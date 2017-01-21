Долярчик написав:Від роботи - коні дохнуть!
100% на одній лише роботі багато не заробиш)))
Я сам часто в шоці від таких питань люжей, але дякувати Дональду хоч не обзиває ))
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:12
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
100% на одній лише роботі багато не заробиш)))
Я сам часто в шоці від таких питань люжей, але дякувати Дональду хоч не обзиває ))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:30
Людина яка заявляє що заробляє більше 25000 грн в місяць( в моєму бізнес плані звучала така сума) на не пильній роботі в офісі потребує щоб їй надавали ще й пільги при купівлі житла?
Це який сюрреалізм.
В будівництві середня зарплата 10 000 грн/місяць і це в дощ/сніг, під сонцем чи на висоті....
А тут якийсь штемп ще й вважає що йому ці люди щось винні?
Шановний, ти або швиденько пиши що ти щось переплутав і в тебе мінімалка, або тікай з гілки поки в тебе не тільки я тапки кидаю.
Це якийсь маразм
Мати в 3 рази вищу ніж середня по державі і ще хотіти пільги отримувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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