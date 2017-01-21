Долярчик написав:Від роботи - коні дохнуть!
100% на одній лише роботі багато не заробиш)))
Я сам часто в шоці від таких питань люжей, але дякувати Дональду хоч не обзиває ))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:12
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
100% на одній лише роботі багато не заробиш)))
Я сам часто в шоці від таких питань люжей, але дякувати Дональду хоч не обзиває ))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:30
Людина яка заявляє що заробляє більше 25000 грн в місяць( в моєму бізнес плані звучала така сума) на не пильній роботі в офісі потребує щоб їй надавали ще й пільги при купівлі житла?
Це який сюрреалізм.
В будівництві середня зарплата 10 000 грн/місяць і це в дощ/сніг, під сонцем чи на висоті....
А тут якийсь штемп ще й вважає що йому ці люди щось винні?
Шановний, ти або швиденько пиши що ти щось переплутав і в тебе мінімалка, або тікай з гілки поки в тебе не тільки я тапки кидаю.
Це якийсь маразм
Мати в 3 рази вищу ніж середня по державі і ще хотіти пільги отримувати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 23 тра, 2018 22:23
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Ну будемо об'єктивні, на 25000 грн доходів теж не розгуляєшся, особливо для купівлі нерухомості. Хоча при великому бажанні і відповідному самообмеженні цілком можливо назбирати на щось у ТОП-5 і навіть Києві
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:32
Пільги це допомога від багатих до бідних
Якщо в людини зарплата в 3 рази перевищує середню по Державі, то по відношенню до неї 90% бідні і тільки 10% багаті
Тоді з кого брати і кому варто передавати кошти на допомогу?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:34
Прошу вибачення у автора гілки! - чи дійсно фахівці з нами?!
.. не бачити Приватних повідомлень!
... то ж ще раз продублюю тут, ВИБАЧИВШИСЬ, перед автором гілки!
budivelnik
І ще, поки Ви тут є на гілці, чи можете роз'яснити одне питання, по Ваші професії, яке, впринципі, НІХТО тут не може розтлумачити:
....перетяну його звідси, там є і фото:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... зверніть увагу, що будинок йде "щаблями" - 10пов.-6пов.-10пов.-6пов. і т. д. - ЧОМУ? (я вже колись, на різних гілках це питав, але АДЕКВАТНОЇ відповіді - не отримав!) Чому їм не збудувати всі на 10пов?- це ж скільки було б ще квартир?!
.... і таке, частенько трапляється по всьому місту!(наприклад, мій Лайт теж має 2 по 8м і 1 на 10пов!)
Чому?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:41
Не проблема, головне щоб не змінилась тема, хоча відверто кажучи попри мої прохання, деякі все таки далі говорять про мене, а не про тему)))
І знову переконуюсь що не вміють читати, навіть те що самі написали)) Приписують мені те про що я не казав, але то пофіг...
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
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