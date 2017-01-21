! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:safonovstanislav написав:
Для кого-то может быть ваш достаток покажется хорошим. Получаете больше минималки? Значит делитесь своей зарплатой с теми, кто получает минималку. Вот, например, у вас зарплата 4500 гривен, а у кого-то всего 3723 грн, почему бы, вам, со своей зарплаты, не отдать часть денег тому, кто живёт хуже вас, всего лишь какие-то 5% или 225 гривен?
... от тому Я кажу, що має бути "нижня планка статку"(50, а краще 100тис.дол на особу), до якої людина НЕ рахується "багатою"!
Почитал Ваши опусы и не понимаю как можно честно в Украине иметь статок 100 тыс уе. Не больше 500 дол. США. Если у кого-то больше - Людина багата , и сразу в ТЮРМУ!!!
Ты посмотри на него. А ниче че в США накопления на человека 12куе?
Сразу понятно че наворовал 100 куе. Вернее 100000 доларчиков:-)