! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Сер 03 жов, 2018 13:02

... так, ще до тих, що описані вище, додати їхніх родичів(особливо до "вищої ланки", які 100% переписують накрадені мільйони на своїх родичів), то, як мінімум, до кожного (за)можновладця, треба приплюсувати по 10-20чол. його родини....

- то ж сміло, можна ту цифру, виведену будівельником-проРАБОМ)) множити на 10, а краще на 20 і тоді ми можемо наблизитись до реальної цифри "незаконно збагачених"!

- але, Я думаю, що і це буде мінімальна цифра, так як таких значно більше!

Чому? - от наприклад:

- от зайти в кожний другий "кидаючийся в око" трьохповерховий особняк в Малечковичах? - бідаки живуть? - чесно заробивші на це трудяги?

- а як їхати по трасі до Раковця.... недоїзждаючи до нього, є поворот ліворуч "в ліс" (Загір'я в напрямку Вовк, Малечковичі) - то от зразу, як звернули з траси в ліс і рухаєтесь по "лісовій" дорозі, то ліворуч проглядаються трьохповерхові маєтки(бо простими особняками їх назвати - язик не повертається) - так може там теж живуть бідаки-трудяги?(і таке подібне довкола Львова знайомі розказують )



- чи по Конче Заспі пройтись? — бідаки-трудяги там поселились?

(і не плутати, мої вищенаведені приклади з заздрістю! )



- ну, то хто ж всі ті трудяги-бідаки? - всі, нєбось, нєпосільним трудом заробили?!

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4