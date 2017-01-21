! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Сер 23 тра, 2018 15:09

v_chalapchiy написав: Долярчик написав: ....особисто мене, не влаштовують %% по кредиту на житло!

Але, тут Ви зразу скажете: треба більше заробляти! ....особисто мене, не влаштовують %% по кредиту на житло!Але, тут Ви зразу скажете: треба більше заробляти! Абсолютно вірно і перша і 2-а стрічка)) і в той же час будуть тратити кошти на "інші потрібні речі" на яких зароблять ті хто блище до "кормушки" тут нема чого гріха таїти, корупція у нас процвітає, а тим більше в ділені держ бюджета)) Абсолютно вірно і перша і 2-а стрічка)) і в той же час будуть тратити кошти на "інші потрібні речі" на яких зароблять ті хто блище до "кормушки" тут нема чого гріха таїти, корупція у нас процвітає, а тим більше в ділені держ бюджета))

v_chalapchiy написав: Просто не хочеться переходити в плоскість політики, бо це вже інша тема. Просто не хочеться переходити в плоскість політики, бо це вже інша тема.

v_chalapchiy написав: А критики і далі замість того щоб щось зробити будуть критикувати, в них призвання таке - заважати іншим. А критики і далі замість того щоб щось зробити будуть критикувати, в них призвання таке - заважати іншим.

Тобто ваша мете просто притулитись до бюджетної кормушки, відсунувши інших?І чим ви тоді будете відрязнятись від тих кого сьогодні критикуєте?У вас є якісь знання в галузі політики якими варто з нами поділитись?Критики захищають своє право контролю за витрачанням сплачених ними до бюджетів коштів.Тому будете платити - зможете вимагатиПоки хочете отримувати-змушені стояти на задніх лапках з виглядом обличчя-Тому в мене для Вас бізнес-план на 18 років (16 років+10% на негаразди)1 Акамулюєте 100 000 грн2 Йдете в авто-салон і за 350 000 - 420 000 купуєте авто в кредит3 Сідаєте і 2 роки таксуєте заробляючи чистими по 120 грн/година , з яких 80 грн/година - гасите кредит(+/-15000 грн місяць погашення . +/-8000 грн/місяць на життя))4 Погасивши кредит за авто , йдете в той самий банк і отримуєте кредит під заставу авто/квартира на купівлю однокімнатноїа - переселяєтесь в куплену і перестаєте платити орендуб - 4 роки виплачуєте квартиру ( паралельно все одно таксуючи)5 Виплативши квартиру, купуєте ще одну і здаєте в оренду5 років відправляєте гроші від оренди+10000грн/місяць від таксування (собі вже залишаєте 15000) і виплачуєте другу квартиру.6 Купуєте третю квартиру в кредит і гасите його за оренду від здачі двох квартир+5000грн/місяць від таксування на це піде ще 4-5 років7 По досягненню Вашими дітьми 18 років-вручаєте кожній дитині ключі від квартири з умовою що вони віддають Вам 50% орендної плати у вигляді компенсацій за квартиру(можете назвати це пенсією) і повідомляєте їх , що таким кроком Ви зекономили кожній з дітей 5 років їх життя(бо діти починають своє життя з точки яку Ви досягали 5-7 років)Таким чинома-забезпечуєте собі пенсіюб - створюєте усмови коли ваші діти не будуть викинути пінком під зад як викинули Вас, а значить їм не потрібно буде фантазувати про петиції...Подібний бізнес план. я особисто пройшов, пройшов трошки іншим шляхом. але той шлях яким я йшов не був легшим від вищеописаного, і при цьому мій шлях в жодній з точок не перетинався з бюджетом/пільгами/кормушками.