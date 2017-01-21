RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:12

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:Від роботи - коні дохнуть! :D :mrgreen:


100% на одній лише роботі багато не заробиш)))

Я сам часто в шоці від таких питань люжей, але дякувати Дональду хоч не обзиває ))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
Повідомлень: 66
З нами з: 01.02.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:30

  v_chalapchiy написав:Роблю в офісі, посада хороша, тому і маю час, заробляю теж не погано, більше як пропонував один з коментаторів в таксі.
Людина яка заявляє що заробляє більше 25000 грн в місяць( в моєму бізнес плані звучала така сума) на не пильній роботі в офісі потребує щоб їй надавали ще й пільги при купівлі житла?
Це який сюрреалізм.
В будівництві середня зарплата 10 000 грн/місяць і це в дощ/сніг, під сонцем чи на висоті....
А тут якийсь штемп ще й вважає що йому ці люди щось винні?

Шановний, ти або швиденько пиши що ти щось переплутав і в тебе мінімалка, або тікай з гілки поки в тебе не тільки я тапки кидаю.

Це якийсь маразм
Мати в 3 рази вищу ніж середня по державі і ще хотіти пільги отримувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19329
З нами з: 15.01.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:23

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

budivelnik написав:
  v_chalapchiy написав:Роблю в офісі, посада хороша, тому і маю час, заробляю теж не погано, більше як пропонував один з коментаторів в таксі.
Людина яка заявляє що заробляє більше 25000 грн в місяць( в моєму бізнес плані звучала така сума) на не пильній роботі в офісі потребує щоб їй надавали ще й пільги при купівлі житла?
Це який сюрреалізм.
В будівництві середня зарплата 10 000 грн/місяць і це в дощ/сніг, під сонцем чи на висоті....
А тут якийсь штемп ще й вважає що йому ці люди щось винні?

Шановний, ти або швиденько пиши що ти щось переплутав і в тебе мінімалка, або тікай з гілки поки в тебе не тільки я тапки кидаю.

Це якийсь маразм
Мати в 3 рази вищу ніж середня по державі і ще хотіти пільги отримувати.
Ну будемо об'єктивні, на 25000 грн доходів теж не розгуляєшся, особливо для купівлі нерухомості. Хоча при великому бажанні і відповідному самообмеженні цілком можливо назбирати на щось у ТОП-5 і навіть Києві
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20864
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4622 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міста з найдорожчим житлом
R2 » Суб 21 січ, 2017 23:14
1 1116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 23:14
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron