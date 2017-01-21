! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Сер 06 чер, 2018 07:23

Долярчик



Вся біда, на мій погляд, що в нас багато критиків, і мало людей які можуть протистояти цій критиці!

Після цеї спроби отримати підказки на форумі та розвивати ідею, я наступного разу не звернусь!

І можливо хтось інший, в кого може бути в 100 разів краща ідея, навіть не озвучить її, тому що буде боятись що його "заклюють", так як прочитає цю гілку, де замість розвитку і пропозицій насипалось купа негативу...

Але нічого, все зробимо і все буде))

Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:

https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html