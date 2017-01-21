! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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Якщо прямо відповідати на Ваше питання - то можна, є люди які живуть під відкритим небом, і це не жарт!!! А проблема!
Тобто дія петиції на людей які живуть під відкритим небом і погодяться пересилитись в подібне житло- не розповсюджується? Петиція розповсюджується тільки на тих хто хоче а - мати трьохкратну середню по державі б - отримувати пільги на житло вартістю від 1 млн грн
при цьому , кошти повинні бути забрані в будівельників , а будівельники повинні скомпенсувати забране-покращенням ефективності своєї роботи , при чому ті хто це житло отримають не повинні покращити на 30% свою роботу. а суму покращення не повинні повернути тим хто живе під відкритим небом
Все мною написане прямо випливає з тез про петицію озвучених на перших сторінках цієї гілки
....а чому б і ні? - зробити ремонт і все гуд! Але, за умови, що ця хата знаходиться неподалік ХОРОШОЇ ЛОКАЦІЇ!!! Але ж ні, вона знаходиться в нанадцять кілометрів від мегаполісів! Я вже писав, що таке НІКОМУ НЕ ПОТРІБНО, навіть задаремно, якщо возити сім'ю за 60-80км до садочка/школи /лікарні/роботи/супермаркета і т. д.
п. с. .... і Я б таку хатинку купив за тих 65тис.ГРН!- якщо б вона була навідстані до 10-ти км. від міста Лева!
Ви вже будете 3-ій в списку кому я не відписую, так як "глухі" до того що Вам пишуть і бачите лише свою точку зору, не здатні мислити ширше... Категорія людей в яких ментальність не виходить за межі "Моя хата зкраю"
Вас теж ПОПРОШУ (не вимагаю, так як минулого разу мене звинуватили) залишити гілку, так як тут я хотів би бачити обговорення петиції, та її розвиток а не вести переговори про мене особисто, а Вам і вашим ПаПереднІкам раджу створити гілку "обговорення автора петиції" і там все обговорити.
Вам дякую за коментарі, але жалко що безтолкові( Так як 2-е попередніхї осіб хоча б дісйно дали розуміння в чому проблема, але були настроені не на обговорення а на образу мене особисто та деструктивні запитання, при чому так як і Ви не дававши відповіді на мої питання, а чипляючись за частини тексту
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ: https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
v_chalapchiy написав:Вам дякую за коментарі, але жалко що безтолкові
Прикольненький такий дартаньяно-фантазер з ідеєю Кожній бабі по мужику- кожному мужику по пляшці.... 1 Ніхто ж не проти покращити свої житлові умови , особливо якщо по пільгам+ на Хрещатику 2 З іншого боку, точно так само ніхто не ЗА оплачувати з своєї кишені пільги комусь ( от якщо навпаки , якщо хтось оплачує за нас - тоді ми за одноголосно)
От і виходить Автор підкинув солоденьку пілюлю для обсмоктування,при чому припустив що на цих сторінках любителів халяви(віком до 35 років- тобто тих хто потрапляє в число халявщиків) повинно бути багато , а значить популізм пройде на УРА
Але популізм не пройшов, ні в обговоренні, ні в кількості підписів за петицію... Ідея виявилась провальною... а провальною тому що халявщики працювати не люблять і не вміють.Вони вміють отримувати щось на халяву, а ті хто своїми руцями ( або головою) щось заробив - ті піддали жорсткій критиці чергову популістичну ідею Топікстартер побрикався-побрикався і отримавши підтримку тільки від чергового флудера цих сторінок долярчика - вирішив самозабанитись Бо тих хто може підтримати його фантазію - катма А тих хто її на атоми розкладають показуючи її нікчемність - троє і спуску не дають.
Ви вже будете 3-ій в списку кому я не відписую, так як "глухі" до того що Вам пишуть і бачите лише свою точку зору, не здатні мислити ширше... Категорія людей в яких ментальність не виходить за межі "Моя хата зкраю"
Вас теж ПОПРОШУ (не вимагаю, так як минулого разу мене звинуватили) залишити гілку, так як тут я хотів би бачити обговорення петиції, та її розвиток а не вести переговори про мене особисто, а Вам і вашим ПаПереднІкам раджу створити гілку "обговорення автора петиції" і там все обговорити.
Вам дякую за коментарі, але жалко що безтолкові( Так як 2-е попередніхї осіб хоча б дісйно дали розуміння в чому проблема, але були настроені не на обговорення а на образу мене особисто та деструктивні запитання, при чому так як і Ви не дававши відповіді на мої питання, а чипляючись за частини тексту
Думаю на цій відповіді Ваша петиція вмре, оскільки Ви не здатні сформувати ідею. Зайшов на сайт президента. 85 підписантів з 25000 необхідних...