! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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Якщо прямо відповідати на Ваше питання - то можна, є люди які живуть під відкритим небом, і це не жарт!!! А проблема!
Тобто дія петиції на людей які живуть під відкритим небом і погодяться пересилитись в подібне житло- не розповсюджується? Петиція розповсюджується тільки на тих хто хоче а - мати трьохкратну середню по державі б - отримувати пільги на житло вартістю від 1 млн грн
при цьому , кошти повинні бути забрані в будівельників , а будівельники повинні скомпенсувати забране-покращенням ефективності своєї роботи , при чому ті хто це житло отримають не повинні покращити на 30% свою роботу. а суму покращення не повинні повернути тим хто живе під відкритим небом
Все мною написане прямо випливає з тез про петицію озвучених на перших сторінках цієї гілки