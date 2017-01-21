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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:10

  v_chalapchiy написав:
  Первый написав:Наприклад,
В цьому можна жити.
Це
Норм?
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/hata-v-s ... zhAB8.html
Якщо прямо відповідати на Ваше питання - то можна, є люди які живуть під відкритим небом, і це не жарт!!! А проблема! :(

Тобто дія петиції на людей які живуть під відкритим небом і погодяться пересилитись в подібне житло- не розповсюджується?
Петиція розповсюджується тільки на тих хто хоче
а - мати трьохкратну середню по державі
б - отримувати пільги на житло вартістю від 1 млн грн

при цьому , кошти повинні бути забрані в будівельників , а будівельники повинні скомпенсувати забране-покращенням ефективності своєї роботи , при чому ті хто це житло отримають не повинні покращити на 30% свою роботу. а суму покращення не повинні повернути тим хто живе під відкритим небом

Все мною написане прямо випливає з тез про петицію озвучених на перших сторінках цієї гілки
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:20

Хоч питання не мені, але...... коли це мене стримувало?!))

  Первый написав:[
Наприклад,
В цьому можна жити.
Це
Норм?

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/hata-v-s ... zhAB8.html

....а чому б і ні? - зробити ремонт і все гуд! Але, за умови, що ця хата знаходиться неподалік ХОРОШОЇ ЛОКАЦІЇ!!!
Але ж ні, вона знаходиться в нанадцять кілометрів від мегаполісів!
Я вже писав, що таке НІКОМУ НЕ ПОТРІБНО, навіть задаремно, якщо возити сім'ю за 60-80км до садочка/школи /лікарні/роботи/супермаркета і т. д.

п. с.
.... і Я б таку хатинку купив за тих 65тис.ГРН!- якщо б вона була навідстані до 10-ти км. від міста Лева! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:24

  Долярчик написав:знаходиться неподалік ХОРОШОЇ ЛОКАЦІЇ!!!


Вірно закцентована увага))

П/С: всі питання що тут задаються вже не персональні якщо їх всі читають) такщо можна відповідати, навіть потрібно відповідати та висловлювати свою думку)
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:00

  v_chalapchiy написав:
  Первый написав:Наприклад,
В цьому можна жити.
Це
Норм?

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/hata-v-s ... zhAB8.html


Якщо прямо відповідати на Ваше питання - то можна, є люди які живуть під відкритим небом, і це не жарт!!! А проблема! :(

Я вже відповів на 2-е Ваше запитання але не розумію до чого вони, можете конкретизувати з посиланням на петицію ?

Спитаю втретє. Що таке житло яке Вам повинні надати в будь який спосіб. Назвіть його характеристики. І чому вони саме такі.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:04

Первый
Відповім Вам ще раз, але вже щоб Ви не шукали:

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю

https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlov ... otrymannia

І ще додам що Ви як і багато Ваших попередників не вмієте читати, я не за себе говорив весь цей час, а в загальному за ідею
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:16

  v_chalapchiy написав:Первый
Відповім Вам ще раз, але вже щоб Ви не шукали:

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю

https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlov ... otrymannia

І ще додам що Ви як і багато Ваших попередників не вмієте читати, я не за себе говорив весь цей час, а в загальному за ідею

Мені от цікаво, чого це молода сім'я має розраховувати тільки на пільговий новобуд з площею більше, ніж в середньому має сім'я в Україні. Хрущики не хотять
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:27

  v_chalapchiy написав:Первый
Відповім Вам ще раз, але вже щоб Ви не шукали:

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю

https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlov ... otrymannia

І ще додам що Ви як і багато Ваших попередників не вмієте читати, я не за себе говорив весь цей час, а в загальному за ідею



Задам питання вчетверте. Що таке житло і які в нього характеристики.

Проте якщо Вам складно сформувати характеристики, підкажу чому це так важливо.
Навіщо нахиляти будівельників і банки якщо це теж будинок? Навіщо кредити?

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/hata-v-s ... zhAB8.html

Думаю ту :? т буде 21 квадрат на людину плюс 20 на сім'ю
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:33

Первый

Ви вже будете 3-ій в списку кому я не відписую, так як "глухі" до того що Вам пишуть і бачите лише свою точку зору, не здатні мислити ширше...
Категорія людей в яких ментальність не виходить за межі "Моя хата зкраю"

Вас теж ПОПРОШУ (не вимагаю, так як минулого разу мене звинуватили) залишити гілку, так як тут я хотів би бачити обговорення петиції, та її розвиток а не вести переговори про мене особисто, а Вам і вашим ПаПереднІкам раджу створити гілку "обговорення автора петиції" і там все обговорити.

Вам дякую за коментарі, але жалко що безтолкові( Так як 2-е попередніхї осіб хоча б дісйно дали розуміння в чому проблема, але були настроені не на обговорення а на образу мене особисто та деструктивні запитання, при чому так як і Ви не дававши відповіді на мої питання, а чипляючись за частини тексту
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:08

  v_chalapchiy написав:Вам дякую за коментарі, але жалко що безтолкові
Прикольненький такий дартаньяно-фантазер з ідеєю
Кожній бабі по мужику- кожному мужику по пляшці....
1 Ніхто ж не проти покращити свої житлові умови , особливо якщо по пільгам+ на Хрещатику
2 З іншого боку, точно так само ніхто не ЗА оплачувати з своєї кишені пільги комусь ( от якщо навпаки , якщо хтось оплачує за нас - тоді ми за одноголосно)

От і виходить
Автор підкинув солоденьку пілюлю для обсмоктування,при чому припустив що на цих сторінках любителів халяви(віком до 35 років- тобто тих хто потрапляє в число халявщиків) повинно бути багато , а значить популізм пройде на УРА

Але популізм не пройшов, ні в обговоренні, ні в кількості підписів за петицію...
Ідея виявилась провальною... а провальною тому що халявщики працювати не люблять і не вміють.Вони вміють отримувати щось на халяву, а ті хто своїми руцями ( або головою) щось заробив - ті піддали жорсткій критиці чергову популістичну ідею
Топікстартер побрикався-побрикався і отримавши підтримку тільки від чергового флудера цих сторінок долярчика - вирішив самозабанитись
Бо тих хто може підтримати його фантазію - катма
А тих хто її на атоми розкладають показуючи її нікчемність - троє і спуску не дають.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:18

  v_chalapchiy написав:Первый

Ви вже будете 3-ій в списку кому я не відписую, так як "глухі" до того що Вам пишуть і бачите лише свою точку зору, не здатні мислити ширше...
Категорія людей в яких ментальність не виходить за межі "Моя хата зкраю"

Вас теж ПОПРОШУ (не вимагаю, так як минулого разу мене звинуватили) залишити гілку, так як тут я хотів би бачити обговорення петиції, та її розвиток а не вести переговори про мене особисто, а Вам і вашим ПаПереднІкам раджу створити гілку "обговорення автора петиції" і там все обговорити.

Вам дякую за коментарі, але жалко що безтолкові( Так як 2-е попередніхї осіб хоча б дісйно дали розуміння в чому проблема, але були настроені не на обговорення а на образу мене особисто та деструктивні запитання, при чому так як і Ви не дававши відповіді на мої питання, а чипляючись за частини тексту


Думаю на цій відповіді Ваша петиція вмре, оскільки Ви не здатні сформувати ідею. Зайшов на сайт президента. 85 підписантів з 25000 необхідних...
Всім процвітання!
Первый
 
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