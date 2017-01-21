! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Чет 24 тра, 2018 15:33

Первый



Ви вже будете 3-ій в списку кому я не відписую, так як "глухі" до того що Вам пишуть і бачите лише свою точку зору, не здатні мислити ширше...

Категорія людей в яких ментальність не виходить за межі "Моя хата зкраю"



Вас теж ПОПРОШУ (не вимагаю, так як минулого разу мене звинуватили) залишити гілку, так як тут я хотів би бачити обговорення петиції, та її розвиток а не вести переговори про мене особисто, а Вам і вашим ПаПереднІкам раджу створити гілку "обговорення автора петиції" і там все обговорити.



Вам дякую за коментарі, але жалко що безтолкові( Так як 2-е попередніхї осіб хоча б дісйно дали розуміння в чому проблема, але були настроені не на обговорення а на образу мене особисто та деструктивні запитання, при чому так як і Ви не дававши відповіді на мої питання, а чипляючись за частини тексту

Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html