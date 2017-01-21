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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:12
Як ДОПОМОГТИ підказками/ідеями молодим сім'ям!
...еееехххххх, така тема, а ви всі її на шматки порвали..... - нє, щоб натомість, запропонувати СВОЮ ідею, а краще, декілька ідей, як забезпечити молоду сім'ю житлом! - або ПІДКАЗАТИ, декілька ідей, як заробити/наскирдувати, чи якісь доступно-підйомні кретиди...... чи ще щось...... одним словом, різні підказки, ідеї(і чим більше їх, тим краще!) - дуже допоможуть молодим сім'ям!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:23
Долярчик
Вся біда, на мій погляд, що в нас багато критиків, і мало людей які можуть протистояти цій критиці!
Після цеї спроби отримати підказки на форумі та розвивати ідею, я наступного разу не звернусь!
І можливо хтось інший, в кого може бути в 100 разів краща ідея, навіть не озвучить її, тому що буде боятись що його "заклюють", так як прочитає цю гілку, де замість розвитку і пропозицій насипалось купа негативу...
Але нічого, все зробимо і все буде))
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:46
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Так запропонували ж - працюйте, накопичуйте, беріть участь у програмах ДІУ, кредитних програмах банків з забудовниками. Але більшою частиною - самотужки, і не треба чекати, що забудовники/банки/інші громадяни мають скинутись і комусь влаштувати халяву.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:05
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Як варіант - можна було б розвивати щось подібне такому в США:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:34
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Молодым семьям нужно задумываться на стадии производства детей как их содержать, а не постфактум думать.
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