... на моменті, не маю часу ритись в інеті, але Ви самі маєте знати країну(ни), де податки сягають до 90%(це по пам'яті, можу трохи помилятись)
- то ж нічого "надзвичайного" Я не пропоную))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 вер, 2018 15:28
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
... на моменті, не маю часу ритись в інеті, але Ви самі маєте знати країну(ни), де податки сягають до 90%(це по пам'яті, можу трохи помилятись)
- то ж нічого "надзвичайного" Я не пропоную))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 30 вер, 2018 15:49
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
В провинции вообще нет работы. Нечего сказки лепить про провинциальны заплаты для молодежи. Можно подумать там открывают новые предприятия массово. А ведь молодежь каждый год новая появляется, ее все больше и больше. А предприятий наоборот с каждым годом все меньше и меньше.
Врать стыдно.
Ваши заявы - " Все такие бедные, такие бедные, а в маршрутках через одного с айфонами сидят" - это заява рэкетира ? Ваше какое дело в принципе чужие деньги считать ? Если у нас есть не честные доходы- то это дело полиции , прокуратуры, налоговой инспекции - должны быть судебные приговоры и конфискация в казну. А вы предлагаете на основании ваших рэкетирских замашек законы устанавливать ? И не дай бог у кого-то что-то еще есть в Украине - желает все отнять ? Новая власть желает грабить самых бедных ?
Вы возмущаетесь , что у чела есть приличный телефон ? О каких молодых- здоровых говорят в Украине после Чернобыля ? Молодые рожают детей - когда им ездить на работу по 3 -4 часа в день ? Ин пишите "взагали" тем более ваши выдумки, типа вы кого-то видели в маршрутке с приличным телефоном. Это в видели в Киеве - депутатов и их приближенных. Так с ними и разбирайтесь. Но они у нас как раз "неприкасаемые". Но судить по ним обо всех украинцах ?! У нас во многих райцентрах, поселках, селах даже интернета нет.
Добавлю - что наличие приличного телефона - не преступление. Новый айфон стоит 1200$ - а старый и того меньше. Личное дело каждого - может он одну лапшу ел полтора года - пока накопил эти деньги? Знаю молодую смью в Днепре так они на Ланос больше 2 лет копили - ели одну лапшу, и им еще и родня помогла. Не честными доходами - должны заниматься компетентные органы и предметно - конкретно. А не ваши рэкетирские замашки "взагали" , типа - раз вы видели в маршрутке у кого-то дорогой мобильник - нужно всех у кого есть хотя бы 200 долларов обложить оброком ?!
Не ваше это дело - у кого какой мобильник. И авто нужно рассматривать не бюджетного уровня в поисках не честных доходов.
Кстати - для профессионального роста молодежи у нас нет условий. Еще одна государственная задача - рожать детей - они сами справляются. Но это огромные силы, время и здоровье. Вы в расчет это вообще не берете ? А ведь без обновления - трудовых ресурсов в стран вообще капец.
Но на счет финансирования жилья молодых семей - тут я не уверен. Верне я уверен в обратном. Сейчас это пока не актуально. У нас уже ввели огромные выплаты за детей. И детей стали рожать бродяги, алкоголики и тп. Обновления трудового ресурса не случилось, как нужно. Сегодня нужно вкладываться - в развитие производства - а на прибыль от развитого производства уже финансировать жилье для молодых - пока это для станы не актуально , будет актуально когда будет востребован трудовой ресурс в стране, а так - сегодня - это предлог и только появится лазейка для коррупционных утечек.
Сегодня жилье для молодежи это не первоочердная необходимость. Сегодня нужны источники доходов в казну в первую очередь.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 30 вер, 2018 16:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 вер, 2018 15:55
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
Про 90% не пригадую, але дійсно, є такі країни з сильно прогресивною шкалою оподаткування, і такі екстремально високі ставки відносилися до категорії найбагатших. Але це не означає, що це здрава ідея і що її варто перейняти, тим паче, це загальні податки, а не цільовий "на бідних безхатченків".
Тотальний і регулярний перепис майна що ви пропонуєте - то взагалі нонсенс, бюрократія та джерела корупції.
Оподаткування не доходів, а майна взагалі досить суперечлива ідея сама по собі, хоча у нас і є певні подібні елементи, типу податку на нерухомість, але в будь-якому разі, ця ставка не може бути на весь капітал у власності брутто, це нонсенс.
Тут в темі вже достатньо було сказано, як може бути реалізована допомога молодим сім'ям: від пільгового кредитування за рахунок держпрограм типу ДІУ, до муніципального орендного житла. Перше і так працює, другого поки що немає. І ні те, ні інше не потребує цирку з комісіями і переписом майна і додаткових податків на тих, хто і заробляє гроші і в основному і платить податки.
