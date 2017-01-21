! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Нед 30 вер, 2018 15:49

Gastarbaiter написав: Но ведь это молодая семья! Молодые люди, в основном, еще не страдают от болячек. А прежде чем заводить ребенка нужно трезво оценивать свои финансовые возможности.Если брать для примера Киев, то молодая семья с доходом пусть даже 25 000 может не тратить 10-12 тыс. на аренду на Позняках или Оболони, а снять жилье в пригороде за 4-5 тыс. и скирдовать разницу.Но ведь это ж надо время тратить каждый день на дорогу, в боулинг вечером не выйдешь, на набережной не потусишь. Да и вообще, друзья не поймут. Конечно, проще требовать от государства решения своих вопросов.Реально молодой человек, работающий на минималку, это или лентяй, или имеет какие-то серьезные ограничения по здоровью (что, согласитесь, встречается редко). А в провинции зарплаты не киевские. Ну так там и цены на жилье тоже не киевские.Все такие бедные, такие бедные, а в маршрутках через одного с айфонами сидят. Но ведь это молодая семья! Молодые люди, в основном, еще не страдают от болячек. А прежде чем заводить ребенка нужно трезво оценивать свои финансовые возможности.Если брать для примера Киев, то молодая семья с доходом пусть даже 25 000 может не тратить 10-12 тыс. на аренду на Позняках или Оболони, а снять жилье в пригороде за 4-5 тыс. и скирдовать разницу.Но ведь это ж надо время тратить каждый день на дорогу, в боулинг вечером не выйдешь, на набережной не потусишь. Да и вообще, друзья не поймут. Конечно, проще требовать от государства решения своих вопросов.Реально молодой человек, работающий на минималку, это или лентяй, или имеет какие-то серьезные ограничения по здоровью (что, согласитесь, встречается редко). А в провинции зарплаты не киевские. Ну так там и цены на жилье тоже не киевские.Все такие бедные, такие бедные, а в маршрутках через одного с айфонами сидят.

В провинции вообще нет работы. Нечего сказки лепить про провинциальны заплаты для молодежи. Можно подумать там открывают новые предприятия массово. А ведь молодежь каждый год новая появляется, ее все больше и больше. А предприятий наоборот с каждым годом все меньше и меньше.Врать стыдно.Ваши заявы - " Все такие бедные, такие бедные, а в маршрутках через одного с айфонами сидят" - это заява рэкетира ? Ваше какое дело в принципе чужие деньги считать ? Если у нас есть не честные доходы- то это дело полиции , прокуратуры, налоговой инспекции - должны быть судебные приговоры и конфискация в казну. А вы предлагаете на основании ваших рэкетирских замашек законы устанавливать ? И не дай бог у кого-то что-то еще есть в Украине - желает все отнять ? Новая власть желает грабить самых бедных ?Вы возмущаетесь , что у чела есть приличный телефон ? О каких молодых- здоровых говорят в Украине после Чернобыля ? Молодые рожают детей - когда им ездить на работу по 3 -4 часа в день ? Ин пишите "взагали" тем более ваши выдумки, типа вы кого-то видели в маршрутке с приличным телефоном. Это в видели в Киеве - депутатов и их приближенных. Так с ними и разбирайтесь. Но они у нас как раз "неприкасаемые". Но судить по ним обо всех украинцах ?! У нас во многих райцентрах, поселках, селах даже интернета нет.Добавлю - что наличие приличного телефона - не преступление. Новый айфон стоит 1200$ - а старый и того меньше. Личное дело каждого - может он одну лапшу ел полтора года - пока накопил эти деньги? Знаю молодую смью в Днепре так они на Ланос больше 2 лет копили - ели одну лапшу, и им еще и родня помогла. Не честными доходами - должны заниматься компетентные органы и предметно - конкретно. А не ваши рэкетирские замашки "взагали" , типа - раз вы видели в маршрутке у кого-то дорогой мобильник - нужно всех у кого есть хотя бы 200 долларов обложить оброком ?!Не ваше это дело - у кого какой мобильник. И авто нужно рассматривать не бюджетного уровня в поисках не честных доходов.Кстати - для профессионального роста молодежи у нас нет условий. Еще одна государственная задача - рожать детей - они сами справляются. Но это огромные силы, время и здоровье. Вы в расчет это вообще не берете ? А ведь без обновления - трудовых ресурсов в стран вообще капец.Но на счет финансирования жилья молодых семей - тут я не уверен. Верне я уверен в обратном. Сейчас это пока не актуально. У нас уже ввели огромные выплаты за детей. И детей стали рожать бродяги, алкоголики и тп. Обновления трудового ресурса не случилось, как нужно. Сегодня нужно вкладываться - в развитие производства - а на прибыль от развитого производства уже финансировать жилье для молодых - пока это для станы не актуально , будет актуально когда будет востребован трудовой ресурс в стране, а так - сегодня - это предлог и только появится лазейка для коррупционных утечек.Сегодня жилье для молодежи это не первоочердная необходимость. Сегодня нужны источники доходов в казну в первую очередь.