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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:47

l66

Знайдіть статистику де Україна по народжуваності і наші сусіди...
Ми далеко від того рівня! Це не показник...
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:09

  v_chalapchiy написав:
  Долярчик написав:....особисто мене, не влаштовують %% по кредиту на житло!
Але, тут Ви зразу скажете: треба більше заробляти!
Абсолютно вірно і перша і 2-а стрічка)) і в той же час будуть тратити кошти на "інші потрібні речі" на яких зароблять ті хто блище до "кормушки" тут нема чого гріха таїти, корупція у нас процвітає, а тим більше в ділені держ бюджета))
Тобто ваша мете просто притулитись до бюджетної кормушки, відсунувши інших?
І чим ви тоді будете відрязнятись від тих кого сьогодні критикуєте?
  v_chalapchiy написав:Просто не хочеться переходити в плоскість політики, бо це вже інша тема.
У вас є якісь знання в галузі політики якими варто з нами поділитись?
  v_chalapchiy написав:А критики і далі замість того щоб щось зробити будуть критикувати, в них призвання таке - заважати іншим.
Критики захищають своє право контролю за витрачанням сплачених ними до бюджетів коштів.
Тому будете платити - зможете вимагати
Поки хочете отримувати-змушені стояти на задніх лапках з виглядом обличчя-чего изволите...

Тому в мене для Вас бізнес-план на 18 років (16 років+10% на негаразди)
1 Акамулюєте 100 000 грн
2 Йдете в авто-салон і за 350 000 - 420 000 купуєте авто в кредит
3 Сідаєте і 2 роки таксуєте заробляючи чистими по 120 грн/година , з яких 80 грн/година - гасите кредит(+/-15000 грн місяць погашення . +/-8000 грн/місяць на життя))
4 Погасивши кредит за авто , йдете в той самий банк і отримуєте кредит під заставу авто/квартира на купівлю однокімнатної
а - переселяєтесь в куплену і перестаєте платити оренду
б - 4 роки виплачуєте квартиру ( паралельно все одно таксуючи)
5 Виплативши квартиру, купуєте ще одну і здаєте в оренду
5 років відправляєте гроші від оренди+10000грн/місяць від таксування (собі вже залишаєте 15000) і виплачуєте другу квартиру.
6 Купуєте третю квартиру в кредит і гасите його за оренду від здачі двох квартир+5000грн/місяць від таксування на це піде ще 4-5 років
7 По досягненню Вашими дітьми 18 років-вручаєте кожній дитині ключі від квартири з умовою що вони віддають Вам 50% орендної плати у вигляді компенсацій за квартиру(можете назвати це пенсією) і повідомляєте їх , що таким кроком Ви зекономили кожній з дітей 5 років їх життя(бо діти починають своє життя з точки яку Ви досягали 5-7 років)

Таким чином
а-забезпечуєте собі пенсію
б - створюєте усмови коли ваші діти не будуть викинути пінком під зад як викинули Вас, а значить їм не потрібно буде фантазувати про петиції...

Подібний бізнес план. я особисто пройшов, пройшов трошки іншим шляхом. але той шлях яким я йшов не був легшим від вищеописаного, і при цьому мій шлях в жодній з точок не перетинався з бюджетом/пільгами/кормушками.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:25

  v_chalapchiy написав:l66

Знайдіть статистику де Україна по народжуваності і наші сусіди...
Ми далеко від того рівня! Це не показник...
Знайшов дивіться з ким і як конкуруємо , народжуваність на 1000 осіб
Финляндия ___ 10,7
Швейцария ___ 10,5
Белоруссия ___ 10,5
Украина ___ 10,5
Лихтенштейн ___ 10,4
Дания ___ 10,4
Канада ___ 10,3
Эстония ___ 10,3
Віргінські ___ 10,2
Черногория ___ 10,2
Мальта ___ 10,1
Литва ___ 10
Латвия ___ 9,9
Гернси (Брит.) ___ 9,8
Словакия ___ 9,8
Катар ___ 9,7
Остроі СВ єлєни ___ 9,7
Польша ___ 9,6
Австрия ___ 9,5
Чехия ___ 9,5
Испания ___ 9,4
Гонконг (КНР) ___ 9,1
Португалия ___ 9,1
Венгрия ___ 9,1
Румыния ___ 9
Хорватия ___ 9
Сербия ___ 9
Макао (КНР) ___ 8,8
Босния и Герцеговина ___ 8,8
Болгария ___ 8,8
Италия ___ 8,7
Сан-Марино ___ 8,6
Греция ___ 8,5
Германия ___ 8,5
Сингапур ___ 8,4
Республика Корея ___ 8,4
Китайская Республика ___ 8,4
Словения ___ 8,3
Андорра ___ 7,8
Япония ___ 7,8
Сен-Пьер и Микелон (Франция) ___ 7,2
Монако ___ 6,6
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:18

Oт ще одна хороша трата бюджетних коштів (тих хто кричить що витрачають їхні кошти які вони в бюджет внесли):
https://news.finance.ua/ru/news/-/42687 ... 5-mln-evro

А це сума 15 200 000 000 грн.
А це в середньому 50 000 квартир в різних регіонах країни, навіть якщо їх подарувати, а не так як я пропонував на пільгових умовах! А якщо додати сюда кошти сімї, то це 150 -200 тисяч квартир в іпотеку, і при цьому кошти будуть в середині країни а не у Франції.

Але МВС більше потрібно!))

Жесть!
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:39

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

v_chalapchiy написав:Oт ще одна хороша трата бюджетних коштів (тих хто кричить що витрачають їхні кошти які вони в бюджет внесли):
https://news.finance.ua/ru/news/-/42687 ... 5-mln-evro

А це сума 15 200 000 000 грн.
А це в середньому 50 000 квартир в різних регіонах країни, навіть якщо їх подарувати, а не так як я пропонував на пільгових умовах! А якщо додати сюда кошти сімї, то це 150 -200 тисяч квартир в іпотеку, і при цьому кошти будуть в середині країни а не у Франції.

Але МВС більше потрібно!))

Жесть!
То по вашому для МВС не потрібна техніка?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:41

v_chalapchiy
Вам надо переехать в Данию! :mrgreen:

В Дании банки платят проценты ипотечным заемщикам

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/15/637913-danii-banki-protsenti-zaemschikam

Депозитчикам такой переворот в системе % ставок будет не по вкусу :lol:
l66
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:47

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

l66 написав:v_chalapchiy
Вам надо переехать в Данию! :mrgreen:

В Дании банки платят проценты ипотечным заемщикам

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/15/637913-danii-banki-protsenti-zaemschikam

Депозитчикам такой переворот в системе % ставок будет не по вкусу
Вахахах) чудова ідея) дякую
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:29

Антология халявы

Пришёл с работы, открыл форум, почитал. И возник только один вопрос. Откуда столько свободного времени у топикстартера? Десятки постов в рабочее время в будний день.
Попробуйте РАБОТАТЬ в РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. И так много лет. Вы сами удивитесь как вырастут ваши доходы :D
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