Всі ваші сентенції "ви що скупердяй" взагалі й коментувати не бачу сенсу, це ідіотизм а не аргумент.
Те, що хтось заробляє більше, і може сам себе забезпечити житлом, не означає, що в нього кращі умови, зв'язки і тому подібне. Те, що ті, хто заробляє менше, більше працюють - не факт, але вочевидь працюють гірше.
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:17
Как же так: работы нет и работать некому? Почитайте про опыт Бадера и Фуджикуры. Поедьте в Белую Церковь и посмотрите на столбы, обклеенные объявлениями о работе для грузчиков по 10 тыс. Даже моя мама, женщина предпенсионного возраста, смогла в своем городке найти работу на 6-7 тыс. Что говорить о молодых и здоровых?
Согласен, "какой у кого мобильник?" - не мое дело. Точно так же не должно быть моим делом "у кого какие жилищные условия?". Хочет человек - пусть копит на квартиру. Не хочет - пусть айфоны покупает.
Когда у меня решался жилищный вопрос, я, взрослый человек с зарплатой намного выше средней, ходил с мобильником за 90 баксов вместо того, чтобы стенать на форумах и писать петиции. И было забавно слушать разговор молодых балбесов (по виду явно не программеры и не консультанты из McKinsey) возле кассы супермаркета "Прикинь, Вася взял айфон новый в кредит, а через неделю его по пьяни прое...ал".
Так что не нужно тут слюнями брызгать.
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:16
Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
... ну на рахунок "великих виплат" - то тут зразу згадується, що при янику за третю дитину давали 100тис.грн, що на той час було 12тис.дол.! - а тепер хоч на другу, хоч на третю дають щось ~ 40тис. грн., що на моменті, лише ~ 1,5тис.дол.!
....а далі, Я погоджуюсь, що стали родити алкоголіки/наркомани..... - але як з цим боротись? (є ж соц служби? ).... бо є і НОРМАЛЬНІ, але бідні/нужденні сім'ї, які потребують допомоги!
... ну, Я ще раз кину свій допис, де Я хочу, якраз не на "нижню планку" натиснути, а на "верхи"!!!
====
- тут же видно неозброєним оком, що Я хочу, в ПЕРШУ ЧЕРГУ, щоб тих, які набрали хабарів/накрали мільйони дол. - їх в першу чергу заставити хоч в такий спосіб повернути накрадене у тих же пересічних(через різні схеми/тендери/відмивання/хабарі... і т. п.)
===
... але цього тут "в упор" не хочуть помічати(особливо будівельники)
.... і як так боїтесь(Ви і не тільки Ви), то нижню планку і до пів ляма долярів можна підняти, де Ви навряд-чи в неї увійдете! - але тут вже погодьтесь, що це вже можна приписати до "явного багатства", яке б таки здалось оподаткувати, бо таку суму можуть заробити ЧЕСНО лише одиниці, а всі решти - лише через хабарі/зв'язки/деребан б'ютжету/нечесні тендери/продаж землі на підставні особи.... і т. д. і т. п.
п. с.
... ну, хід думок же ж явний, КОГО саме Я хочу "обкласти" податками!
- а не простих трудолюбивих людей(бізнесменів)!
... хех, Я взагалі, до минулого року ходив з "кнопочним" за 300грн!
- отак Я люто скирдував!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:44
1 Якщо вони накрали - то ви їх на біле не виведете
2 Якщо заробили - то вже сплатили все
3 Останній раз запитую
а - скільки в Україні накравших на мільйони доларів ... 1000?...10000?...100000?
моя версія менше 10 000
б - скільки потрібно витратити на створення служб ( і як боротись з корупцією всередині цих служб) щоб те що вони знайдуть в накравших - відправлялось тим кому реально треба
моя версія - вартістьутримання цих служб буде вищою ніж суми які вони повернуть
4 Чи уявляють популісти , що ті хто накрав , ці кошти давно сховали в офшорах , але служба буде створена і ця служба повинна показати діяльність щоб оправдати своє існування
Чи уявляють долярчики що в першу чергу ці служби будуть перевіряти їх бо
а - в долярчиків розуму малувато а тому їх можна пошугати
б - в долярчиків гроші/бізнес тут , а тому якщо їх добре шугнути вони поділяться
в - в долярчиків немає сум, які задовільнять всю вертикаль перевіряючих , а тому з кожним днем їх будуть кошмарити сильніше і сильніше...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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