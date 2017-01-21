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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:10

  v_chalapchiy написав:
  Первый написав:Наприклад,
В цьому можна жити.
Це
Норм?
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/hata-v-s ... zhAB8.html
Якщо прямо відповідати на Ваше питання - то можна, є люди які живуть під відкритим небом, і це не жарт!!! А проблема! :(

Тобто дія петиції на людей які живуть під відкритим небом і погодяться пересилитись в подібне житло- не розповсюджується?
Петиція розповсюджується тільки на тих хто хоче
а - мати трьохкратну середню по державі
б - отримувати пільги на житло вартістю від 1 млн грн

при цьому , кошти повинні бути забрані в будівельників , а будівельники повинні скомпенсувати забране-покращенням ефективності своєї роботи , при чому ті хто це житло отримають не повинні покращити на 30% свою роботу. а суму покращення не повинні повернути тим хто живе під відкритим небом

Все мною написане прямо випливає з тез про петицію озвучених на перших сторінках цієї гілки
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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