Це не показник... Знайшов дивіться з ким і як конкуруємо , народжуваність на 1000 осіб

Финляндия ___ 10,7

Швейцария ___ 10,5

Белоруссия ___ 10,5

Украина ___ 10,5

Лихтенштейн ___ 10,4

Дания ___ 10,4

Канада ___ 10,3

Эстония ___ 10,3

Віргінські ___ 10,2

Черногория ___ 10,2

Мальта ___ 10,1

Литва ___ 10

Латвия ___ 9,9

Гернси (Брит.) ___ 9,8

Словакия ___ 9,8

Катар ___ 9,7

Остроі СВ єлєни ___ 9,7

Польша ___ 9,6

Австрия ___ 9,5

Чехия ___ 9,5

Испания ___ 9,4

Гонконг (КНР) ___ 9,1

Португалия ___ 9,1

Венгрия ___ 9,1

Румыния ___ 9

Хорватия ___ 9

Сербия ___ 9

Макао (КНР) ___ 8,8

Босния и Герцеговина ___ 8,8

Болгария ___ 8,8

Италия ___ 8,7

Сан-Марино ___ 8,6

Греция ___ 8,5

Германия ___ 8,5

Сингапур ___ 8,4

Республика Корея ___ 8,4

Китайская Республика ___ 8,4

Словения ___ 8,3

Андорра ___ 7,8

Япония ___ 7,8

Сен-Пьер и Микелон (Франция) ___ 7,2

Монако ___ 6,6 Знайшов дивіться з ким і як конкуруємо , народжуваність на 1000 осібФинляндия ___ 10,7Швейцария ___ 10,5Белоруссия ___ 10,5Украина ___ 10,5Лихтенштейн ___ 10,4Дания ___ 10,4Канада ___ 10,3Эстония ___ 10,3Віргінські ___ 10,2Черногория ___ 10,2Мальта ___ 10,1Литва ___ 10Латвия ___ 9,9Гернси (Брит.) ___ 9,8Словакия ___ 9,8Катар ___ 9,7Остроі СВ єлєни ___ 9,7Польша ___ 9,6Австрия ___ 9,5Чехия ___ 9,5Испания ___ 9,4Гонконг (КНР) ___ 9,1Португалия ___ 9,1Венгрия ___ 9,1Румыния ___ 9Хорватия ___ 9Сербия ___ 9Макао (КНР) ___ 8,8Босния и Герцеговина ___ 8,8Болгария ___ 8,8Италия ___ 8,7Сан-Марино ___ 8,6Греция ___ 8,5Германия ___ 8,5Сингапур ___ 8,4Республика Корея ___ 8,4Китайская Республика ___ 8,4Словения ___ 8,3Андорра ___ 7,8Япония ___ 7,8Сен-Пьер и Микелон (Франция) ___ 7,2Монако ___ 6,6 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19328 З нами з: 15.01.09 Подякував: 119 раз. Подякували: 1779 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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