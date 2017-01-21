! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Жити по новому, не внушає довіри.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:46
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:18
Дуже просто керуватись емоціями- тут навіть повний балбес виглядає на рівні з нобелівським лауреатом
Складніше коли в хід йдуть цифри
1 Всього в Україні
чиновників - 200 000
армія - _____300 000
МВС і МНС____350 000
МОЗ__________400 000
Мін Освіти___600 000
2 З 200 000 чиновників
а- 130 000 - чиновники в 20 000 сільрад (голова+секретар+землемір+якщо село більше 100 осіб то ще може бути парочку)
б - 40 000 чиновники Районних Рад (приблизно 620-650 райрад - лінь шукати точно)
в - 20 000 чиновники міськрад
г - 10 000 чиновники центральних органів
3 Після вивчення пункту 1 і 2 стає ясно
а - не всі навіть мають спробу накрасти на мільйони
б - не всі хто мають таку ймовірність - крадуть
Таким чином теза прибамбашеного балбеса про те що крадіїв на мільйони більше 10 000 - можливо має сенс при умові що що таких крадіїв точно менше 30 000
і точно не має сенсу коли він вважає що їх сотня тисяч...
ПС
Наш продавець велосміття на базарі з оборотним капіталом до 10 000 доларів повине розуміти що в Німеччині де 60% німців не мають власного житла - він би виглядав суперуспішним, адже як не як простий продавець на базарі за 5-8 років роботи наскирдував собі на квартиру.
Жоден німець подібного до нього рівня- про таке навіть не мріє.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:02
хто всі ці люди???
... так, ще до тих, що описані вище, додати їхніх родичів(особливо до "вищої ланки", які 100% переписують накрадені мільйони на своїх родичів), то, як мінімум, до кожного (за)можновладця, треба приплюсувати по 10-20чол. його родини....
- то ж сміло, можна ту цифру, виведену будівельником-проРАБОМ)) множити на 10, а краще на 20 і тоді ми можемо наблизитись до реальної цифри "незаконно збагачених"!
- але, Я думаю, що і це буде мінімальна цифра, так як таких значно більше!
Чому? - от наприклад:
- от зайти в кожний другий "кидаючийся в око" трьохповерховий особняк в Малечковичах? - бідаки живуть? - чесно заробивші на це трудяги?
- а як їхати по трасі до Раковця.... недоїзждаючи до нього, є поворот ліворуч "в ліс" (Загір'я в напрямку Вовк, Малечковичі) - то от зразу, як звернули з траси в ліс і рухаєтесь по "лісовій" дорозі, то ліворуч проглядаються трьохповерхові маєтки(бо простими особняками їх назвати - язик не повертається) - так може там теж живуть бідаки-трудяги?(і таке подібне довкола Львова знайомі розказують )
- чи по Конче Заспі пройтись? — бідаки-трудяги там поселились?
(і не плутати, мої вищенаведені приклади з заздрістю! )
- ну, то хто ж всі ті трудяги-бідаки? - всі, нєбось, нєпосільним трудом заробили?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:07
Діло Шарикова цвіте й пахне, комбід веде перепис "куркулів"
Дивіться, щоби вас, з власним бізнесом і квартирою, не записали в куркулі - завжди є ті, для кого ваші статки будуть "недоступними бідяку-трудязі".
Нічому історія видно не вчить
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:01
Важко без розуму...
1 Незаконне збагачення - це використання службового становища в корисних цілях(це корупція), або не сплата податків( це шахрайство)....
2 Від передачі родичам того що вкрадено з використанням службового становища - кількість вкраденого не збільшується
3 Якщо кількість держслужбовців( чи бізнесменів) які крадуть в мільйонах доларів= не більше 10000 - то яка різниця між скількома своїми родичами вони розділили вкрадене..
Тепер по трьохповерхових( і більше ) віллах навколо міст обласного значення
а - таких міст у нас 24
б - для того щоб кількість тих кого ви називаєте злодіями по державі перевищила 10000 - спробуйте знайти навколо кожного міста як мінімум по 400 таких особняків ( при умові що не кожен такий особняк збудований злодіями , адже якщо ви за 5 років наскирдували 50 000 на квартиру, то я за 30 років міг наскирдувати 300 000 і повірте що за 300 000 я можу відгрохати такий особняк , який буде виглядати на 1 000 000 , але при цьому буду відносити себе до бідних долярчиків)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:30
хто має - тому додасться, хто немає - тому відніметься! ©
.. ну, добре, - досить переливати з пустого в порожнє...
- живуть "вони" на накраденому - хай живуть.... ви ж їм дозволяєте..... ви ж з ними(і Я в тому числі) поділились/і далі ділимось своїми кровнозаробленими(у вигляді подаків)
- бо податки куди ідуть? - в б'ютжет? - а б'ютжет що люблять? - пиляти і дерибанити! - деребанять хто? - вищеописані!
.... і дійсно, що там тих мінімум 10тис. олігархів з їхніми накраденими мільйонами доларів частково виведених в офшори....... - дійсно, що там їх "чіпати"? - їх же як добряче "трусанути", то ж можна нанадцять лікарень, шкіл і садочків побудувати......
- але дійсно, хай живуть.......що їх "трусити", - нам же діла немає до "їхніх", а точнішше НАШИХ грошей!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:41
Знову емоції і звіздобольство без цифр
А з цифрами
рік____бюджет України____бюджет ПФУ
2017_____790 млрд грн____140 млрд власних + 146 млрд дотації з бюджету України
Таким чином ___ 644 млрд (790-146 ) бюджетні витрати
_______________ 286 млрд Пенсійні
286 млрд/11,7 млн пенсіонерів/12 місяців =2040 грн/місяць - тут як бачите не крали
Тепер гроші бюджету
У нас
200 000 чиновників х 7000 грн/міс х 12 місяців =16,8 млрд
650 000 силовиків х 10000 грн/міс х 12 місяців =78 млрд
1 000 000 мам по догляду за дитиною до 3 років х 1200 грн х 12 міс=14,4 млрд
400 000 лікарів х 5000 грн/міс х 12 місяців =24 млрд
600 000 вчителів х 7000 грн/міс х 12 міс =50,4 млрд
Всього 16,8+78+14,4+24+50,4=_______________183,6 млрд+22% ЄСВ+18% ПДФО ( бо ці кошти вкладені як доходи бюджету)=183,6+40,4+35,8 млрд=259,8 млрд грн зарплат і податків з зарплат
644-260=384 млрд - відсотки по боргам попередніх періодів ( приблизно 60 млрд грн)=324 млрд грн
Дороги , закупівля озброєння, військові дії , утримання дитячих садків, лікарень ....
То скільки там в рік вкрали ???
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:46
пару раз видел эту ветку в обсуждениях, но ни разу не сомневался, что этот деятель-прилипала тут перлы вещает на уровне гиганта мысли.
так и оказалось.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
|